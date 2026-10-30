Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Anh Dương Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội

Xuân Tùng

TPO - Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội tiến hành công tác nhân sự của Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội khóa XVIII và kiện toàn anh Dương Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

Ngày 30/10, Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn Hà Nội tiến hành công tác nhân sự của Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; anh Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

img-0062.jpg
Anh Nguyễn Tiến Hưng, anh Đào Đức Việt tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội ẢNH: BTC

Hội nghị đã nhất trí để anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội khoá XVIII.

Đồng thời, tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo, ủy viên Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

Anh Dương Minh Đức - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

Anh Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố.

Anh Nguyễn Vũ Thành - Chuyên viên Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Thành phố tham gia Ủy viên Hội đồng Đội Thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chúc mừng và giao nhiệm vụ tân Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố và Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Anh Hưng đề nghị, Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, hoàn thành việc ra mắt Hội đồng Đội tại các xã, phường chưa thành lập; kiện toàn Ủy viên Hội đồng Đội Thành phố; quan tâm phát triển tổ chức Đội tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Bí thư Thành Đoàn cũng lưu ý, Hội đồng Đội Thành phố quan tâm công tác giáo dục, chăm sóc về thiếu niên, nhi đồng; nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi địa phương và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Xem thêm

#Thành Đoàn Hà Nội #Hội đồng Đội thành phố Hà Nội #Nhân sự #Cán bộ

Cùng chuyên mục

Kết quả bốc thăm thứ tự thi của các nhà leo núi Chung kết Olympia 26

Kết quả bốc thăm thứ tự thi của các nhà leo núi Chung kết Olympia 26

TPO - Thứ tự thi đấu của bốn thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 26 đã được xác định sau buổi bốc thăm ngày 29/10. Trong khi Trần Võ Gia Bảo hài lòng với vị trí số 3 như mong muốn, Nguyễn Huy Quang Minh lại xuất phát ở vị trí số 1 dù muốn đứng cuối. Những chia sẻ dí dỏm về vị trí xuất phát cùng hành trình chinh phục vòng nguyệt quế cũng hé lộ tâm thế của các nhà leo núi trước trận đấu quyết định.

Trào lưu giới trẻ mua váy áo dùng một lần tại Trung Quốc

Trào lưu giới trẻ mua váy áo dùng một lần tại Trung Quốc

TPO - Giới trẻ Trung Quốc mua những bộ trang phục được thiết kế riêng cho từng điểm đến, từ các bãi biển đầy nắng đến những đỉnh núi phủ tuyết, với giá chỉ vài nhân dân tệ, dù chỉ được mặc một hoặc hai lần rồi bỏ đi.

Chàng trai bán cơm gà ở chợ đêm gây chú ý, quán tăng doanh thu 100 lần

Chàng trai bán cơm gà ở chợ đêm gây chú ý, quán tăng doanh thu 100 lần

TPO - Vương Trị, chàng trai sinh sau năm 2000 bán cơm gà tại chợ đêm ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ ngoại hình được nhận xét giống diễn viên Vu Thích. Từ vài suất cơm mỗi ngày, quầy hàng của anh đắt khách gấp cả trăm lần.

Chủ tịch An Giang mong thanh niên nắm bắt cơ hội từ APEC 2027

Chủ tịch An Giang mong thanh niên nắm bắt cơ hội từ APEC 2027

TPO - Đối thoại với thanh niên, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, APEC 2027 mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và việc làm với nhiều dự án đang triển khai kéo theo nhu cầu lớn về lao động. Do đó, thanh niên trong tỉnh cần nắm bắt cơ hội này, với mục tiêu quan trọng là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Phú Quốc.

Nhóm bạn ở Lâm Đồng 'lên đời' cho bã cà phê

Nhóm bạn ở Lâm Đồng 'lên đời' cho bã cà phê

TPO - Từ lượng bã cà phê thải ra mỗi ngày tại một quán cà phê ở Lâm Đồng, nhóm bạn trẻ đã tìm cách tận dụng nguồn nguyên liệu này để làm xà phòng. Dự án giảm lãng phí phụ phẩm, tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng và từng bước phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.

Cảm ơn shipper!

Cảm ơn shipper!

Tôi từng có thói quen mở cửa, nhận hàng từ shipper, nói “cảm ơn” rồi đóng cửa. Một đơn hàng được giao đến nghĩa là một việc đã xong. Người đặt đã nhận được món đồ, người giao đã hoàn thành chuyến. Hai người xa lạ gặp nhau trong vài chục giây, đôi khi còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhau.

“Farm” bí kíp viết lách siêu cấp bá khí cùng trợ lý AI từ Chiến thần Ngữ Văn

“Farm” bí kíp viết lách siêu cấp bá khí cùng trợ lý AI từ Chiến thần Ngữ Văn

TPO - “Chiến thần Ngữ Văn” Đinh Hằng, Hoa hậu Hà Trúc Linh và Em Xinh Chi Xê đã xuất hiện đầy "bá khí" tại hội trường của trường Tây Úc (TP.HCM). Không chỉ nhận về “cơn mưa” quà tặng, cư dân trường còn được “farm” bí kíp học Văn cực chất và tư duy sáng tạo tại school tour của nhà Hoa.

Thêm sân chơi giúp sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh

Thêm sân chơi giúp sinh viên nâng cao năng lực tiếng Anh

TPO - Với hình thức trắc nghiệm trực tuyến, mỗi lượt gồm 20 câu hỏi và không giới hạn số lần tham gia, cuộc thi "Tiếng Anh và hội nhập" tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, đồng thời bổ sung kiến thức về Việt Nam, thế giới và công nghệ.

Hé lộ dàn MC dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, người trẻ nhất sinh năm 2001

Hé lộ dàn MC dẫn Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, người trẻ nhất sinh năm 2001

TPO - Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia 2026 công bố dàn MC tham gia dẫn cầu truyền hình trực tiếp trận Chung kết diễn ra sáng 1/11. Bên cạnh hai gương mặt quen thuộc tại trường quay là BTV Ngọc Huy và MC Khánh Vy, bốn điểm cầu địa phương có sự góp mặt của các MC Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang.

Ban Giám khảo Check-in Hạnh phúc: Định hướng xây dựng cuốn sách từ những câu chuyện đời thực

Ban Giám khảo Check-in Hạnh phúc: Định hướng xây dựng cuốn sách từ những câu chuyện đời thực

Sáng 27/10, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” - mùa 1, chủ đề “Từ đây có một tôi khác”, đã tổ chức phiên họp đầu tiên, tập trung đánh giá tình hình tiếp nhận tác phẩm sau gần hai tháng phát động, trao đổi về tiêu chí lựa chọn bài dự thi vào vòng chung khảo và thống nhất định hướng chấm giải, hướng tới những tác phẩm có chất lượng, giàu giá trị nhân văn và sức lan tỏa.

Nhân sự ngành công nghệ 'mất ngủ' vì sợ bị AI thay thế

Nhân sự ngành công nghệ 'mất ngủ' vì sợ bị AI thay thế

TPO - Đề xuất nghỉ việc tự nguyện dành cho khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện tại Microsoft làm dấy lên lo ngại về tương lai việc làm trong ngành công nghệ. Đằng sau nỗi sợ bị AI thay thế là một thực tế đáng chú ý: Cơ hội bước chân vào thị trường lao động của giới trẻ đang dần thu hẹp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe