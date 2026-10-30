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Hoa hậu

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Tranh cãi cử đại diện Việt Nam thi MGI All Stars

Duy Nam

TPO - Những tranh cãi xung quanh các đơn vị cử đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi MGI All Stars mùa thứ hai đang thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Trước đó, Á hậu Ngô Bảo Ngọc được xác nhận là đại diện Việt Nam duy nhất ở cuộc thi này.

Trên livestream, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ thông tin ban tổ chức cuộc thi MGI All Stars đang xem xét về việc có thêm đại diện do Miss Universe Vietnam cử đi thi. Nhiều lời đồn đoán cho rằng do Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh bị cấm hoạt động trong 6 tháng nên chuyển hướng sang thi MGI All Stars.

Sau khi thông tin được lan truyền, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam - đã chia sẻ sự không hài lòng vì trước đó Á hậu Ngô Bảo Ngọc được công bố là đại diện duy nhất của Việt Nam tại MGI All Stars mùa thứ hai.

"Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức họp báo công bố Á hậu Ngô Bảo Ngọc tham dự MGI All Stars mùa 2 thì nghe thông tin này, thật sự cũng có chút không vui", đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

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Á hậu Bảo Ngọc được công bố là đại diện Việt Nam duy nhất ở MGI All Stars mùa hai.

Đạo diễn cho biết: "Một hành trình thi quốc tế vốn đã rất tốn kém, đòi hỏi biết bao công sức, sự đầu tư và nỗ lực để đại diện Việt Nam có thể nổi bật giữa bạn bè quốc tế. Giờ lại còn phải đối diện với những áp lực so sánh giữa hai thí sinh cùng quê hương, chưa kể truyền thông và sự ủng hộ của khán giả cũng có nguy cơ bị phân tán".

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng đặt câu hỏi về việc năm 2025 ông Nawat chia sẻ trên truyền thông rằng Việt Nam chỉ được phép có một đại diện tham dự. Anh thắc mắc liệu quy định năm nay có sự thay đổi hay không. Anh cũng gửi thư trực tiếp cho tổ chức Miss Grand International để làm rõ vấn đề này.

Trước thắc mắc của phía đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ông Nawat đã lên tiếng thông qua livestream. Ông khẳng định từ mùa giải MGI All Stars thứ hai trở đi, Việt Nam có thể cử nhiều đại diện tham dự.

Sự việc đang gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu với phát ngôn bất nhất của ông Nawat khi năm 2025 khẳng định chỉ cho phép một đại diện Việt Nam tham dự nhưng năm nay lại cho phép nhiều đại diện dự thi. Bên cạnh đó, danh tính đại diện thứ hai của Việt Nam ở MGI All Stars mùa hai cũng gây tò mò.

Tại mùa giải trước, người đẹp chuyển giới Đỗ Nhật Hà nộp đơn đăng ký tham dự MGI All Stars mùa đầu tiên, tuy nhiên bị ban tổ chức MGI từ chối.

Phía MGI giải thích: "Đối với đại diện của Việt Nam, chúng tôi đã có một sự sắp xếp chính thức với chính phủ, theo đó chỉ có duy nhất một đại diện từ Việt Nam. Tuy nhiên, bạn là cá nhân rất tài năng cho cuộc thi MGI All Stars lần thứ 2. Bạn được chào đón đăng ký tham gia. Cảm ơn bạn đã quan tâm".

Ở mùa giải MGI All Stars đầu tiên, công ty Sen Vàng - đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam - quyết định không cử đại diện tham dự. Lý do công ty đưa ra là muốn tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được hoạch định, đồng thời đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện, chỉn chu cho những hoạt động sắp tới.

“Chúng tôi hy vọng có cơ hội đồng hành cùng MGI All Stars trong những mùa giải tiếp theo, khi các điều kiện phù hợp", phía công ty cho biết.

Ngay sau khi khi Sen Vàng thông báo không cử đại diện tham dự, Hoa hậu Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam ở MGI All Stars mùa đầu tiên. Chung cuộc, cô giành giải á hậu 2.

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Hương Giang là đại diện Việt Nam ở MGI All Stars mùa đầu tiên.

Cuộc thi MGI All Stars mùa thứ hai diễn ra từ 26/11 đến ngày 12/12 tại Thái Lan. Ngay trước thềm diễn ra cuộc thi, Hoa hậu Puerto Rico - Jennifer Colón và Hoa Hậu Honduras - Stephanie Cam công bố quyết định bỏ thi dù được ông Nawat tài trợ 10.000 USD lệ phí dự thi.

Ba thành viên đầu tiên trong ban giám khảo MGI All Stars mùa 2 gồm chuyên gia sắc đẹp Venezuela Osmel Sousa, nhà hoạt động xã hội Psi Samut Scott và nhà soạn nhạc Omar Harfouch.

Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng mùa hai là một triệu USD. Ở mùa giải đầu tiên, cuộc thi quy tụ 56 người đẹp đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ban tổ chức từng giới thiệu giải thưởng một triệu USD. Tuy nhiên, mức thưởng một triệu USD với điều kiện người chiến thắng bảo vệ thành công danh hiệu qua ba mùa MGI All Stars liên tiếp.

MGI All Stars mùa đầu tiên diễn ra tại Thái Lan vào tháng 5. Người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín đăng quang, Faith Maria Porter của Ghana giành á hậu 1 và Hương Giang đại diện Việt Nam đoạt danh hiệu á hậu 2.

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#MGI All Stars mùa thứ hai #MGI All Stars 2026 #Á hậu Ngô Bảo Ngọc #ông Nawat #Hoa hậu Hương Giang #đại diện Việt Nam tại MGI All Stars

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