Pháp luật

Google News

Bắt 'ông trùm' xử lý rác thải tại Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Bình - Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong cùng 4 người khác để điều tra làm rõ về tội "Gây ô nhiễm môi trường", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong (Công ty Tân Thuận Phong) và Công ty TNHH thương mại và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Dương 3 (Công ty Đông Dương 3) đều trụ sở đặt tại Hải Phòng.

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can.

Trong đó, Bùi Đức Bình – Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong bị khởi tố về cả hai tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Bùi Đức Huy – Phó Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong và Bùi Đình Chung – nguyên Giám đốc Công ty Đông Dương 3 bị khởi tố để làm rõ về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Các bị can Phan Thị Hương Giang và Phạm Thị Xuân lần lượt là Phó trưởng phòng Kế toán và thủ quỹ của Công ty Tân Thuận Phong bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các quyết định khởi tố, lệnh nêu trên đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

c402a7a1-18c5-4dc8-b631-36c3783ddc57.jpg
Cảnh sát thực hiện hoạt động tố tụng đối với các đối tượng.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty Tân Thuận Phong, trụ sở tại KCN Nam Cầu Kiền (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) có hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 9/9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển, đổ bùn thải xuống vị trí khu đất của Công ty Đông Dương 3, địa chỉ tại thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng.

Làm việc với cảnh sát, các đối tượng thừa nhận hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường. Ngoài bùn thải, các đối tượng còn đổ hàng nghìn tấn chất thải là cát cháy (có màu đen) trong một thời gian dài ra môi trường.

3ff92e3d-73c2-409b-b77b-19f061108ebe.jpg
382fddc0-2dc3-46cf-90a4-bfe0c07ffcc2.jpg
Cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra khu vực các đối tượng đổ trộm chất thải.

Công ty TNHH Tân Thuận Phong là đơn vị có chức năng thu gom, xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường số 191 (ngày 15/6/2023) cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Tuy nhiên, Công ty Tân Thuận Phong không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp, đổ, thải trái pháp luật ra môi trường.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, 2 công ty này đã chôn lấp, đổ thải hơn 2.000 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Văn phòng Cơ quan CSĐT - Bộ công an đang điều tra mở rộng hành vi phạm tội của các tổ chức, cá nhân liên quan hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Đồng thời, mở rộng điều tra làm rõ Công ty Tân Thuận Phong để ngoài sổ sách doanh thu hơn 430 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước bước đầu hơn 34 tỷ đồng.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Công ty Tân Thuận Phong #gây ô nhiễm #vi phạm quy định #đổ thải trộm

