Lợn quay vàng ruộm hấp dẫn tại hội thi ẩm thực Bắc Ninh

TPO - "Gia Lai là địa phương rất đẹp, có biển, rừng núi, giàu bản sắc văn hóa, nhưng sự liên kết các giá trị này chưa có. Du khách đến Quy Nhơn tắm biển, ăn hải sản xong rồi lại đi. Chính vì thế, sự liên kết để tạo sức hút với khách du lịch và phát triển bất động sản du lịch vẫn chưa có” - chuyên gia Nguyễn Văn Đính nói.