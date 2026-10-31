Từ đây, tôi không còn chạy trốn khỏi chính mình

Có những hành trình không được bắt đầu bằng một chuyến đi. Không có những con đường xa, không có những vùng đất mới, cũng chẳng có một chiếc vali được kéo theo cả hành trình ấy.

Hành trình ấy chỉ vỏn vẹn, âm thầm đến mức chẳng ai biết, nhưng lại đủ sức thay đổi cả một cuộc đời. Với tôi, đó là hành trình đi từ việc cố gắng trở thành một người mà người khác mong muốn, đến ngày tôi đủ can đảm để sống là chính mình.

Tôi nhận ra mình khác biệt với những người bạn đồng trang lứa từ khi tôi còn học lớp 2. Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là giới tính, càng không biết phải gọi tên những cảm xúc đang tồn tại trong mình là gì? Tôi chỉ biết rằng mình không có những rung động giống như những người khác. Tôi không thích một người con gái, mà sâu bên trong, tôi luôn cảm thấy mình muốn trở thành một cô gái. Một cảm giác rất khó gọi tên đối với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi. Tôi không biết phải kể với ai, cũng không biết liệu nếu nói ra, mọi người có còn nhìn tôi như trước hay không.

Khi ở trường tôi được là chính mình, tôi có thể thoải mái thể hiện những điều mình thích, có thể cười nói và sống theo cách mình muốn. Nhưng khi trở về nhà, tôi lại phải cất đi một phần con người ấy sâu vào bên trong. Tôi học cách im lặng, học cách che giấu, học cách trở thành một phiên bản khác trước những người thân yêu nhất. Gần mười năm, tôi đã sống với một bí mật mà đáng lẽ ra một đứa trẻ không nên phải mang theo lâu đến như vậy.

Có những ngày tôi tự hỏi: tại sao mình lại khác? Có những lúc tôi ước mình có thể giống như mọi người để không phải sợ hãi, không phải suy nghĩ quá nhiều về ánh nhìn của người khác. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng điều khiến tôi mệt mỏi không phải là sự khác biệt của mình. Điều khiến tôi mệt mỏi chính là việc phải liên tục che giấu nó.

Tôi từng không ít lần nhận về những lời kỳ thị và phán xét. Có những câu nói được người khác buông ra rất dễ dàng, nhưng với người nghe, nó có thể trở thành một vết thương rất lâu mới lành. Tôi đã từng tổn thương bởi những ánh mắt, những lời nói ấy. Nhưng điều đau lòng nhất là có một thời điểm, những lời tổn thương ấy lại đến từ chính những người tôi gọi là bạn.

Cuối năm lớp 11, tôi đã trải qua một cú đánh rất mạnh từ những lời kỳ thị ấy. Tôi từng nghĩ rằng bạn bè là những người có thể khiến mình cảm thấy an toàn, là những người có thể lắng nghe và chấp nhận mình. Nhưng hóa ra, đôi khi người khiến ta tổn thương nhất lại là người mà ta từng đặt niềm tin nhiều nhất. Tôi đã từng đau đớn, từng có những khoảnh khắc tưởng như gục ngã. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, nếu chính mình không đủ can đảm đứng lên và giành lấy quyền được sống là mình, thì sẽ chẳng ai có thể làm điều đó thay tôi.

Bởi lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng nếu cứ để những lời nói của người khác quyết định mình là ai, thì có nghĩa là tôi đang trao cuộc đời mình cho họ, tôi không muốn sống như thế nữa. Tôi không muốn mỗi ngày thức dậy lại phải suy nghĩ xem hôm nay mình nên trở thành ai để được người khác chấp nhận. Tôi càng không muốn dành phần đời còn lại để trốn chạy khỏi chính con người mình. Ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn.

Tôi bắt đầu học cách chấp nhận bản thân trước khi mong chờ sự chấp nhận từ bất kỳ ai. Tôi hiểu rằng mình không cần phải xin lỗi vì mình khác biệt. Tôi cũng không cần biến mình thành một người khác chỉ để đổi lấy sự công nhận. Và sau gần mười năm khép mình, tôi đã đưa ra một quyết định mà đối với tôi, đó là một trong những quyết định can đảm nhất cuộc đời: tôi chọn sống thật.

Tôi chọn không giấu mình nữa. Tôi lấy hết can đảm để nói với mẹ, nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là mẹ đã đi trước tôi một bước. Mẹ nhìn tôi và hỏi: “Con có muốn làm con gái không?” Chỉ một câu hỏi ấy thôi cũng khiến bao nhiêu sợ hãi mà tôi đã mang theo suốt những năm tháng qua như được đặt xuống. Hóa ra, người tôi từng lo sợ sẽ không thể hiểu mình, lại là người đầu tiên mở cánh cửa để tôi được bước ra và sống thật với chính mình.

Thật ra, nói rằng mẹ hoàn toàn không biết có lẽ cũng không đúng. Mẹ là người gần tôi nhất, là người đã đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng tôi lớn lên. Có lẽ một người mẹ thương con luôn cảm nhận được nhiều điều hơn những gì con mình nói ra. Nhưng điều tôi nhớ nhất không phải là khoảnh khắc mình nói ra như thế nào, mà là cách mẹ đón nhận tôi sau tất cả.

Mẹ Nguyệt vẫn ở đó, không thay đổi cách yêu thương tôi. Tôi vẫn là tôi, chỉ khác rằng từ giây phút ấy, tôi không còn phải sống như một người con trai nữa. Tôi được là chính mình, được trở thành cô công chúa mà tôi luôn muốn được làm

Mẹ chỉ nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ: “Chỉ cần con hạnh phúc là đủ.”

Tôi từng nghĩ mình phải chuẩn bị thật nhiều để đối diện với sự phản đối. Tôi từng sợ rằng khi nói ra, mọi thứ mình có sẽ thay đổi. Nhưng cuối cùng, điều tôi nhận được lại là sự bình thường và tình yêu thương mà tôi đã từng khao khát suốt những năm tháng phải giấu mình.

Có lẽ tôi đã dành quá nhiều thời gian để sợ một điều chưa chắc sẽ xảy ra.

Gia đình tôi không trọn vẹn. Tôi chỉ có mẹ là người đồng hành cùng mình trên hành trình lớn lên. Đã có những lúc tôi từng trách cuộc đời vì sao mình không có được một gia đình đầy đủ như bao người khác. Nhưng hôm nay, tôi lại nghĩ khác. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nhất thiết được đo bằng việc mình có bao nhiêu người ở bên. Đôi khi, chỉ cần có một người thật sự hiểu mình, thương mình và nói rằng “chỉ cần con hạnh phúc”, cũng đủ khiến ta cảm thấy mình có cả thế giới. Với tôi, người đó là mẹ.

Sau ngày tôi sống thật với chính mình, cuộc đời không bỗng nhiên trở nên hoàn hảo. Tôi vẫn có thể gặp những ánh nhìn khác biệt, vẫn có thể nghe những lời không dễ chịu, vẫn có những lúc yếu lòng. Nhưng có một điều đã thay đổi mãi mãi: tôi không còn trốn chạy khỏi chính mình nữa.

Tôi bắt đầu bước ra khỏi chiếc vỏ mà mình đã xây dựng suốt nhiều năm. Tôi dám thể hiện bản thân, dám theo đuổi những điều mình yêu thích, dám nhìn vào những ước mơ của mình và nói rằng: tôi muốn thử. Tôi không còn muốn sống một cuộc đời được quyết định bởi định kiến của người khác.

Tôi từng trách cuộc đời. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu không đi qua những ngày tháng ấy, có lẽ tôi sẽ không hiểu được giá trị của việc được sống thật. Nếu chưa từng bị tổn thương, có lẽ tôi sẽ không biết trân trọng một câu nói đơn giản của mẹ đến thế. Nếu chưa từng khép mình, có lẽ tôi cũng sẽ không biết cảm giác tự do khi được là chính mình quý giá đến nhường nào.

Vì vậy, hôm nay tôi muốn nói lời cảm ơn.

Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi những thử thách để tôi biết mình mạnh mẽ đến đâu. Cảm ơn những tổn thương vì đã dạy tôi biết yêu thương bản thân. Cảm ơn những người từng phán xét vì đã khiến tôi hiểu rằng giá trị của mình không nằm trong ánh nhìn của bất kỳ ai. Và cảm ơn mẹ Nguyệt, vì giữa những năm tháng tôi sợ rằng mình sẽ không được chấp nhận, mẹ đã cho tôi biết rằng tình yêu thương thật sự không cần một điều kiện nào khác ngoài việc mong người mình yêu được hạnh phúc.

Tôi từng nghĩ “come out” là khoảnh khắc tôi nói cho gia đình biết mình là ai. Nhưng sau này tôi mới hiểu, đó còn là khoảnh khắc tôi nói với chính mình rằng: Từ nay mình đã được là chính mình.

Nếu ngày trước tôi luôn tự hỏi: “Liệu mọi người có chấp nhận mình không?”, thì hôm nay, tôi học được cách hỏi một câu khác: “Mình có đang sống một cuộc đời khiến mình hạnh phúc không?” Và tôi biết câu trả lời của tôi ngay bây giờ là gì. Tôi hạnh phúc vì được là chính mình. Hạnh phúc vì có mẹ bên cạnh. Hạnh phúc vì sau tất cả những lời phán xét, tôi vẫn không đánh mất bản thân. Hạnh phúc vì tôi đã đi qua một hành trình rất dài để rồi nhận ra rằng điều mình tìm kiếm bấy lâu nay không nằm ở sự công nhận của người khác, mà bắt đầu từ việc mình biết yêu thương và chấp nhận chính mình.

Có một tôi của những năm tháng ấy từng rất sợ hãi, từng khép mình, từng nghĩ rằng mình phải giấu đi một phần con người để được yêu thương.

Nhưng hôm nay, tôi muốn nói với tôi của ngày ấy rằng: “Bạn không cần phải trốn nữa.” Bởi từ đây, tôi có một cuộc đời khác cho riêng mình.

Biết ơn vì tôi đã không bỏ cuộc.

Biết ơn vì tôi đã chọn chính mình.

Và biết ơn vì sau tất cả, tôi đã tìm thấy hạnh phúc trong việc được sống là chính tôi. Tới khoảnh khắc này tôi đã rất mãn nguyện với cuộc đời của chính mình.

Và những người bạn của tôi ngoài kia ơi! Nếu bạn vẫn đang giấu một phần con người mình vì sợ hãi, mong bạn hãy nhớ rằng: bạn không cần phải trở thành một ai khác để xứng đáng được yêu thương. Hãy cho mình thời gian, hãy mạnh mẽ theo cách của riêng mình và bước ra khi bạn đã sẵn sàng. Có thể con đường phía trước chưa bao giờ dễ dàng, nhưng đừng để những lời phán xét khiến bạn quên mất giá trị của chính mình. Bởi rồi sẽ có một ngày, bạn có thể ngẩng đầu và tự hào nói rằng: “Tôi đã từng rất sợ, nhưng tôi vẫn chọn là chính mình.” Và ngày ấy, tôi tin, sẽ là ngày bạn hiểu thế nào là hạnh phúc. Thành công sẽ luôn đến với những người tin vào chính giấc mơ đó!