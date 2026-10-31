aT quảng bá lê và nho Hàn Quốc chính hãng tại Việt Nam

Thông qua hoạt động trưng bày, trải nghiệm sản phẩm và hướng dẫn nhận diện xuất xứ, aT Hà Nội góp phần nâng cao khả năng phân biệt nông sản chính hãng, và tăng cường bảo vệ giá trị thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Ngày 30/10, tại khách sạn JW Marriott Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội thuộc Trụ sở khu vực ASEAN của Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT) đã tổ chức hoạt động quảng bá lê và nho Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội thảo Giao lưu Hàn Quốc - Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Hoạt động Real K-Food Catcher 2026 được kỳ vọng góp phần tăng cường nhận thức và bảo vệ giá trị thương hiệu Hàn Quốc

Hoạt động được triển khai trong bối cảnh thị trường Việt Nam xuất hiện các mặt hàng nông sản tươi sử dụng nhãn mác dễ gây nhầm lẫn về xuất xứ Hàn Quốc. Thông qua chương trình, aT hướng tới nâng cao năng lực nhận diện nông sản Hàn Quốc của các cơ quan chức năng địa phương, qua đó củng cố niềm tin đối với nông sản Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Trải nghiệm lê, nho Hàn Quốc kết hợp hướng dẫn nhận diện sản phẩm chính hãng

Tại sự kiện, aT Hà Nội đã tổ chức không gian trưng bày và trải nghiệm hai loại sản phẩm lê và nho Hàn Quốc. Khách tham dự có cơ hội trực tiếp quan sát, tìm hiểu và dùng thử các sản phẩm trái cây tươi tại chỗ.

Khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm và phân biệt sản phẩm nông sản Hàn Quốc chính gốc

Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp phương pháp xác minh nguồn gốc lê và nho Hàn Quốc chính hãng, cùng những lưu ý khi phân biệt với các mặt hàng nông sản có nhãn mác dễ gây nhầm lẫn về xuất xứ. Việc kết hợp trải nghiệm thực tế và hướng dẫn nhận diện giúp người tham dự có cái nhìn trực quan, chính xác hơn về nguồn gốc sản phẩm.

Sự kết hợp giữa hướng dẫn và trải nghiệm thực tế mang tới cái nhìn chân thật và trực quan về các mặt hàng nông sản Hàn

Nâng cao nhận thức về xuất xứ, bảo vệ giá trị thương hiệu nông sản Hàn Quốc

Chương trình tập trung góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng nâng cao nhận thức về tình trạng sử dụng nhãn mác gây nhầm lẫn xuất xứ Hàn Quốc, đồng thời tăng cường khả năng nhận diện và xử lý vấn đề này trong hoạt động phân phối, lưu thông hàng hóa tại thị trường Việt Nam. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu thông và phân phối sản phẩm chính hãng, góp phần bảo vệ uy tín và giá trị thương hiệu của nông sản Hàn Quốc trên thị trường.

Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức và hỗ trợ quá trình phân phối nông sản Hàn tại thị trường Việt Nam

Hội thảo Giao lưu Hàn Quốc - Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ do Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc chủ trì, Văn phòng Đại diện Cơ quan bảo vệ SHTT Hàn Quốc (KOIPA) tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia phối hợp của Tổng công ty Thương mại Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc (aT). Hội thảo là dịp chia sẻ thông tin về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Hàn Quốc, phương pháp nhận diện hàng giả, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các cơ quan ban ngành của hai quốc gia.