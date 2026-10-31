Ngư dân ngã vào tời, gãy tay rồi tử vong trên biển

TPO - Đang khai thác hải sản trên biển, một ngư dân ở Quảng Trị bị ngã vào hệ thống tời trên tàu cá, gãy tay. Dù được các thuyền viên sơ cứu, đưa tàu quay về bờ cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 31/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương làm thủ tục tiếp nhận một ngư dân tử vong do tai nạn khi đánh bắt trên biển.

Tàu cá đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ.

Nạn nhân là ông Lê Văn Hòa (SN 1977, trú thôn Hải Phú, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị), thuyền viên tàu cá QB-92056-TS.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá này do ông Nguyễn Văn Xá (SN 1964, trú xã Đông Trạch) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cửa Gianh ngày 29/10, trên tàu có 6 thuyền viên.

Trong quá trình khai thác hải sản, ông Hòa không may ngã vào hệ thống tời trên tàu, dẫn đến gãy tay. Các thuyền viên sơ cứu, đưa ông vào nằm nghỉ, đồng thời cho tàu quay về bờ cấp cứu. Tuy nhiên, ông Hòa không qua khỏi.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 31/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Gianh nhận được tin báo về vụ việc. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh hướng dẫn chủ phương tiện đưa tàu về cảng, đồng thời thông báo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp xử lý.

Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá cập cảng cá sông Gianh. Các lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định, xác định ông Hòa tử vong do tai nạn lao động trong quá trình khai thác thủy sản trên biển.

Gia đình xin đưa nạn nhân về mai táng. Đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình.