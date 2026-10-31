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Giải trí

Nữ diễn viên cắn tiếp viên hàng không, đòi mở cửa máy bay

Tú Oanh

TPO - Selma Blair lần đầu lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt vì cáo buộc hành hung tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Delta Air Lines. Nữ diễn viên Cruel Intentions cho biết đang tập trung chăm sóc sức khỏe và không cung cấp thêm thông tin gì về vụ ồn ào.

Ngày 30/10, nữ diễn viên Selma Blair đăng video trên Instagram, lần đầu trực tiếp lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK), New York, liên quan đến sự cố trên chuyến bay của Delta Air Lines hôm 11/10.

Nữ diễn viên cho biết cô đang nghiêm túc đối mặt với vụ việc, đồng thời muốn dành thời gian chăm sóc sức khỏe và con trai.

“Tôi chưa bao giờ có ý định làm tổn thương hay khiến bất kỳ ai sợ hãi trong suốt cuộc đời mình. Vì vậy, tôi thực sự xin lỗi những người mà tôi đã làm thất vọng, gây tổn thương, khiến họ sợ hãi hoặc lo lắng”, Blair nói.

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Selma Blair lần đầu lên tiếng sau cáo buộc hành hung.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm luật sư khuyên không nên bình luận về ngày xảy ra sự việc do vụ án vẫn đang được giải quyết. Cô cũng cảm ơn những người đã gửi lời động viên, đồng thời xác nhận con chó hỗ trợ của mình, Scout, vẫn khỏe mạnh.

Theo Reuters, sự việc xảy ra trên chuyến bay Delta số hiệu 938 từ Los Angeles đến New York ngày 11/10. Khi máy bay hạ cánh tại sân bay JFK vào tối cùng ngày, cảnh sát thuộc Cơ quan Cảng vụ New York và New Jersey nhận được thông báo về trường hợp hành khách có hành vi bạo lực. Người này được xác định là Selma Blair, 54 tuổi.

AP cho biết Blair bị cáo buộc tấn công hai tiếp viên hàng không trong chuyến bay. Trong đó, một người bị thương và phải đến bệnh viện kiểm tra. Một số nguồn tin còn tiết lộ nữ diễn viên cắn một tiếp viên, đồng thời có hành vi đòi mở cửa máy bay khi đang ở trên không.

Sau khi máy bay hạ cánh, Blair bị bắt giữ và đưa đến bệnh viện để đánh giá tình trạng sức khỏe. Theo hồ sơ vụ án được truyền thông Mỹ trích dẫn, cô còn bị cáo buộc đá cảnh sát cảng vụ và y tá trong quá trình được đưa đi cấp cứu.

Ngày 12/10, Blair ra hầu tòa tại Queens, New York, với hai cáo buộc hành hung cấp độ hai. Cô tuyên bố không nhận tội và được tại ngoại sau khi nộp 20.000 USD tiền bảo lãnh. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 19/1/2027.

Phía nữ diễn viên cho biết cô gặp tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trên chuyến bay và không có ý định làm tổn thương người khác. Luật sư của Blair cũng nêu tại tòa rằng nữ diễn viên quên sử dụng một số liều thuốc kiểm soát triệu chứng thần kinh và bị va đầu trong chuyến bay, dẫn đến tình trạng mất phương hướng. Người đại diện bác bỏ thông tin Blair tìm cách mở cửa máy bay trên không.

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Selma Blair rời khỏi tòa án ngày 12/10. Ảnh: AP.

Blair được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng (MS) vào năm 2018. Đây là bệnh tự miễn ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, chưa có kết luận chính thức xác định tình trạng sức khỏe là nguyên nhân trực tiếp của sự cố trên chuyến bay.

Selma Blair sinh năm 1972, là diễn viên người Mỹ, được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Cô gây chú ý với vai Cecile Caldwell trong phim Cruel Intentions (1999), đóng cùng Sarah Michelle Gellar và Ryan Phillippe. Cô cũng xuất hiện nhiều bộ phim điện ảnh như Legally Blonde (2001), The Sweetest Thing (2002) và Hellboy (2004)...

Năm 2018, cô công khai mắc bệnh đa xơ cứng, sau đó nhiều lần chia sẻ về quá trình điều trị và những khó khăn trong sinh hoạt. Năm 2021, bộ phim tài liệu Introducing, Selma Blair ghi lại hành trình sống chung với căn bệnh của cô, giúp công chúng hiểu thêm về những thách thức mà nữ diễn viên phải đối mặt.

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