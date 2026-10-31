Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Profile 'không phải dạng vừa đâu' của 4 người đẹp TPHCM trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Thủ khoa biết 6 ngoại ngữ, cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp, cựu vận động viên Taekwondo và sinh viên RMIT là những thí sinh đến từ TPHCM góp mặt tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trần Xuân Khánh Linh: Nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ

Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818), sinh năm 2006, cao 1,69 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Khánh Linh cho biết cô từng là thủ khoa APU năm học 2023-2024, nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Khi học tại BUV, cô có tên trong Dean’s List năm 2025, thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành.

Khánh Linh tiết lộ diễn viên Quách Ngọc Ngoan là cậu của mình. “Cậu dặn em hãy tự tin và cứ là chính mình”, cô kể về lời động viên nhận được khi thi Hoa hậu Việt Nam.

Khi cô quyết định thi hoa hậu, mẹ từng lo con sống tình cảm, dễ bị tác động bởi những nhận xét bên ngoài. Tuy nhiên, cô vẫn muốn thử sức vì yêu nghệ thuật và mong thực hiện dự án nhân ái.

“Em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, chân thành và trả lời bằng chính những điều mình tin tưởng”, Khánh Linh nói về mong muốn bước vào phần thi ứng xử.

Khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha là một thế mạnh khác của nữ sinh.

Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Khánh Linh giới thiệu dự án “Cánh cửa thần kỳ”, đề xuất xây dựng thư viện thông minh, giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh và công nghệ. Kế hoạch đặt mục tiêu có ba thư viện tại ba điểm trường trong sáu tháng đầu, huy động 50 tình nguyện viên.

img-6125.jpg
img-6127.jpg
img-6122.jpg
img-6123.jpg
img-6118.jpg
img-6120.jpg
img-6128.jpg
img-6129.jpg
img-6116.jpg

Gouband Lisa: Cô gái Việt - Pháp quyết tâm chinh phục vương miện

Gouband Lisa (SBD 124), sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Pháp, theo học chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý tại Emlyon Business School, Pháp. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng là 78-59-82 cm.

Lisa cho biết trước cuộc thi, cô khá khép kín, quen sống độc lập và ít chia sẻ chuyện riêng. Sinh hoạt cùng nhiều người bạn tại nhà chung khiến cô phải học cách thích nghi, chủ động giao tiếp.

Khó khăn của Lisa nằm ở việc diễn đạt bằng tiếng Việt khi vốn từ chưa phong phú. Qua những buổi học, luyện tập và sự động viên của các thí sinh, cô dần tự tin hơn khi trình bày suy nghĩ trước đám đông.

“Điều quan trọng là dám nói, dám chia sẻ và không ngừng học hỏi”, Lisa chia sẻ.

Những chuyến đi giúp cô tìm hiểu thêm văn hóa Việt Nam. Lisa được mặc trang phục quan họ tại Đền Đô, mặc áo dài cách tân tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, trải nghiệm hái chè ở Tân Uyên và tham gia hoạt động nhân ái tại Lai Châu, Tuyên Quang, Hải Phòng.

Trong hành trình ấy, cô thân thiết với Lưu Phương Anh. Bữa cơm tại nhà người bạn Hải Phòng mang lại cho Lisa cảm giác gần gũi, được quan tâm khi sống xa gia đình. Cô trân trọng tình cảm các thí sinh dành cho nhau dù cùng trải qua thử thách và cạnh tranh.

Ở phần thuyết trình dự án nhân ái, Lisa đề xuất hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tại 30 trường, với ngân sách dự kiến khoảng 300 triệu đồng.

img-6108.jpg
img-6112.jpg
img-6113.jpg
img-6107.jpg
img-6104.jpg
img-6109.jpg
img-6106.jpg
img-6114.jpg

Nguyễn Thị Kim Châu: Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp

Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Văn Hiến. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Kim Châu cao 1,74 m, số đo ba vòng 85-64-95 cm. Cô bắt đầu tập Taekwondo từ lớp 6, duy trì đến lớp 10 và từng được chọn vào đội tuyển thành phố.

Trước Hoa hậu Việt Nam, Kim Châu giành giải Nhất Taekwondo đối kháng đồng đội cấp thành phố năm 2022, giải Nhất đối kháng cấp quận và giải Ba đối kháng cấp thành phố năm 2023. Những năm tập võ giúp cô rèn thể lực, tính kỷ luật và sự kiên trì.

Vào chung kết, Kim Châu có thêm trải nghiệm qua hoạt động trồng rừng ngập mặn tại Bàng La, Hải Phòng. Cô cho biết những chuyến đi giúp mình hiểu hơn về đời sống, môi trường và suy nghĩ về cách đóng góp sau cuộc thi.

Lịch sinh hoạt xa nhà, tập luyện và tham gia thử thách cũng là dịp để cô rèn tính tự lập, khả năng thích nghi, học cách lắng nghe những người bạn có cá tính khác nhau.

Trong phần thi Đại sứ Nhân ái, Kim Châu đề xuất “Tiếng Anh mở cánh cửa tương lai”, hướng tới hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn học ngoại ngữ.

img-6176.jpg
img-6174.jpg
img-6175.jpg
img-6182.jpg
img-6180.jpg
img-6181.jpg
img-6178.jpg
img-6187.jpg
img-6183.jpg
img-6186.jpg
img-6185.jpg
img-6190.jpg

Đinh Hoàng Gia Linh: Nữ sinh RMIT từng phải tập lại cách cười

Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 106), sinh năm 2006, cao 1,73 m, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam. Số đo ba vòng là 83-64-97 cm.

Gia Linh có sở thích chơi tennis, đọc sách, piano và ca hát. Cô đến Hoa hậu Việt Nam với mong muốn học hỏi, trải nghiệm, gặp gỡ những người có thể truyền cảm hứng trên hành trình phát triển bản thân.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, nữ sinh chia sẻ từng bị liệt dây thần kinh số 7, ảnh hưởng đến cơ mặt. Cô phải tập cách cười, điều khiển biểu cảm để tự tin xuất hiện trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Gia Linh giới thiệu dự án “Cùng em”, dự kiến hỗ trợ 100 trẻ điều trị ung thư tại TPHCM. Ngân sách đề xuất là 250 triệu đồng, dành cho hỗ trợ bằng tiền, đồ dùng học tập, vui chơi và chi phí đi lại cho gia đình bệnh nhi.

img-6138.jpg
img-6136.jpg
img-6139.jpg
img-6073.jpg
img-6134.jpg
img-6072.jpg
img-6141.jpg
img-6144.jpg
﻿img-6147.jpg
﻿img-6148.jpg

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh TPHCM #Trần Xuân Khánh Linh #Gouband Lisa #Nguyễn Thị Kim Châu #Đinh Hoàng Gia Linh #dự án nhân ái #chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam

Cùng chuyên mục

Hoa khôi Tài chính: 'Không đợi đến hoàn hảo mới thi Hoa hậu Việt Nam'

Hoa khôi Tài chính: 'Không đợi đến hoàn hảo mới thi Hoa hậu Việt Nam'

TPO - Trịnh Ngọc Huyền - Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - chia sẻ từng bị chê bai về ngoại hình khiến cô cảm thấy tự ti. Cô cho rằng không cần phải đợi đến khi hoàn hảo mới đăng ký thi sắc đẹp. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền có thêm nhiều trải nghiệm quý giá để hoàn thiện bản thân.

Muôn kiểu 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Muôn kiểu 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.

Cô gái giống Đỗ Thị Hà: 'Bố mẹ tôi buôn bán ve chai'

Cô gái giống Đỗ Thị Hà: 'Bố mẹ tôi buôn bán ve chai'

TPO - Nguyễn Thị Hoa cho biết bố mẹ cô từng làm nghề buôn bán ve chai, thu mua sắt thép. Sự vất vả của bố mẹ là động lực để cô theo đuổi con đường học vấn và làm thêm nhiều công việc để có cuộc sống tốt hơn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Tranh cãi cử đại diện Việt Nam thi MGI All Stars

Tranh cãi cử đại diện Việt Nam thi MGI All Stars

TPO - Những tranh cãi xung quanh các đơn vị cử đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi MGI All Stars mùa thứ hai đang thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Trước đó, Á hậu Ngô Bảo Ngọc được xác nhận là đại diện Việt Nam duy nhất ở cuộc thi này.

Từng đắn đo vì cao 1,65 m, nữ sinh Ngoại thương quyết chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam

Từng đắn đo vì cao 1,65 m, nữ sinh Ngoại thương quyết chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam

TPO - Từng đắn đo vì chiều cao 1,65 m, Vũ Thị Khánh Vi quyết định thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026 và đặt mục tiêu chinh phục vương miện. Cô ấp ủ dự án “Cầu vồng cho em”, dự kiến tổ chức các buổi học tiếng Anh, kỹ năng sống và vui chơi cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Cô gái tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: 'Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam công tâm'

Cô gái tốt nghiệp xuất sắc ĐH Ngoại thương: 'Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam công tâm'

TPO - Đinh Diệu Anh cho biết cô tôn trọng lựa chọn của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ở vòng chung khảo. Theo cô, 25 thí sinh của vòng chung kết đều nỗ lực và xứng đáng. Diệu Anh nói cô muốn vượt qua giới hạn bản thân thay vì đặt cho mình áp lực phải đạt được danh hiệu nào đó ở cuộc thi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe