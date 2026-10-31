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Thông xe cao tốc phải chạy thật, không phải để lấy ngày, rồi 'đóng cửa' thi công tiếp

Cảnh Kỳ

TPO - Trước thực tế dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ chậm tiến độ, giải ngân thấp, ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu cuối năm nay tiến độ phải đạt 70%, để năm sau đưa vào khai thác. Thông xe phải chạy thật, không phải để lấy ngày rồi sau đó ‘đóng cửa’ thi công tiếp.

Chậm tiến độ, giải ngân thấp

Sáng 31/10, UBND TP. Cần Thơ họp với các bên liên quan về tiến độ Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn qua Cần Thơ hơn 132km). Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết, tổng tiến độ thi công hiện đạt khoảng 62% giá trị hợp đồng, lũy kế giải ngân hơn 16.900 tỷ đồng, đạt hơn 88%.

Về vật liệu, khối lượng cát đã về công trình gần 12 triệu m3 (thiếu 4,6 triệu m3), lượng đã đạt gần 1,4 triệu m3 (thiếu 2,7 triệu m3).

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Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ.

Theo ông Cường, trên tuyến còn một số đoạn chưa đạt tiến độ do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường còn chậm, chờ gia tải, tập trung ở gói thầu 9, 10 và 14. Đối với thành phần 4 (đoạn Sóc Trăng cũ), dù dùng cát biển nhưng tiến độ khai thác hàng ngày quá chậm so với yêu cầu.

Đại diện Công ty TNHH Tuấn Hiền (nhà thầu dự án thành phần 4) cho biết, nhà thầu gặp khó khi giá vật liệu trong hợp đồng thấp hơn giá thị trường. Với cát, giá hợp đồng chỉ hơn 70.500 đồng/m3, nhưng nhà thầu phải mua giá 148.000 đồng/m3. Với đá, giá hợp đồng 270.000 đồng/m3, thực tế mua 325.000 đồng/m3; chi phí vận chuyển đá trong hợp đồng 181.000 đồng/m3, thực tế phải 218.000 đồng/m3. Đồng thời giá xăng, dầu cũng tăng cao.

Nhà thầu trên tính toán, nếu cập nhật theo giá thị trường, giá hợp đồng thi công phải tăng thêm khoảng 30%. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá chủ yếu dựa vào chỉ số giá, bù được khoảng 1 nửa phần tăng thêm, phần chênh lệch còn lại nhà thầu tự gánh chịu.

Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban QLDA cho rằng, nhà thầu tham gia dự án dựa trên đấu thầu tự nguyện, đã nghiên cứu hồ sơ, tính toán giá cả và ký kết hợp đồng nên phải tuân thủ đúng cam kết. Chủ đầu tư sẽ vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nhà thầu. Nếu nhà thầu không đáp ứng tiến độ hợp đồng, hoặc cố tình kéo dài, chủ đầu tư sẽ có biện pháp xử lý.

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Tiến độ Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua Cần Thơ đến nay mới đạt khoảng 62% khối lượng.

Không thiếu vật liệu, chỉ thiếu năng lực

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ khẳng định, vật liệu cát cho dự án không thiếu, nhưng có về đến công trường hay không còn do năng lực khai thác, vận chuyển của các nhà thầu, điều phối của chủ đầu tư, sự vào cuộc của các sở ngành. Tương tự, vật liệu đá cũng không thiếu, thành phố sẽ làm việc các bên liên quan, chủ mỏ để đẩy nhanh tiến độ cung cấp cho dự án. Còn lại phụ thuộc năng lực nhà thầu.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, UBND thành phố làm việc với những nhà thầu đã mời họp cuộc này nhưng vắng mặt không có lý do, sai thành phần tham dự, người không nắm được vấn đề.

Theo ông Bình, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tiến độ còn chậm, giải ngân thấp, vướng nhiều thứ, trong đó có nguyên nhân chủ quan.

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Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu phấn đấu dự án đạt tiến độ 70% cuối năm nay.

Ông Bình giao UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo sát sao tiến độ, trực tiếp tháo gỡ khó khăn của dự án. Chủ đầu tư theo sát từng nhà thầu, báo cáo đầy đủ, định kỳ về tiến độ, nhà thầu, không để một hai nhà thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án. Các sở ngành liên quan đẩy nhanh thủ tục cung cấp vật liệu cho dự án.

“Các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cuối năm tiến độ phải đạt 70%, giải ngân hết vốn kế hoạch năm nay, để năm sau hoàn thành 30% còn lại, đưa dự án vào khai thác, cam kết bằng văn bản”, ông Bình yêu cầu.

Nhắc lại chỉ đạo của Chính phủ về mục tiêu hoàn thành dự án cao tốc này cuối năm 2027, Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý, không để xảy ra tình trạng thông xe kỹ thuật để lấy ngày, lấy thành tích rồi sau đó ‘đóng cửa’ để tiếp tục thi công. "Thông xe phải chạy thật, phục vụ người dân thật", ông Bình nói.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua Cần Thơ gồm dự án thành phần 2, 3, 4, tổng chiều dài hơn 132 km, tổng mức đầu tư hơn 31.288 tỷ đồng từ ngân sách. Dự án có 11 gói thầu xây lắp.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ làm chủ đầu tư.

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#Bí thư Thành ủy Cần Thơ #cao tốc Châu Đốc #Cần Thơ #Sóc Trăng #Đỗ Thanh Bình #tiến độ cao tốc #thông xe cao tốc

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