Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bạn gái khóc vì chờ mãi đám cưới với Quân A.P

Trạch Dương

TPO - Quân A.P và Lê Khanh có lễ cưới đặc biệt trong tập 14 Running Man Vietnam 2026. Trước sự chứng kiến của các thành viên, nam ca sĩ nói không tin mình được tổ chức đám cưới như thế, còn bạn gái bật khóc vì chờ đợi ngày này từ lâu.

Đám cưới của Quân A.P và Lê Khanh là điểm nhấn trong tập phát sóng mang chủ đề Đưa “vàng” về dinh. Sau 14 năm gắn bó, cả hai công khai chuyện tình cảm. Trên sóng truyền hình, Quân A.P và bạn gái tham gia thử thách trước khi bước vào lễ đường do ê-kíp chuẩn bị.

Không gian tiệc cưới được trang trí bằng hoa tươi, có sự tham dự của các thành viên Running Man Vietnam và nhóm nhạc Uprize. Trong chương trình, Quân A.P được gọi bằng biệt danh Tám Quân. Bên cạnh vai trò người chơi, nam ca sĩ trở thành chú rể trong sự chúc phúc của đồng nghiệp.

Lê Khanh bật khóc trên lễ đường

“Em không thể tin được mình có may mắn, được tổ chức một cái đám cưới như thế này”, Quân A.P chia sẻ.

Đứng cạnh nam ca sĩ, Lê Khanh bật khóc nói về sự chờ đợi. Cô cảm ơn ê-kíp cùng nghệ sĩ đã chuẩn bị buổi lễ, giúp hai người có dịp chia sẻ niềm vui với những thành viên thân thiết của chương trình.

“Em chỉ biết nói là em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em mong đợi ngày này rất lâu. Được mọi người tổ chức lễ cưới với rất nhiều anh em, nhất là Gia tộc R của Tám Quân, em cảm ơn nhiều”, Lê Khanh nói.

chao-ket-dam-cuoi-4.jpg
chao-ket-dam-cuoi-3.jpg
Quân A.P tổ chức đám cưới với Lê Khanh ở Running Man.

Chia sẻ của cặp đôi khiến nhiều thành viên xúc động. Trấn Thành và Anh Tú ATus khóc khi chứng kiến người em thân thiết bước lên lễ đường. Các nghệ sĩ lần lượt gửi lời chúc, ôm cô dâu, chú rể trong không khí gần gũi.

Uprize góp mặt với các tiết mục âm nhạc chúc mừng cặp đôi. Khi ca khúc chủ đề Đừng chạy một mình vang lên, các thành viên cùng lên sân khấu, khép lại buổi lễ bằng màn giao lưu sôi nổi.

Ngay từ trailer, sự xuất hiện của Lê Khanh thu hút chú ý. Cô được giới thiệu là "danh tính bạn gái ngoài đời của Quân A.P". Trong tập phát sóng, nam ca sĩ có những lúc hồi hộp, ngại ngùng trước sự trêu chọc của đồng nghiệp. Những cử chỉ chăm sóc giữa hai người cũng xuất hiện xuyên suốt các nhiệm vụ.

Theo thông tin từ ê-kíp, tập 14 đạt một triệu lượt xem sau 10 phút kể từ khi kết thúc công chiếu. Đám cưới của Quân A.P giúp chương trình đạt kỷ lục mới về tốc độ đạt mốc lượt xem.

Quân A.P giải vây cho bạn gái

Trước phần lễ cưới, Quân A.P và Lê Khanh trải qua các thử thách vận động, tính toán và phản xạ ngôn ngữ. Hai người được xếp vào đội Mặt Trời, cùng Quang Tuấn, Quang Trung, Minh Hằng và Anh Tú Atus.

Đội đối thủ gồm Trấn Thành, Sơn.K, Ninh Dương Lan Ngọc, Pháp Kiều, Liên Bỉnh Phát và Lê Nhân. Ngoài vai trò chủ hôn, Lê Nhân lần đầu trực tiếp tham gia cuộc đua, thử sức ở phần xé bảng tên.

Trong nhiệm vụ đầu, Quân A.P là bị loại sớm nhất khi không kịp thoát khỏi vòng dây. Quang Trung lập tức trêu nam ca sĩ vì màn thể hiện trước mặt bạn gái. Lê Khanh cũng gặp khó khăn khi nhập cuộc, nhưng được Quân A.P ở bên động viên.

1793437553236-1576413998024582322-7303983728400934926-765cb01bb5f31bbad8decf01f976e2d7.jpg
1793437558144-1576413998024582322-7303983728400934926-4dc06f9a7fac60e2dd1dc73798e1ba2d.jpg
1793437555366-1576413998024582322-7303983728400934926-bf3879f059f1d1d91daad2f8bdbee382.jpg
Tập 14 ghi nhận kỷ lục lượt xem, một phần nhờ vào đám cưới của Quân A.P.

Đến thử thách tính nhẩm, nam ca sĩ có dịp thể hiện thế mạnh khi liên tiếp đưa ra đáp án chính xác. Qua phần chơi, chương trình tiết lộ Quân A.P từng học chuyên Toán, còn Lê Khanh học chuyên Văn.

Tình huống khiến cả nhóm bật cười xuất hiện ở nhiệm vụ trả lời theo số từ quy định. Khi được hỏi điều người khác làm khiến mình rung động, Quân A.P đáp “Hôn vào thái dương”. Câu trả lời có bốn từ, vượt yêu cầu ba từ nên không được tính.

Ở phần xé bảng tên, sự quan tâm của Quân A.P dành cho Lê Khanh tiếp tục trở thành tâm điểm. Khi bạn gái bị Sơn.K và Lê Nhân áp sát, nam ca sĩ chạy đến hỗ trợ, xé bảng tên Sơn.K để giải vây.

Sau đó, khi chính Quân A.P bị xé bảng tên, Lê Khanh ôm và chỉnh lại áo cho anh. Giữa những màn truy đuổi, các cử chỉ này cho thấy sự chăm sóc của hai người dành cho nhau, trước khi họ cùng bước lên lễ đường ở phần cuối chương trình.

#Quân A.P #Lê Khanh #Running Man Vietnam #Đám cưới người nổi tiếng #Truyền hình giải trí

Cùng chuyên mục

Nữ diễn viên cắn tiếp viên hàng không, đòi mở cửa máy bay

Nữ diễn viên cắn tiếp viên hàng không, đòi mở cửa máy bay

TPO - Selma Blair lần đầu lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt vì cáo buộc hành hung tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Delta Air Lines. Nữ diễn viên Cruel Intentions cho biết đang tập trung chăm sóc sức khỏe và không cung cấp thêm thông tin gì về vụ ồn ào.

Cả showbiz Hàn đau buồn

Cả showbiz Hàn đau buồn

TPO - Diễn viên gạo cội Choi Bool Am khiến nhiều đồng nghiệp thương tiếc. Trong đó, với tư cách con gái nuôi, Kim Hye Soo xuất hiện với đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều.

Steven Nguyễn quát Ninh Dương Lan Ngọc

Steven Nguyễn quát Ninh Dương Lan Ngọc

TPO - "Chị chị em em 3" gây sốt với mức doanh thu hơn 30 tỷ đồng chỉ sau một ngày công chiếu. Phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng lại thu hút khán giả nhờ mối quan hệ tình ái rắc rối, kịch tính giữa 5 mỹ nam mỹ nữ.

Con gà đẻ trứng vàng của Nhật Bản

Con gà đẻ trứng vàng của Nhật Bản

TPO - Ngành công nghiệp anime Nhật Bản đạt quy mô kỷ lục 28,18 tỷ USD trong năm 2025, tăng 15,8% nhờ sức bật từ cả thị trường nội địa và quốc tế. Đằng sau đà tăng trưởng này là chiến lược khai thác bản quyền, hàng hóa và sức mạnh của các thương hiệu anime trên toàn cầu.

Brooklyn Beckham đáp trả

Brooklyn Beckham đáp trả

TPO - Brooklyn Beckham tuyên bố “mê vợ như điếu đổ”, khẳng định Nicola Peltz hoàn hảo giữa những bình luận cho rằng anh đang thể hiện tình cảm quá mức trên mạng xã hội.

'Nữ hoàng nước mắt' phim Việt trở lại

'Nữ hoàng nước mắt' phim Việt trở lại

TPO - Nữ diễn viên Văn Phượng có đôi mắt đẹp u buồn, thường thể hiện vai phụ nữ có nhiều bi kịch, cuộc sống lận đận. Cô trở lại với "Nỗi đau ký ức" sau thời gian dài vắng bóng.

Con trai 18 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt

Con trai 18 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt

TPO - Knox Jolie là con trai út của cặp đôi "Ông bà Smith" Angelina Jolie và Brad Pitt. Ở tuổi 18, cậu được khen ngợi có ngoại hình điển trai, mạnh mẽ do nhiều năm tập Muay Thái.

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc

TPO - Sau khi những phát ngôn của siêu sao bóng đá Pháp Kylian Mbappe gây ra làn sóng phẫn nộ và phản ứng dữ dội ở Trung Quốc, các quan chức bóng đá Pháp và Tây Ban Nha liên tục lên tiếng bảo vệ anh.

Nụ cười của Shark Bình

Nụ cười của Shark Bình

TPO - “Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, Shark Bình nói trong phần xét hỏi sáng 30/10. Lời khai về tâm thế đối diện hình phạt được đưa ra sau khi nụ cười của bị cáo trong ngày đầu ra tòa khiến nhiều người tranh luận.

Muôn kiểu 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Muôn kiểu 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.

Dàn em xinh đi gặp Big Bang

Kinh tế concert nhìn từ 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội

TPO - Hai đêm concert Big Bang thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội trong dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Từ sức hút này, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường phân tích cơ hội phát triển kinh tế concert, khi mỗi chuyến đi xem biểu diễn tạo nguồn thu cho nhiều ngành dịch vụ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe