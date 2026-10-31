Hơn 264 tỷ đồng 'chảy' về túi Chủ tịch Cây xanh Công Minh thế nào?

TPO - Nguyễn Công Minh bị cáo buộc hưởng lợi hơn 264 tỷ đồng từ cơ chế chia 10-15% giá trị hợp đồng sau khi trúng thầu, rồi dùng tiền cho ngoại giao, mua bất động sản và đầu tư chứng khoán.
TPO - Dưới sự hướng dẫn của giảng viên vũ đạo, top 25 tập luyện "căng như dây đàn" để thực hiện các động tác nhuần nhuyễn.
TPO - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đến từ Huế cho biết cô từng ngủ mơ nắm tay người bạn thân là thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh trong khoảnh khắc công bố Hoa hậu Việt Nam 2026. Thảo Nguyên, Gia Linh cùng nằm trong nhóm 8 người bạn thân có tên "Rực lửa" ở nhà chung. Cô gái Huế tin rằng các thành viên trong nhóm bạn thân của mình có khả năng đạt được thành tích cao ở chung kết.
TPO - PM2.5 là một trong những tác nhân đáng lo ngại trong ô nhiễm không khí đô thị. Khi chỉ số ô nhiễm tăng, nhóm người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng, từ việc lựa chọn thời điểm ra đường đến phương tiện di chuyển.
TPO - Nguyễn Thái Anh Thư cho biết bố mẹ cô từng lo sợ con gái không đủ dũng cảm, mạnh mẽ khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau quá trình thể hiện của cô ở nhà chung, bố mẹ Anh Thư dần ủng hộ và tin tưởng vào hành trình của con gái ở cuộc thi năm nay.
TPO - Hơn 3 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng, đoạn đường Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc (Hà Nội) vẫn chưa thi công trở lại. Dọc tuyến, nhiều khu vực còn ngổn ngang đất đá, phế thải xây dựng, trong khi người dân vẫn phải đi lại qua những lối đường dân sinh sát hành lang dự án.
TPO - "Chị chị em em 3" gây sốt với mức doanh thu hơn 30 tỷ đồng chỉ sau một ngày công chiếu. Phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng lại thu hút khán giả nhờ mối quan hệ tình ái rắc rối, kịch tính giữa 5 mỹ nam mỹ nữ.
TPO - Thủ khoa biết 6 ngoại ngữ, cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp, cựu vận động viên Taekwondo và sinh viên RMIT là những thí sinh đến từ TPHCM góp mặt tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bán; Quy định mới thủ tục đất đai ở TPHCM: Không cần đến nơi có nhà đất; Siết bán lại NƠXH sau 5 năm: Quyền lợi người đã mua ra sao?; Sau 'sốt nóng', đấu giá đất vùng quê trầm lắng, nhiều nơi ‘trắng hồ sơ’;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 31/10.
TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, một số đoạn Vành đai 2,5 (Hà Nội) phục vụ lượng lớn phương tiện lưu thông dù công trường vẫn ngổn ngang. Nhiều nút giao thiếu đèn tín hiệu, mặt đường gồ ghề, máy móc thi công sát dòng xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
TPO - Trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26, Đoàn Lê Anh Đức (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình. Nam sinh cũng tiết lộ món đồ may mắn sẽ mang đến trường quay.
TPO - Bùi Minh Phương, thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022, cho biết cô giữ kỷ luật học tập, thường ngủ lúc 22h và thức dậy lúc 6-7h. Sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam, cô nhận thấy bản thân trưởng thành, tự tin hơn.
TPO - Không trực tiếp bước vào cuộc đua kiến thức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp lửa cho nhà leo núi của trường theo cách riêng. Nhiều tiết mục biểu diễn và món quà đặc biệt được chuẩn bị dành tặng Đoàn Lê Anh Đức trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam duy trì chế độ chăm sóc da chuyên sâu mỗi ngày để giữ vẻ rạng rỡ đến đêm chung kết.
TPO - Hơn một thập kỷ dành dụm tiền mua nhà, hàng nghìn hộ dân tại tổ hợp HH Linh Đàm (Hà Nội) đang lo lắng, bất an trước thông tin rà soát 12 công trình có vi phạm liên quan đến ông Lê Thanh Thản, nguy cơ phải di dời. Hầu hết mong mỏi cơ quan chức năng có phương án xử lý thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân.
TPO - 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải qua khóa học chăm sóc da chuyên sâu, hướng đến đêm chung kết với nét đẹp rạng rỡ và tỏa sáng nhất.
TPO - Ibrahim Maza, người được vinh danh trong top 10 cầu thủ trẻ hay nhất năm 2026, được Arsenal và PSG đặt vào tầm ngắm.