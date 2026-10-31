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Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân N.V.T., nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ chìm tàu cá trên vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) khiến 2 người tử vong.

Ngày 31/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, đến sáng nay đã tìm thấy thi thể ngư dân N.V.T. (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) mất tích trong vụ chìm tàu trên biển.

Theo đó, nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 10h sáng cùng ngày tại khu vực tàu cá gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa thi thể ngư dân vào bờ để làm thủ tục an táng.

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Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp cận vị trí tàu chìm để đưa thi thể ngư dân vào bờ.

Trước đó, khoảng 5h50 ngày 28/10, tàu cá mang số hiệu HT-90377-TS của ngư dân L.V.L. (SN 1980, trú xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) bị chìm khi đang trên đường vào cảng cá Cửa Nhượng.

Vị trí tàu gặp nạn cách bờ biển xã Thiên Cầm khoảng 2 hải lý. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 5 ngư dân. Ba người được cứu sống, hai người mất tích là anh N.V.T. (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh L.V.H. (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Đến gần trưa 28/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L.V.H. tại khu vực tàu chìm. Sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm, đến sáng 31/10, thi thể anh N.V.T. được tìm thấy, kết thúc công tác tìm kiếm hai ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá.

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