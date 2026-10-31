Đề nghị đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - “Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đi học và phân luồng học sinh. Từ đó, lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội”, đại biểu Trịnh Xuân An nói.

Bạo lực học đường không thể chỉ xử lý hậu quả

Sáng 31/10, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, đại biểu Hoàng Văn Tuyên (đoàn Hải Phòng) quan tâm đến vấn đề “rất đáng lo ngại” - bạo lực học đường và việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho học sinh, giáo viên.

Theo ông Tuyên, điều đáng suy nghĩ nhất là chúng ta thường chỉ thật sự quan tâm đến bạo lực học đường sau khi một vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Khi học sinh đánh nhau, quay clip đưa lên mạng; khi học sinh xúc phạm, hành hung giáo viên; khi một mâu thuẫn nhỏ đã trở thành một vụ việc nghiêm trọng, chúng ta mới bắt đầu tìm nguyên nhân và trách nhiệm.

Đại biểu Hoàng Văn Tuyên. Ảnh: QH.

“Nhưng giáo dục không thể chỉ là xử lý hậu quả. Quan trọng hơn phải là phòng ngừa từ sớm, từ xa”, ông Tuyên nói và đề nghị phòng ngừa bạo lực học đường phải trở thành việc làm thường xuyên, có trách nhiệm rõ ràng trong nhà trường, thay vì chỉ tuyên truyền khi có vụ việc.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng chương trình chuyên đề về kỹ năng ứng xử, phòng, chống bạo lực học đường; nghiên cứu quy định tối thiểu một buổi mỗi tháng, trong thời lượng sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm hiện có, phù hợp từng cấp học, không tăng tiết học.

“Các buổi sinh hoạt này không nên chỉ dừng ở những lời nhắc “không được đánh nhau”, mà cần giúp học sinh nhận diện bạo lực, hiểu hậu quả pháp lý và tâm lý, biết kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng, tìm kiếm sự trợ giúp khi bị bắt nạt hoặc khi phát hiện bạn có nguy cơ thực hiện hành vi bạo lực”, ông Tuyên cho hay.

Theo đại biểu, một ngôi trường an toàn không phải là ngôi trường không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Đó là ngôi trường biết dạy học sinh cách giải quyết mâu thuẫn trước khi nó trở thành bạo lực.

Phát biểu, làm rõ vấn đề bạo lực học đường, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh trên không gian mạng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đồng tình với ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Như Ý.

Ông Sơn cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện văn bản quy định rõ trách nhiệm của các bên trong việc bảo vệ học sinh trên môi trường mạng, cũng như trách nhiệm của các nhà mạng và các kênh cung cấp dịch vụ trên mạng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 80 năm 2017 nhằm tăng cường kiểm soát, phòng, chống và xử lý bạo lực học đường; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của nhà trường, địa phương và gia đình trong việc bảo vệ học sinh, bảo đảm kỷ cương trong trường học.

Không để mỗi mùa thi đến lại thấp thỏm chờ quy định mới

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng những bất cập về thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp, đặt ra yêu cầu rà soát đồng bộ và nâng cao chất lượng của lĩnh vực giáo dục đào tạo.

“Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đi học và phân luồng học sinh. Từ đó, lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội”, ông An nói.

Theo ông An, mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình. Vì vậy, phải đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố đủ sớm và có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng.

Đại biểu Trịnh Xuân An. Ảnh: Như Ý.

“Không thể để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới; nhà trường, giáo viên bị động điều chỉnh việc dạy và học. Đổi mới phải giúp học sinh học thực chất, giáo viên yên tâm dạy học và gia đình tin tưởng vào nhà trường”, nam đại biểu cho hay.

Trao đổi về công tác thi cử, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá, rà soát tất cả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thi cử, kiểm soát tình trạng gian lận và các hành vi tiêu cực. Vừa qua, Bộ cũng đã tham mưu ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Về chương trình, sách giáo khoa, ông Sơn nhấn mạnh, nội dung này đã có chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết của Chính phủ. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch rà soát, sơ kết và hoàn thiện đồng bộ chương trình, sách giáo khoa.