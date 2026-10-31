Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhìn lại 10 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Phùng Quang

TPO - Sau 10 ngày kể từ khi 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hai đối tượng. Cuộc truy bắt hai phạm nhân còn lại vẫn tiếp diễn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện địa hình hiểm trở, rừng núi phức tạp và thời tiết bất lợi.

Mưa lạnh, muỗi dày đặc, cảnh sát bám núi truy bắt phạm nhân trốn trại

Ngày 31/10, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khẩn trương truy bắt hai phạm nhân còn lại trốn khỏi Trại giam A2, hiện lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

img-0979.jpg
Cảnh sát cơ động được điều động tới khu vực núi Hòn Dữ.

Núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở, đường đi khó khăn, nhiều gộp đá lớn, hang hốc sâu và vực đá. Có những vị trí khi soi đèn pin vào vẫn không thể nhìn thấy đáy, khiến việc tìm kiếm, tiếp cận gặp nhiều trở ngại. Trời mưa cả đêm qua khiến khu vực đồi dốc càng thêm trơn trượt.

Theo một chiến sĩ công an đang tham gia truy bắt hai phạm nhân, hiện có rất đông cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng phối hợp triển khai nhiệm vụ trên núi Hòn Dữ. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua khiến địa hình vốn hiểm trở càng trở nên khó khăn. Đường núi dốc, trơn trượt, nhiều đá lớn gây trở ngại cho quá trình di chuyển và truy bắt. “Có những lúc trời mưa tầm tã, anh em phải tìm gốc cây hay hốc đá để trú ẩn nhưng cũng không tránh khỏi việc dầm mưa”, chiến sĩ này cho hay.

Không chỉ vất vả ban ngày, điều kiện sinh hoạt trên núi vào ban đêm cũng là thử thách đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Thời tiết lạnh, muỗi nhiều khiến các cán bộ, chiến sĩ phải đốt lửa để sưởi ấm, xua muỗi và tranh thủ chợp mắt sau những giờ băng rừng, truy tìm dấu vết. “Muỗi ở trên núi rất nhiều, chúng chích xuyên qua cả quần áo khiến anh em rất khó chịu”, chiến sĩ công an chia sẻ.

0f23aa8637f99654be8c5ae5190719ac.jpg
Lực lượng truy bắt đốt lửa sưởi ấm và xua đuổi muỗi trên núi Hòn Dữ.

10 ngày truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2

Khoảng 15h ngày 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú Gia Lai, đang chấp hành án về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy), Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú Thanh Hóa, chịu án về tội Giết người), Võ Hoàng Duy (SN 1999) và Lê Văn Cường (SN 1994, trú Phú Thọ, chịu án về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy) đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

1792588986438-7345139930946850-8056-5719.jpg
4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp truy tìm. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam theo Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Phạm nhân đầu tiên bị bắt trên xe khách

Sau hơn 2 ngày truy tìm, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện vào rạng sáng 24/10. Khoảng 4h30 cùng ngày, trong quá trình kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường. Thời điểm bị bắt, Cường đang di chuyển trên xe khách, cách Trại giam A2 hơn 25 km.

img-0864.jpg
Lê Văn Cường khi bị bắt giữ.

Việc bắt giữ Cường đánh dấu kết quả đầu tiên trong quá trình truy tìm 4 phạm nhân bỏ trốn. Tuy nhiên, Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn và Võ Hoàng Duy vẫn chưa bị bắt giữ.

Trong những ngày tiếp theo, công tác truy tìm tiếp tục được triển khai trên nhiều địa bàn. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phương tiện, rà soát các tuyến đường và chốt chặn tại những khu vực liên quan.

Ngày 27/10, khi cuộc truy bắt bước sang ngày thứ 7, công an vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường, dừng phương tiện để kiểm tra kỹ khoang hành khách, cốp xe và thùng hàng nhằm phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn.

Bắt giữ Võ Hoàng Duy tại núi Hòn Dữ

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

duy.jpg
Võ Hoàng Duy khi bị bắt.

Như vậy, sau hơn một tuần truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2. Tuy nhiên, Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn vẫn đang lẩn trốn. Khu vực núi Hòn Dữ, nơi phát hiện và bắt giữ Duy, trở thành địa bàn trọng điểm trong quá trình truy tìm hai phạm nhân còn lại.

Từ tối 28/10 đến sáng 30/10, nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa được triển khai đến khu vực này. Tại hồ Đá Mài và các tuyến đường dẫn vào núi, công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dân quân tự vệ được bố trí chốt chặn, kiểm soát người ra vào. Trong khi đó, các tổ công tác tổ chức tìm kiếm tại khu vực rừng núi, tập trung rà soát những nơi nghi có người lẩn trốn.

img-0938.jpg
Núi Hòn Dữ có địa hình hiểm trở.

Một trong những điểm đáng chú ý trong những ngày truy bắt tại núi Hòn Dữ là sự hỗ trợ của người dân địa phương. Theo người dân thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, sau khi lực lượng chức năng xác định, khoanh vùng khu vực nghi có hai phạm nhân đang lẩn trốn trên núi Hòn Dữ, một số người am hiểu địa hình đã tham gia dẫn đường, hỗ trợ công an tiếp cận những khu vực khó đi.

Xem thêm

#Trại giam A2 #phạm nhân bỏ trốn #truy bắt #núi Hòn Dữ

Cùng chuyên mục

Truy tố đại gia Bình ‘đồng’, ông trùm đổ chất thải gây ô nhiễm ở Hải Phòng

Truy tố đại gia Bình ‘đồng’, ông trùm đổ chất thải gây ô nhiễm ở Hải Phòng

TPO - Bùi Văn Bình - Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong cùng con trai và 2 thuộc cấp vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Gây ô nhiễm môi trường", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Bùi Văn Bình được biết đến là "trùm" xử lý chất thải tại Hải Phòng với biệt danh đại gia Bình "đồng".

Mr Pips: ‘Có những lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường, vô nghĩa’

Mr Pips: ‘Có những lúc bị cáo buồn, kể cả có nhiều tiền cũng thấy cuộc đời này vô thường, vô nghĩa’

TPO - Mr Pips khai bản thân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, khi đang theo học tại Singapore. Thời điểm đấy, bạn bè thường trêu chọc bị cáo học nhiều quá, giống như người bị điên. Dù nhiều tiền nhưng tinh thần suy sụp lại cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, muốn tự tử.

Mr Pips trả lương cho mợ 70 triệu đồng mỗi tháng

Mr Pips trả lương cho mợ 70 triệu đồng mỗi tháng

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Thủy được Mr Pips thuê làm kế toán quản lý doanh nghiệp bất động sản với mức lương 70 triệu đồng/tháng. Quá trình làm theo chỉ đạo của Nam, Thủy đã phạm hai tội “rửa tiền” và “trốn thuế”.

Mr Pips: 'Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình'

Mr Pips: 'Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình'

TPO - Trả lời câu hỏi của đại diện Viện kiểm sát về lý do hằng tháng đều chuyển tiền cho nhóm người là công an, luật sư, Phó Đức Nam khai đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ và khẳng định "bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình...". Trong khi trước đó, luật sư và mẹ của siêu lừa đều đề nghị cho bị cáo này đi giám định tâm thần.

Vợ cũ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đề nghị trả lại 2 căn nhà và 18 tỷ đồng

Vợ cũ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đề nghị trả lại 2 căn nhà và 18 tỷ đồng

TPO - Bị cáo Ngô Thị Thêu (vợ Mr Hunter) khai có 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội và hơn 18 tỷ đồng được chồng cho sau ly hôn. Bị cáo đề nghị gỡ phong tỏa 2 căn hộ trên cho thuê lấy tiền nuôi con, còn hơn 18 tỷ đồng bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét nếu không phải tiền do phạm tội thì hoàn trả lại.

Tránh tạo ra nhận thức sai lệch 'cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự'

Tránh tạo ra nhận thức sai lệch 'cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự'

TPO - PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn, Viện phó An ninh phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, nếu người cố ý làm sai rồi dùng tiền để tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm thì không thể đánh đồng với người thành khẩn, tự giác khắc phục thiệt hại. Theo ông, áp dụng chính sách phải thận trọng để tránh tạo ra nhận thức sai lệch "cứ có tiền khắc phục là được miễn trách nhiệm hình sự".

Cựu nhân viên VinFast lĩnh 17 năm tù vì làm giả, giả mạo hồ sơ ưu đãi mua xe

Cựu nhân viên VinFast lĩnh 17 năm tù vì làm giả, giả mạo hồ sơ ưu đãi mua xe

Vi Văn Chàng, cựu nhân viên kinh doanh VinFast, bị tuyên 17 năm tù vì cấu kết làm giả hồ sơ để khách hàng hưởng ưu đãi mua ôtô điện trái quy định, gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi lợi dụng vị trí công tác, tiếp tay hợp thức hóa hồ sơ nhằm hưởng lợi bất chính.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe