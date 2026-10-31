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Pháp luật

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Truy tố 3 người Hàn Quốc vì mua bán, sử dụng ma túy

Tân Châu

TPO - Mua bán, cất giấu, sử dụng ma túy tại một cơ sở giải trí ở trung tâm TPHCM, ba người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đã bị truy tố về các tội danh liên quan ma túy.

Ngày 31/10, Viện KSND khu vực 1 TPHCM cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố ba bị can quốc tịch Hàn Quốc gồm Choi Sung Chan (SN 1999), Kim Dong Min (SN 1996) và Yoon Juyeol (SN 1998) về các tội danh liên quan đến ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 8/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM tiến hành kiểm tra hành chính tại Công ty CP A PLUS SAIGON (địa chỉ đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện nhóm người nước ngoài đang ngồi tại hai bàn B9 và B10.

Kiểm tra tại bàn B9, Kim Dong Min tự nguyện giao nộp 1 vỏ bao thuốc lá, bên trong có 1 gói nylon chứa tinh thể và 1 đoạn ống hút nhựa dính chất bột. Kim Dong Min khai là ma túy mang theo để sử dụng.

Tại bàn B10, công an phát hiện tại vị trí Choi Sung Chan ngồi có các gói nylon chứa tinh thể và những đoạn ống hút nhựa dính chất bột nghi là ma túy.

Kết quả giám định xác định số tinh thể thu giữ tại bàn B10 gồm 1,1433 gram Ketamine tại vị trí Choi Sung Chan ngồi và 0,3966 gram Ketamine tại vị trí Yoon Juyeol ngồi. Các đoạn ống hút và một số mẫu vật khác cũng phát hiện Ketamine.

Mua ma túy qua Telegram, bán lại kiếm lời

Quá trình điều tra xác định, ngày 5/2, Choi Sung Chan nhờ Yoon Juyeol đặt mua 2 gói Ketamine với giá 7 triệu đồng để sử dụng. Ngoài ra, Yoon Juyeol đặt mua thêm một gói cho mình dùng.

Thông qua ứng dụng Telegram, Yoon Juyeol liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch, đặt mua 3 gói Ketamine với giá 10,5 triệu đồng. Sau đó, Yoon Juyeol đến sảnh tòa Lux 6, chung cư Vinhomes Golden River nhận ma túy và thanh toán bằng tiền mặt.

Sau khi nhận hàng, Yoon Juyeol giữ lại một gói để sử dụng, giao hai gói còn lại cho Choi Sung Chan và nhận 7 triệu đồng.

Ngày 8/2, Yoon Juyeol, Choi Sung Chan và Jeong Young Woo đến Công ty CP A PLUS SAIGON vui chơi. Trước khi đi, Yoon Juyeol mang theo gói Ketamine cất trong vỏ bao thuốc lá. Tại đây, người này vào nhà vệ sinh sử dụng ma túy.

Sau khi nhận hai gói Ketamine từ Yoon Juyeol, Choi Sung Chan cất giấu trong các vỏ bao thuốc lá. Khi đến A PLUS SAIGON, Choi Sung Chan cũng mang theo số ma túy này và vào nhà vệ sinh sử dụng một phần, số còn lại tiếp tục cất giữ.

Thay đổi lời khai, không được hưởng tình tiết giảm nhẹ

Theo Cơ quan điều tra, ban đầu Choi Sung Chan thừa nhận nhờ Yoon Juyeol mua Ketamine. Tuy nhiên, Choi Sung Chan sau đó thay đổi lời khai, cho rằng mình tự mua một gói Ketamine của một phụ nữ không rõ lai lịch trên đường Bùi Viện với giá 3,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Yoon Juyeol thừa nhận việc mua ba gói Ketamine, bán lại hai gói cho Choi Sung Chan và giữ một gói để sử dụng. Kim Dong Min cũng thừa nhận hành vi tàng trữ 1,0798 gram Ketamine nhằm mục đích sử dụng.

Cáo trạng nêu, Kim Dong Min, Yoon Juyeol được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng Choi Sung Chan không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ này do thay đổi lời khai, thể hiện thái độ khai báo không nhất quán, thiếu thành khẩn và không thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Viện KSND khu vực 1 quyết định truy tố Choi Sung Chan về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Kim Dong Min về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Yoon Juyeol về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vụ án được chuyển đến TAND khu vực 1, TPHCM để xét xử theo thẩm quyền.

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#Ma túy #TAND khu vực 1 TPHCM #A PLUS SAIGON #Telegram #Choi Sung Chan #Kim Dong Min #Yoon Juyeol

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