Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Hơn 264 tỷ đồng 'chảy' về túi Chủ tịch Cây xanh Công Minh thế nào?

Thanh Hương

TPO - Nguyễn Công Minh bị cáo buộc hưởng lợi hơn 264 tỷ đồng từ cơ chế chia 10-15% giá trị hợp đồng sau khi trúng thầu, rồi dùng tiền cho ngoại giao, mua bất động sản và đầu tư chứng khoán.

1793360406058-3531200713591863080-3531200713591863080-b136c233dd1c3be3978f22bac25ae4a0.jpg
Đồ hoạ có sự hỗ trợ của AI

Xem thêm

#Nguyễn Công Minh #Cây xanh Công Minh #264 tỷ đồng #chia phần trăm hợp đồng #trúng thầu #bất động sản #đầu tư chứng khoán

Cùng chuyên mục

Cô gái Huế ở Hoa hậu Việt Nam: 'Nhan sắc sẽ tàn phai, còn tri thức ở lại'

Cô gái Huế ở Hoa hậu Việt Nam: 'Nhan sắc sẽ tàn phai, còn tri thức ở lại'

TPO - Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đến từ Huế cho biết cô từng ngủ mơ nắm tay người bạn thân là thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh trong khoảnh khắc công bố Hoa hậu Việt Nam 2026. Thảo Nguyên, Gia Linh cùng nằm trong nhóm 8 người bạn thân có tên "Rực lửa" ở nhà chung. Cô gái Huế tin rằng các thành viên trong nhóm bạn thân của mình có khả năng đạt được thành tích cao ở chung kết.

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng

Tây Thăng Long: Nhà đã tháo dỡ, mặt bằng bỏ trống hơn 3 tháng

TPO - Hơn 3 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng, đoạn đường Tây Thăng Long qua phường Đông Ngạc (Hà Nội) vẫn chưa thi công trở lại. Dọc tuyến, nhiều khu vực còn ngổn ngang đất đá, phế thải xây dựng, trong khi người dân vẫn phải đi lại qua những lối đường dân sinh sát hành lang dự án.

Steven Nguyễn chỉ thẳng tay mắng Ninh Dương Lan Ngọc

Steven Nguyễn chỉ thẳng tay mắng Ninh Dương Lan Ngọc

TPO - "Chị chị em em 3" gây sốt với mức doanh thu hơn 30 tỷ đồng chỉ sau một ngày công chiếu. Phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng lại thu hút khán giả nhờ mối quan hệ tình ái rắc rối, kịch tính giữa 5 mỹ nam mỹ nữ.

Địa ốc 24H: Sẽ xây trung tâm thương mại ngầm gần Hồ Gươm; sắp hết hạn nộp thuế đất, người dân lưu ý gì?

Địa ốc 24H: Đấu giá đất vùng quê trầm lắng sau 'sốt nóng'; cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án BĐS chưa đủ điều kiện bán

TPO - Cấm nhận tiền đặt cọc khi dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bán; Quy định mới thủ tục đất đai ở TPHCM: Không cần đến nơi có nhà đất; Siết bán lại NƠXH sau 5 năm: Quyền lợi người đã mua ra sao?; Sau 'sốt nóng', đấu giá đất vùng quê trầm lắng, nhiều nơi ‘trắng hồ sơ’;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 31/10.

Xe cộ luồn lách giữa công trường Vành đai 2,5 Hà Nội

Xe cộ luồn lách giữa công trường Vành đai 2,5 Hà Nội

TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, một số đoạn Vành đai 2,5 (Hà Nội) phục vụ lượng lớn phương tiện lưu thông dù công trường vẫn ngổn ngang. Nhiều nút giao thiếu đèn tín hiệu, mặt đường gồ ghề, máy móc thi công sát dòng xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Hàng nghìn hộ dân sống thấp thỏm, bất an tại các dự án có sai phạm của tập đoàn Mường Thanh

Hàng nghìn hộ dân sống thấp thỏm, bất an tại các dự án có sai phạm của tập đoàn Mường Thanh

TPO - Hơn một thập kỷ dành dụm tiền mua nhà, hàng nghìn hộ dân tại tổ hợp HH Linh Đàm (Hà Nội) đang lo lắng, bất an trước thông tin rà soát 12 công trình có vi phạm liên quan đến ông Lê Thanh Thản, nguy cơ phải di dời. Hầu hết mong mỏi cơ quan chức năng có phương án xử lý thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe