Xem 92 rùa con chào đời, nối đuôi nhau trở về biển

TPO - Sau gần 49 ngày được chăm sóc, 92 cá thể rùa con đã chào đời khỏe mạnh tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, đạt tỷ lệ nở hơn 91% và đã được thả về môi trường biển tự nhiên.

Sáng 31/10, đại diện Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tổ chức thả 92 cá thể rùa con về biển an toàn sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Rùa con nối đuôi nhau trở về biển.

Trước đó, tối 11/9, một cá thể rùa mẹ đã bò lên bãi Ba Hòn, thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau đào ổ và đẻ 101 trứng. Phát hiện, nhân viên khu bảo tồn đã theo dõi quá trình sinh sản và chờ rùa mẹ trở về biển rồi di dời toàn bộ số trứng đến khu vực ấp nở an toàn.

Sau khoảng 49 ngày được chăm sóc và theo dõi, sáng 31/10, ổ trứng bắt đầu nở. Qua kiểm tra, 92 cá thể rùa con lần lượt chui lên khỏi lớp cát, đạt tỷ lệ nở hơn 91%. Ngay sau đó, lực lượng bảo tồn kiểm tra sức khỏe và đưa rùa con trở về môi trường biển tự nhiên.

Cá thể rùa con lần lượt chui lên khỏi lớp cát, nối đuôi nhau bò ra biển.

Trước đó, ngày 4/9, tại khu vực Bãi Tàu thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, một cá thể rùa mẹ cũng lên bãi đẻ 65 trứng. Sau khoảng 50 ngày được bảo vệ, 61 rùa con đã chào đời khỏe mạnh và được thả về biển vào ngày 24/10.

Đại diện Khu bảo tồn biển Hòn Cau cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này ghi nhận 6 lượt rùa mẹ lên các bãi biển sinh sản. Đến nay, có 2 ổ trứng nở thành công, những ổ còn lại đang được lực lượng chức năng theo dõi và bảo vệ.

Khu vực bãi cát thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, nơi rùa biển thường bò lên đẻ trứng.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau (còn gọi là đảo Hòn Cau hay Cù Lao Câu) được thành lập năm 2010 và có diện tích khoảng 12.500ha với hệ sinh thái biển đa dạng. Đây là nơi nhiều loài rùa biển tìm về sinh sản, chủ yếu trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm.

Để bảo vệ rùa biển, lực lượng khu bảo tồn thường xuyên tuần tra, theo dõi rùa mẹ và các ổ trứng. Những ổ trứng ở vị trí không an toàn được di dời đến khu vực ấp nở có kiểm soát. Sau khi chào đời, rùa con được hỗ trợ trở về biển tự nhiên, góp phần bảo tồn các loài rùa biển và đa dạng sinh học.