Anh Dương Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội

TPO - Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội tiến hành công tác nhân sự của Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội khóa XVIII và kiện toàn anh Dương Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

Ngày 30/10, Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội tiến hành công tác nhân sự của Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng, anh Đào Đức Việt tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội ẢNH: BTC

Hội nghị đã nhất trí để anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội khoá XVIII.

Đồng thời, tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo, ủy viên Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

Anh Dương Minh Đức - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

Anh Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố.

Anh Nguyễn Vũ Thành - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Thành phố tham gia Ủy viên Hội đồng Đội Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chúc mừng và giao nhiệm vụ tân Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố và Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Anh Hưng đề nghị, Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, hoàn thành việc ra mắt Hội đồng Đội tại các xã, phường chưa thành lập; kiện toàn Ủy viên Hội đồng Đội Thành phố; quan tâm phát triển tổ chức Đội tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bí thư Thành Đoàn cũng lưu ý, Hội đồng Đội Thành phố quan tâm công tác giáo dục, chăm sóc về thiếu niên, nhi đồng; nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa phương và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.