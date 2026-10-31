Truy tố đại gia Bình ‘đồng’, ông trùm đổ chất thải gây ô nhiễm ở Hải Phòng

TPO - Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong cùng con trai và 2 thuộc cấp vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bùi Văn Bình được biết đến là "trùm" xử lý chất thải tại Hải Phòng với biệt danh đại gia Bình "đồng".

Doanh thu trốn thuế hơn 410 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa quyết định truy tố bị can Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong (Công ty Tân Thuận Phong) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” còn có bị can Phan Thị Hương Giang và Phạm Thị Xuân, lần lượt là Phó trưởng phòng Kế toán, Thủ quỹ Công ty Tân Thuận Phong.

Cùng bị truy tố về tội " Gây ô nhiễm môi trường" còn có bị can Bùi Đình Chung (SN 1978) – người điều hành Công ty TNHH Đông Dương 3 (Công ty Đông Dương 3) và Công ty TNHH Hồng Vận (Công ty Hồng Vận); Bùi Đức Huy (SN 1995, con trai bị can Bùi Văn Bình) – Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong.

Bị can Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 8/2025, Công ty Tân Thuận Phong thu gom phế liệu như: đồng sunfat, kẽm sunfat và bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp nhưng không có hợp đồng, không xuất hóa đơn.

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tân Thuận Phong, Bùi Văn Bình với chức danh Giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính. Trong đó, giao Nguyễn Thị Tiến – Kế toán trưởng và nhân viên kế toán khác cập nhật, theo dõi doanh thu phản ánh theo chứng từ thu, chi để kê khai nộp thuế.

Đồng thời, chỉ đạo Phan Thị Hương Giang – Phó trưởng phòng Kế toán và Phạm Thị Xuân – Thủ quỹ công ty thu tiền bán phế liệu bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản bằng tài khoản cá nhân, lập phiếu thu viết tay và sử dụng phần mềm Excel để cập nhật, theo dõi toàn bộ doanh thu của công ty gồm cả doanh thu không phát sinh chứng từ thu, chi theo quy định và không báo cáo kê khai thuế.

Trụ sở Công ty Tân Thuận Phong tại TP Hải Phòng.

Kết quả kiểm tra thể hiện, từ 1/1/2021 đến 31/8/2025, Công ty Tân Thuận Phong có tổng doanh thu hơn 1.853 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu kê khai nộp thuế hơn 1.442 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán, không nộp thuế doanh thu hơn 410,8 tỷ đồng. Qua đó, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng.

Hơn 1.600 tấn "cát cháy" để làm gạch

Tháng 2/2025, Bùi Văn Bình ký với Công ty TNHH Huaping Việt Nam (KCN Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng) hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp. Theo đó, Công ty Huaping Việt Nam thanh toán cho Công ty Tân Thuận Phong 500 đồng/1 kg “cát cháy” tiền vận chuyển, xử lý chất thải.

Với số lượng “cát cháy” tồn ứ rất lớn, Bùi Văn Bình chỉ đạo con trai là Bùi Đức Huy (SN 1995) – Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong xử lý. Mặc dù biết Công ty Đông Dương 3 không đủ điều kiện để tiếp nhận, xử lý “cát cháy” nhưng Huy đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, thỏa thuận để Bùi Đình Chung – người có cổ phần lớn nhất, điều hành hoạt động Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận tiếp nhận, xử lý với đơn giá 100 đồng/1 kg.

Thời điểm này, Bùi Đình Chung chuẩn bị san lấp mặt bằng nhà xưởng Công ty Hồng Vận nhưng cát tự nhiên khan hiếm và giá cao nên Chung tiếp nhận “cát cháy” để chèn, lót đường ống cống của hệ thống thoát nước, hệ thống phòng cháy và chôn, lấp tạo mặt bằng nhà xưởng.

Từ tháng 2/2025 đến tháng 9/2025, Công ty Tân Thuận Phong tiếp nhận 2.724 tấn “cát cháy” từ Công ty Huaping rồi luân chuyển 2.663 tấn phế liệu này cho Công ty Hồng Vận và Công ty Đông Dương 3 do Bùi Đình Chung điều hành.

Hơn 61 tấn “cát cháy” còn lại, Công ty Tân Thuận Phong chuyển giao cho Công ty Xi măng Cẩm Phả để xử lý. Bùi Văn Bình và con trai đã giao Đào Văn Thủy (cháu rể Bình) điều hành các xe nhận “cát cháy” chuyển đến cho các công ty tiếp nhận nêu trên.

Cơ quan điều tra khám xét, lấy mẫu chất thải tại Công ty Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận.

Sau khi tiếp nhận, Bùi Đình Chung đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 1.678 tấn “cát cháy” để trộn cùng bùn thải để làm gạch tuynel. 984 tấn còn lại, Chung sử dụng để chôn lấp, san nền khuôn viên Công ty Hồng Vận, số lượng vật liệu này đã bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an khám nghiệm, tạm giữ, lấy mẫu giám định.

Kết luận của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an thể hiện, các mẫu chất thải mà cơ quan điều tra thu giữ, khám nghiệm hiện trường là chất thải rắn thông thường.

Còn Cục Môi trường thuộc Bộ NN&MT kết luận, Công ty Tân Thuận Phong chuyển giao "cát cháy" chưa qua xử lý cho Công ty Đông Dương 3 làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel là không đúng quy định về bảo vệ môi trường.