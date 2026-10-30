Hoa khôi Tài chính: 'Không đợi đến hoàn hảo mới thi Hoa hậu Việt Nam'

TPO - Trịnh Ngọc Huyền - Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - chia sẻ từng bị chê bai về ngoại hình khiến cô cảm thấy tự ti. Cô cho rằng không cần phải đợi đến khi hoàn hảo mới đăng ký thi sắc đẹp. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Huyền có thêm nhiều trải nghiệm quý giá để hoàn thiện bản thân.
TPO - Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 quyết định không bảo lưu việc học khi tham gia cuộc thi. Họ tranh thủ giờ nghỉ, học online trên đường di chuyển, có người thức đến 1-2h sáng để theo kịp bài vở.
TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.
TPO - Nguyễn Thị Hoa cho biết bố mẹ cô từng làm nghề buôn bán ve chai, thu mua sắt thép. Sự vất vả của bố mẹ là động lực để cô theo đuổi con đường học vấn và làm thêm nhiều công việc để có cuộc sống tốt hơn. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Hoa được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Trong khuôn khổ lễ ra mắt thương hiệu phát triển bất động sản hạng sang của Epic Holdings, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh được công bố đảm nhiệm vai trò Đại sứ thương hiệu Tara Maison.
TPO - Từng đắn đo vì chiều cao 1,65 m, Vũ Thị Khánh Vi quyết định thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026 và đặt mục tiêu chinh phục vương miện. Cô ấp ủ dự án “Cầu vồng cho em”, dự kiến tổ chức các buổi học tiếng Anh, kỹ năng sống và vui chơi cho bệnh nhi tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
TPO - Sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng bắt đầu được thi công từ ngày 26/10. Những khối giàn giáo đang được lắp dựng tại Quảng trường Danh Vọng, chuẩn bị cho sân đêm nhan sắc của 25 thí sinh.
TPO - Mai Thị Yến Nhi sinh năm 2006, cao 1,73 m, từng giành danh hiệu Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Có hơn bốn năm gắn bó với công việc vũ công, cô đến Hoa hậu Việt Nam 2026 với mong muốn vượt qua sự nhút nhát, rèn khả năng giao tiếp và bản lĩnh sân khấu.
TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bất ngờ khi nhiều thí sinh có kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án nhân ái, khẳng định tiếp tục theo đuổi sau cuộc thi dù có đăng quang hay không.
TPO - 25 cô gái với những nét đẹp riêng đang bước vào chặng cuối tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhan sắc nguyên bản rạng rỡ của các cô gái Hoa hậu Việt Nam thách thức cam thường.
TPO - Sáu cô gái Hà Nội vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, trong đó có du học sinh IELTS 8.0, hoa khôi học hai trường đại học, nữ sinh mê viết thư pháp.
TPO - Tại phần thi tìm kiếm Đại sứ Nhân ái, thí sinh Lê Phương Nghi - Hoa khôi Đại học Ngoại thương - cho biết cô đã dùng toàn bộ học bổng của mình để thực hiện dự án riêng ngay tại quê hương Gia Lai.
TPO - Gouband Lisa, mang hai dòng máu Việt - Pháp đang nhận được sự chú ý tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2007, đến từ TPHCM, có vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thuyết trình dự án nhân ái, đề xuất ngân sách và cách triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng từ trải nghiệm trong cuộc thi.
TPO - Nguyễn Thị Thúy Linh lấy hành trình từ xuất thân trong gia đình thuần nông đến sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 để nói về nỗ lực vươn lên, không để xuất phát điểm giới hạn bản thân.
TPO - Top 25 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 chia sẻ niềm xúc động khi diện bộ sưu tập “Hồn Việt”, trình diễn cùng Pháp Kiều tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 ở phố đi bộ Trần Nhân Tông. Đêm nhạc, thời trang đưa công nghệ đến gần công chúng thực sự chạm trái tim người trẻ.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 mang nhiều ý tưởng đến phần thi Đại sứ Nhân ái, từ lớp học cho bệnh nhi đến dự án đưa AI tới trẻ em khó khăn, tri ân người có công, bảo vệ môi trường.