Bạn gái khóc vì chờ mãi đám cưới với Quân A.P

TPO - Quân A.P và Lê Khanh có lễ cưới đặc biệt trong tập 14 Running Man Vietnam 2026. Trước sự chứng kiến của các thành viên, nam ca sĩ nói không tin mình được tổ chức đám cưới như thế, còn bạn gái bật khóc vì chờ đợi ngày này từ lâu.

Đám cưới của Quân A.P và Lê Khanh là điểm nhấn trong tập phát sóng mang chủ đề Đưa “vàng” về dinh. Sau 14 năm gắn bó, cả hai công khai chuyện tình cảm. Trên sóng truyền hình, Quân A.P và bạn gái tham gia thử thách trước khi bước vào lễ đường do ê-kíp chuẩn bị.

Không gian tiệc cưới được trang trí bằng hoa tươi, có sự tham dự của các thành viên Running Man Vietnam và nhóm nhạc Uprize. Trong chương trình, Quân A.P được gọi bằng biệt danh Tám Quân. Bên cạnh vai trò người chơi, nam ca sĩ trở thành chú rể trong sự chúc phúc của đồng nghiệp.

Lê Khanh bật khóc trên lễ đường

“Em không thể tin được mình có may mắn, được tổ chức một cái đám cưới như thế này”, Quân A.P chia sẻ.

Đứng cạnh nam ca sĩ, Lê Khanh bật khóc nói về sự chờ đợi. Cô cảm ơn ê-kíp cùng nghệ sĩ đã chuẩn bị buổi lễ, giúp hai người có dịp chia sẻ niềm vui với những thành viên thân thiết của chương trình.

“Em chỉ biết nói là em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em mong đợi ngày này rất lâu. Được mọi người tổ chức lễ cưới với rất nhiều anh em, nhất là Gia tộc R của Tám Quân, em cảm ơn nhiều”, Lê Khanh nói.

Quân A.P tổ chức đám cưới với Lê Khanh ở Running Man.

Chia sẻ của cặp đôi khiến nhiều thành viên xúc động. Trấn Thành và Anh Tú ATus khóc khi chứng kiến người em thân thiết bước lên lễ đường. Các nghệ sĩ lần lượt gửi lời chúc, ôm cô dâu, chú rể trong không khí gần gũi.

Uprize góp mặt với các tiết mục âm nhạc chúc mừng cặp đôi. Khi ca khúc chủ đề Đừng chạy một mình vang lên, các thành viên cùng lên sân khấu, khép lại buổi lễ bằng màn giao lưu sôi nổi.

Ngay từ trailer, sự xuất hiện của Lê Khanh thu hút chú ý. Cô được giới thiệu là "danh tính bạn gái ngoài đời của Quân A.P". Trong tập phát sóng, nam ca sĩ có những lúc hồi hộp, ngại ngùng trước sự trêu chọc của đồng nghiệp. Những cử chỉ chăm sóc giữa hai người cũng xuất hiện xuyên suốt các nhiệm vụ.

Theo thông tin từ ê-kíp, tập 14 đạt một triệu lượt xem sau 10 phút kể từ khi kết thúc công chiếu. Đám cưới của Quân A.P giúp chương trình đạt kỷ lục mới về tốc độ đạt mốc lượt xem.

Quân A.P giải vây cho bạn gái

Trước phần lễ cưới, Quân A.P và Lê Khanh trải qua các thử thách vận động, tính toán và phản xạ ngôn ngữ. Hai người được xếp vào đội Mặt Trời, cùng Quang Tuấn, Quang Trung, Minh Hằng và Anh Tú Atus.

Đội đối thủ gồm Trấn Thành, Sơn.K, Ninh Dương Lan Ngọc, Pháp Kiều, Liên Bỉnh Phát và Lê Nhân. Ngoài vai trò chủ hôn, Lê Nhân lần đầu trực tiếp tham gia cuộc đua, thử sức ở phần xé bảng tên.

Trong nhiệm vụ đầu, Quân A.P là bị loại sớm nhất khi không kịp thoát khỏi vòng dây. Quang Trung lập tức trêu nam ca sĩ vì màn thể hiện trước mặt bạn gái. Lê Khanh cũng gặp khó khăn khi nhập cuộc, nhưng được Quân A.P ở bên động viên.

Tập 14 ghi nhận kỷ lục lượt xem, một phần nhờ vào đám cưới của Quân A.P.

Đến thử thách tính nhẩm, nam ca sĩ có dịp thể hiện thế mạnh khi liên tiếp đưa ra đáp án chính xác. Qua phần chơi, chương trình tiết lộ Quân A.P từng học chuyên Toán, còn Lê Khanh học chuyên Văn.

Tình huống khiến cả nhóm bật cười xuất hiện ở nhiệm vụ trả lời theo số từ quy định. Khi được hỏi điều người khác làm khiến mình rung động, Quân A.P đáp “Hôn vào thái dương”. Câu trả lời có bốn từ, vượt yêu cầu ba từ nên không được tính.

Ở phần xé bảng tên, sự quan tâm của Quân A.P dành cho Lê Khanh tiếp tục trở thành tâm điểm. Khi bạn gái bị Sơn.K và Lê Nhân áp sát, nam ca sĩ chạy đến hỗ trợ, xé bảng tên Sơn.K để giải vây.

Sau đó, khi chính Quân A.P bị xé bảng tên, Lê Khanh ôm và chỉnh lại áo cho anh. Giữa những màn truy đuổi, các cử chỉ này cho thấy sự chăm sóc của hai người dành cho nhau, trước khi họ cùng bước lên lễ đường ở phần cuối chương trình.