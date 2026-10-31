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Cổng trường khép kín biến căng tin thành độc quyền

Luân Dũng

TPO - Tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 31/10, đề cập đến bữa ăn học đường, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) nêu thực trạng "nhiều năm qua giải quyết chưa thỏa đáng".

Đĩa cơm, một chai nước trường học đắt hơn bên ngoài

Bà Châu Quỳnh Dao đặt vấn đề: Tại sao khi bước vào trường học, một đĩa cơm, một chai nước lại giá cao hơn bên ngoài? Theo bà, cánh cổng trường học khép kín vì sự an toàn, vô tình biến căng tin thành một thị trường độc quyền, các cháu không có sự chọn lựa. Theo bà, căn nguyên của vấn đề là do quy định đấu giá tài sản công.

Bà Dao cho rằng, cử tri rất mừng khi Chính phủ đã ban hành chính sách miễn, giảm thuế, trong đó cho các đơn vị cung cấp suất ăn trường học.

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Đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao. Ảnh: Như Ý.

Tuy nhiên, điều này chỉ giải quyết ở phần ngọn, bởi với một khẩu phần ăn giá 35.000 đồng, thuế ở mức cao nhất 8% cũng chỉ khoảng 2.000 đồng, chi phí mặt bằng có thể chiếm 30-40%, tương đương 10.000-14.000 đồng.

"Nếu chỉ giảm thuế mà không xóa bỏ đấu giá tài sản công trong trường thì đến bao giờ trò nghèo mới được ăn no, ăn đủ và ăn sạch?", đại biểu nêu câu hỏi.

Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù với tài sản phục vụ an sinh, phụ trợ nội bộ trong trường học, bệnh viện.

Đồng thời, cần chuyển hình thức từ đấu giá thuê mặt bằng sang thu cố định theo chi phí hao mòn tối thiểu và đấu thầu được lựa chọn đơn vị có uy tín, tiêu chuẩn dịch vụ tốt nhất.

Đại biểu cũng đề xuất thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ với sự tham gia của chính quyền địa phương, nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh.

Dẫn kinh nghiệm từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, theo bà, cần nhìn nhận căng tin chính là "trường học thứ hai", để giáo dưỡng cho học sinh về văn hóa ăn uống và bồi dưỡng thể chất, đảm bảo tốt giống nòi cho các quốc gia.

Đất nước muốn vươn mình cần vào chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Phải chăm lo từ những điều bình dị nhất, đó là bữa cơm bán trú, dịch vụ ăn uống, bãi giữ xe trong trường học và người bệnh trong bệnh viện tương tự cũng khao khát", đại biểu Châu Quỳnh Dao.

Đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên là yêu cầu số một

Phát biểu làm rõ vấn đề đại biểu nêu trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ đang xin ý kiến để sớm ban hành Thông tư quy định về cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Như Ý.

Đề cập vấn đề cơ sở vật chất trường lớp, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, xây dựng đủ trường, đủ lớp và đủ đội ngũ giáo viên là yêu cầu số một.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn địa phương chuẩn bị trường lớp, đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo danh mục đã ban hành.

Liên quan đến đội ngũ nhà giáo, theo Bộ trưởng, sau sắp xếp đã có gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục chuyển sang làm nhiệm vụ dạy học, giúp giảm tình trạng thiếu giáo viên.

“Chúng tôi cũng đã hướng dẫn địa phương khẩn trương và tích cực sắp xếp đội ngũ giáo viên, điều chuyển, luân chuyển giữa các địa bàn khác nhau để tránh việc thừa, thiếu cục bộ”, ông Sơn nêu rõ.

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#bữa ăn học đường #căng tin trường học #Châu Quỳnh Dao #giá suất ăn #đấu giá mặt bằng #an toàn thực phẩm #Hoàng Minh Sơn

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