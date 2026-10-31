Học sinh trường Ams hát nhảy, cổ vũ Đoàn Lê Anh Đức chinh phục đỉnh Olympia

TPO - Không trực tiếp bước vào cuộc đua kiến thức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp lửa cho nhà leo núi của trường theo cách riêng. Nhiều tiết mục biểu diễn và món quà đặc biệt được chuẩn bị dành tặng Đoàn Lê Anh Đức trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26.
Thời điểm xảy ra, tôi nghĩ đó chỉ là một trải nghiệm bình thường. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới nhận ra buổi sáng đi bán báo khi còn là sinh viên đã để lại trong mình một bài học mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là một điều gì đó rất đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy mẹ tôi tóc bết vì sữa, quần áo nhàu nhĩ, tay bế em gái út của tôi, mắt thâm quầng vì mất ngủ - và cha tôi vẫn nhìn mẹ bằng ánh mắt của một chàng trai đang yêu.
TPO - Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội tiến hành công tác nhân sự của Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội khóa XVIII và kiện toàn anh Dương Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.
TPO - Gần 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh dự kiến hội tụ tại điểm cầu Đền Hùng ngày 1/11 để cổ vũ Lý Thái Dương - học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.
TPO - Thứ tự thi đấu của bốn thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 đã được xác định sau buổi bốc thăm ngày 29/10. Trong khi Trần Võ Gia Bảo hài lòng với vị trí số 3 như mong muốn, Nguyễn Huy Quang Minh lại xuất phát ở vị trí số 1 dù muốn đứng cuối. Những chia sẻ dí dỏm về vị trí xuất phát cùng hành trình chinh phục vòng nguyệt quế cũng hé lộ tâm thế của các nhà leo núi trước trận đấu quyết định.
TPO - Giới trẻ Trung Quốc mua những bộ trang phục được thiết kế riêng cho từng điểm đến, từ các bãi biển đầy nắng đến những đỉnh núi phủ tuyết, với giá chỉ vài nhân dân tệ, dù chỉ được mặc một hoặc hai lần rồi bỏ đi.
TPO - Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Trại giam Thủ Đức tại Lâm Đồng đã tổ chức vận động, trao tặng 600 thùng nước suối và 200 thùng sữa nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ truy bắt phạm nhân trốn trại Trại giam A2 tại Khánh Hòa.
TPO - Vương Trị, chàng trai sinh sau năm 2000 bán cơm gà tại chợ đêm ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ ngoại hình được nhận xét giống diễn viên Vu Thích. Từ vài suất cơm mỗi ngày, quầy hàng của anh đắt khách gấp cả trăm lần.
TPO - Đối thoại với thanh niên, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và việc làm với nhiều dự án đang triển khai kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Do đó, thanh niên trong tỉnh cần nắm bắt cơ hội này, với mục tiêu quan trọng là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.
TPO - Trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nhiều thí sinh ghi dấu ấn từ tấm vé điểm nhì cao nhất đi sâu đến trận Chung kết năm và có người đã thành công giành vòng nguyệt quế vô địch.
TPO - Từ lượng bã cà phê thải ra mỗi ngày tại một quán cà phê ở Lâm Đồng, nhóm bạn trẻ đã tìm cách tận dụng nguồn nguyên liệu này để làm xà phòng. Dự án giảm lãng phí phụ phẩm, tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng và từng bước phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.
Tôi từng có thói quen mở cửa, nhận hàng từ shipper, nói “cảm ơn” rồi đóng cửa. Một đơn hàng được giao đến nghĩa là một việc đã xong. Người đặt đã nhận được món đồ, người giao đã hoàn thành chuyến. Hai người xa lạ gặp nhau trong vài chục giây, đôi khi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau.
TPO - “Chiến thần Ngữ Văn” Đinh Hằng, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Em Xinh Chi Xê đã xuất hiện đầy "bá khí" tại hội trường của trường Tây Úc (TP.HCM). Không chỉ nhận về “cơn mưa” quà tặng, cư dân trường còn được “farm” bí kíp học Văn cực chất và tư duy sáng tạo tại school tour của nhà Hoa.
TPO - Gần 5.000 học viên tham gia cuộc thi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu khoa học. Ban Tổ chức đã trao giải đối với 9 học viên có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi.
TPO - Với hình thức trắc nghiệm trực tuyến, mỗi lượt gồm 20 câu hỏi và không giới hạn số lần tham gia, cuộc thi "Tiếng Anh và hội nhập" tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, đồng thời bổ sung kiến thức về Việt Nam, thế giới và công nghệ.
Sáng 27/10, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - mùa 1, chủ đề “Từ đây có một tôi khác”, đã tổ chức phiên họp đầu tiên, tập trung đánh giá tình hình tiếp nhận tác phẩm sau gần hai tháng phát động, trao đổi về tiêu chí lựa chọn bài dự thi vào vòng chung khảo và thống nhất định hướng chấm giải, hướng tới những tác phẩm có chất lượng, giàu giá trị nhân văn và sức lan tỏa.