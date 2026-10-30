Phú Thọ huy động gần 5.000 người cổ vũ Lý Thái Dương thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Gần 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh dự kiến hội tụ tại điểm cầu Đền Hùng ngày 1/11 để cổ vũ Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Gần 5.000 người tiếp lửa cho nam sinh Đất Tổ

Ngày 1/11, Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 sẽ diễn ra với sự góp mặt của Lý Thái Dương, học sinh lớp 11 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Điểm cầu Phú Thọ đặt tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” thuộc không gian của Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Đức Anh

Điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Phú Thọ được tổ chức ở khu vực Tượng đài Bác Hồ, sân Trung tâm lễ hội, thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, với quy mô trên 5.000 người. Đây là lần đầu tiên trong 26 năm tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Phú Thọ có điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan đang phối hợp triển khai công tác chuẩn bị theo nhiệm vụ được phân công. Sân khấu, màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và thiết bị phục vụ truyền hình trực tiếp được rà soát, hoàn thiện. Các phương án bảo đảm nguồn điện, đường truyền viễn thông, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường và hậu cần cũng đang được triển khai.

Cùng với công tác kỹ thuật, chương trình văn nghệ chào mừng được chuẩn bị với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như Hát Xoan, trống hội và hoạt cảnh giã bánh giầy. Các hoạt động này góp phần tạo không khí cổ vũ sôi nổi, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất cội nguồn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức. Ảnh: Huyền Trang

Dự kiến, gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh từ 10 trường THPT sẽ tham gia cổ vũ tại điểm cầu. Các đội hình được tổ chức xếp chữ “Đất Tổ”, hình mặt trời và vòng nguyệt quế, tạo điểm nhấn cho chương trình truyền hình trực tiếp.

Không khí chuẩn bị tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương đang diễn ra khẩn trương. Thầy cô giáo và học sinh tích cực tập luyện, chuẩn bị các nội dung cổ động, hướng tới tiếp thêm động lực cho đại diện của nhà trường trước trận chung kết quan trọng.

Theo kế hoạch, chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ 8h30 ngày 1/11. Điểm cầu Phú Thọ dự kiến sơ duyệt ngày 30/10 và tổng duyệt ngày 31/10 nhằm rà soát kịch bản, kiểm tra điều kiện kỹ thuật, điều phối lực lượng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Công tác tổ chức cũng chú trọng phương án ứng phó với thời tiết bất lợi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và hậu cần. Việc quản lý, điều phối học sinh tham gia cổ vũ được yêu cầu thực hiện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong suốt chương trình.

Việc tổ chức điểm cầu tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng không chỉ nhằm cổ vũ thí sinh mà còn tạo cơ hội quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa và hình ảnh con người Đất Tổ tới khán giả cả nước, lan tỏa tinh thần hiếu học và niềm tự hào quê hương.

Học sinh luyện tập cổ vũ cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đầu tiên tại Phú Thọ.

Nam sinh giỏi ngược dòng, 3 lần giành vòng nguyệt quế

Lý Thái Dương, sinh năm 2009, hiện là học sinh lớp 11 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Trước khi theo học tại trường chuyên, nam sinh từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học ở bậc THCS.

Năm 2025, Dương giành giải quán quân cuộc thi “Khát vọng Lạc Hồng” lần thứ tư do Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đồng thời giành giải Nhất cuộc thi “Hào khí Hùng Vương”.

Với Dương, Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ từ khi còn nhỏ. Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi nam sinh góp mặt tại Olympia năm thứ 26, bắt đầu từ trận tuần 1, tháng 3, quý II.

Nam sinh trường THPT chuyên Hùng Vương Lý Thái Dương

Trên hành trình chinh phục sân chơi kiến thức, Dương ba lần giành vòng nguyệt quế ở các trận tuần, tháng và quý, với số điểm lần lượt là 190, 180 và 200.

Nam sinh gây ấn tượng bởi khả năng thi đấu càng lúc càng tốt, nhiều lần ngược dòng giành chiến thắng. Đặc biệt, ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Dương cho thấy khả năng nhanh chóng tìm ra đáp án từ những dữ kiện đầu tiên.

Tại trận thi quý II, nam sinh giải được chướng ngại vật gồm 25 chữ cái ngay từ dữ liệu của câu hỏi hàng ngang đầu tiên. Màn thể hiện khiến các thí sinh cùng chơi nhận xét là “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Việc lọt vào Chung kết năm giúp Lý Thái Dương trở thành học sinh đầu tiên của Trường THPT Chuyên Hùng Vương góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Olympia, đồng thời đưa cầu truyền hình trực tiếp của chương trình về Phú Thọ.

Sáng 1/11, hàng nghìn thầy cô giáo và học sinh dự kiến sẽ hội tụ tại điểm cầu Đền Hùng để cổ vũ nam sinh Đất Tổ. Sự kiện được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho Lý Thái Dương trong cuộc đua chinh phục vòng nguyệt quế, đồng thời lan tỏa niềm tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương Phú Thọ.