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Hoa hậu

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh là Đại sứ thương hiệu dự án bất động sản hạng sang

Ngọc Mai

Trong khuôn khổ lễ ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang của Epic Holdings, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh được công bố đảm nhiệm vai trò Đại sứ thương hiệu Tara Maison.

Ngày 28/10/2026, tại Hà Nội, Epic Holdings chính thức ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang, đồng thời giới thiệu bộ sưu tập Timeless Collection gồm 5 dự án tại Thủ đô. Trong đó, Tara Maison tại Mỹ Đình là dự án đầu tiên được giới thiệu, đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng chú trọng chất lượng sản phẩm và giá trị sử dụng lâu dài, Epic Holdings chính thức ra mắt thương hiệu với định hướng phát triển các công trình bất động sản hạng sang, lấy chất lượng xây dựng, giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm sống của cư dân làm nền tảng.

Với triết lý “Trọn tâm huyết - Vẹn tinh hoa”, doanh nghiệp hướng tới phát triển những sản phẩm có bản sắc kiến trúc riêng, chú trọng công năng sử dụng, chất lượng hoàn thiện và khả năng đáp ứng nhu cầu sống trong dài hạn.

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Epic Holdings chính thức ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang, đồng thời giới thiệu bộ sưu tập Timeless Collection gồm 5 dự án tại Thủ đô.

Theo đại diện Epic Holdings, bất động sản hạng sang không đơn thuần được xác định bằng vị trí đắc địa, vật liệu đắt tiền hay hệ thống tiện ích cao cấp. Giá trị của một công trình còn nằm ở chất lượng không gian sống, tính riêng tư, khả năng vận hành và những trải nghiệm thực tế mà cư dân được hưởng trong suốt quá trình sử dụng.

Trong chiến lược phát triển, Epic Holdings đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bất động sản hạng sang với các sản phẩm mang phong cách riêng, đồng thời duy trì sự nhất quán về tiêu chuẩn kiến trúc, tiện ích và dịch vụ.

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Hoa hậu Việt Nam 2026 Hà Trúc Linh trở thành Đại sứ thương hiệu dự án Tara Maison.

Điểm nhấn tại sự kiện là việc doanh nghiệp công bố Timeless Collection, bộ sưu tập bất động sản hạng sang dành riêng cho thị trường Hà Nội, gồm 5 dự án: Tara Maison tại Mỹ Đình, Tara Cosmo tại Nguyễn Trãi, Tara Vista tại Vũ Tông Phan, Tara Solis tại Trung Văn và Tara Elite tại Lê Đại Hành.

Trong khuôn khổ sự kiện, Epic Holdings giới thiệu Tara Maison, dự án bất động sản hạng sang tại khu vực Mỹ Đình, phía Tây Hà Nội.

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại sự kiện là lễ ký kết hợp tác giữa Tara Maison và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong vai trò Đại sứ thương hiệu. Theo Epic Holdings, sự đồng hành này nhằm truyền tải những giá trị về vẻ đẹp, sự tinh tế và tinh thần kết nối giữa truyền thống với hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

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Epic Holdings cho biết, Tara Maison không chỉ được phát triển theo tiêu chí về diện tích hay giá trị bất động sản, mà còn chú trọng những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống hằng ngày, từ không gian đón tiếp, cảnh quan, tiện ích đến sự thuận tiện và riêng tư trong sinh hoạt.

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm, bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Epic Holdings cho rằng, thị trường bất động sản luôn vận động theo chu kỳ. Trong những giai đoạn điều chỉnh, sự khác biệt về chất lượng tài sản sẽ được thể hiện rõ nét hơn.

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Bà Lương Hồng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Epic Holdings.

Theo bà Lương Hồng Anh, giá trị của bất động sản hạng sang không chỉ nằm ở mức giá tại thời điểm mở bán mà còn ở chất lượng công trình, giá trị sử dụng thực tế, khả năng khai thác và sức hấp dẫn lâu dài đối với người sở hữu.

Trên cơ sở đó, Epic Holdings lựa chọn định hướng phát triển sản phẩm chú trọng chất lượng thực chất và giá trị sử dụng bền vững, thay vì chỉ tập trung vào những yếu tố tạo sức hút trong ngắn hạn.

#Hà Trúc Linh #Tara Maison #Epic Holdings #Timeless Collection #bất động sản hạng sang #Hoa hậu Việt Nam 2024 #dự án Mỹ Đình

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