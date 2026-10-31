Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Cục, Vụ

Thanh Hà

TPO - Thanh tra Chính phủ công bố và trao quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Cục, Vụ và Chánh Văn phòng.

hung.jpg
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Phạm Thành Ngại trao quyết định và tặng hoa cho ông Trần Đình Hưng. Ảnh: Báo Thanh tra.

Ngày 31/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ đối với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III).

Theo quyết định, ông Trần Đình Hưng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ được điều động, bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), Thanh tra Chính phủ kể từ ngày 5/11/2026.

thanh-tra-cp-9563.jpg
Ông Trịnh Văn Cường, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ và ông Trịnh Minh Tâm, Phó Cục trưởng Cục IX giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế. Ảnh: TTCP.

Trước đó, ngày 30/10, ông Trịnh Văn Cường, Phó Chánh Thanh tra TP Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ; ông Trịnh Minh Tâm, Phó Cục trưởng Cục IX được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.

Trong tuần Thanh tra Chính phủ cũng công bố một số quyết định nhân sự khác: Ông Lê Xuân Chương, Chánh Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI), Thanh tra Chính phủ.

Ông Đào Trung Kiên, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III) giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kiêm Trưởng ban Nghiên cứu chuyên đề, Thanh tra Chính phủ.

Xem thêm

#Thanh tra Chính phủ #Công tác cán bộ #Bổ nhiệm cán bộ #Cục Thanh tra #Vụ Hợp tác Quốc tế

Cùng chuyên mục

Cháy lớn ở nhà máy điện tử trong KCN VSIP Hải Phòng

Cháy lớn ở nhà máy điện tử trong KCN VSIP Hải Phòng

TPO - Sáng 31/10, tòa nhà cao tầng tại một nhà máy điện tử trong khu công nghiệp (KCN) VSIP, thuộc phường Nam Triệu (TP Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn lớn. Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế ngọn lửa cháy lan.

Ngư dân ngã vào tời, gãy tay rồi tử vong trên biển

Ngư dân ngã vào tời, gãy tay rồi tử vong trên biển

TPO - Đang khai thác hải sản trên biển, một ngư dân ở Quảng Trị bị ngã vào hệ thống tời trên tàu cá, gãy tay. Dù được các thuyền viên sơ cứu, đưa tàu quay về bờ cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

U80 đánh bóng, giới trẻ nhảy Zumba, hát ca trù: Khám phá mô hình nhà văn hóa ‘kiểu mới’ tại Hà Nội

U80 đánh bóng, giới trẻ nhảy Zumba, hát ca trù: Khám phá mô hình nhà văn hóa ‘kiểu mới’ tại Hà Nội

TPO - Thay vì cảnh “cửa đóng, then cài” chỉ mở vào những dịp hội họp thường kỳ, Nhà văn hóa Tổ dân phố Xuân La 2 (phường Xuân Đỉnh) đang bừng lên sức sống mới khi chuyển mình thành một không gian sinh hoạt đa chức năng sôi động. Đây là một trong những mô hình thí điểm thiết chế văn hóa của Thủ đô.

Đề nghị đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đề nghị đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - “Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đi học và phân luồng học sinh. Từ đó, lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội”, đại biểu Trịnh Xuân An nói.

Cận đúng 1,5 diop, có hình xăm: Trường hợp nào được nhập ngũ?

Cận đúng 1,5 diop, có hình xăm: Trường hợp nào được nhập ngũ?

TPO - Cận đúng 1,5 diop không mặc nhiên bị loại khỏi diện tuyển chọn nhập ngũ; hình xăm nhỏ ở vị trí lộ diện vẫn có thể được xem xét. Đại tá Đàm Xuân Bách - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn, làm rõ các điều kiện trong đợt tuyển quân năm 2027.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe