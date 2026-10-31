Lợn quay vàng ruộm hấp dẫn tại hội thi ẩm thực Bắc Ninh

TPO - Từ những chú lợn được quay nguyên con, da vàng óng, căng giòn, tỏa hương thơm hấp dẫn đến màn trình diễn chế biến công phu, hội thi quay lợn tại Lễ hội ẩm thực xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.
TPO - Tối 30/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Bầu trời Thái Nguyên được thắp sáng bởi màn pháo hoa rực rỡ chào mừng.
Những nhà ga, công trình đường sắt giàu giá trị lịch sử, kiến trúc nhưng không còn phù hợp để khai thác vận tải có thể được chuyển đổi thành bảo tàng, không gian văn hóa hoặc điểm du lịch, góp phần gìn giữ ký ức đô thị và tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.
Yakiniku King chính thức khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ở số 13 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với thực đơn hơn 150 món ăn và đồ uống được phục vụ theo hình thức gọi món tại bàn, kết hợp nghệ thuật ẩm thực Ngũ Hành cùng kỹ thuật chế biến độc quyền và công nghệ phục vụ hiện đại, nhà hàng mang đến trải nghiệm phong vị thịt nướng Nhật Bản nguyên bản ngay giữa lòng Thủ đô.
TPO - Ngày 30/10, Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại Quảng Trị được khởi công. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, đặt mục tiêu thu hút khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.
TPO - Dù có lợi thế về đường bờ biển, cảng biển và điểm đến hấp dẫn, du lịch tàu biển Việt Nam vẫn chủ yếu khai thác khách tham quan trong vài giờ. Các chuyên gia cho rằng cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.
TPO - "Gia Lai là địa phương rất đẹp, có biển, rừng núi, giàu bản sắc văn hóa, nhưng sự liên kết các giá trị này chưa có. Du khách đến Quy Nhơn tắm biển, ăn hải sản xong rồi lại đi. Chính vì thế, sự liên kết để tạo sức hút với khách du lịch và phát triển bất động sản du lịch vẫn chưa có” - chuyên gia Nguyễn Văn Đính nói.
Không dừng lại ở những điểm đến quen thuộc, Okela Tour khẳng định dấu ấn riêng trên bản đồ lữ hành khi đẩy mạnh khai thác các tuyến du lịch chuyên sâu, mang tính khám phá văn hóa - lịch sử tại Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Á Đinh, Tứ Đại Cố Đô, Con Đường Tơ Lụa hay hành trình Tam Quốc.
TPO - Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng, với 4/16 gói thầu chính hoàn thành. Trong khi các nhà thầu đang chạy đua tiến độ để đưa sân bay vào khai thác thương mại tháng 12, phương án khai thác giai đoạn đầu dự kiến tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần.
TPO - Lâm Đồng và Thanh Hóa đang thúc đẩy kết nối, khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân nhằm mở rộng không gian du lịch, tăng cường giao thương, thu hút đầu tư và tạo thêm cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.
TPO - Cuối tháng 11 tới, sân bay Cà Mau sẽ mở cửa trở lại sau 1 năm đóng cửa để nâng cấp, trước mắt sân bay đón các đường bay thường lệ Hà Nội - Cà Mau và TPHCM - Cà Mau từ ngày 29/11.
TPO - Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát tổng thể hệ thống giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Hà Nội nghiên cứu phương án đường sắt kết nối trực tiếp, thuận tiện giữa sân bay với trung tâm Thủ đô.
TPO - Sau hơn một năm thi công khẩn trương, đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát của tỉnh Gia Lai chính thức khánh thành, mở ra dư địa mới cho phát triển hàng không.
Dù lo ngại lạm phát, thời tiết cực đoan và những rủi ro khi đi lại, 95% du khách Việt Nam vẫn sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch thay vì hủy chuyến. Khảo sát của Booking.com cho thấy, người Việt ngày càng chủ động thích ứng, ưu tiên trải nghiệm bản địa và cân nhắc chi phí để tận hưởng hành trình trọn vẹn hơn.
Từ một món ăn đường phố quen thuộc, Bánh Mì Anh Chín mở ra hành trình khám phá hương vị Việt qua những công thức kết hợp đặc trưng vùng miền, trong khuôn khổ Lễ hội Bánh Mì Anh Chín 2026 diễn ra tại Hội An trong tháng 10.
Không chỉ dừng lại ở sức hút của các đại sự kiện văn hóa quy mô quốc gia, sự hoàn thiện của hệ sinh thái tiện ích hiện hữu tại Dragon Ocean Đồ Sơn đang tạo bệ phóng vững chắc cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, nơi giá trị sử dụng thực và sự riêng tư biệt lập được đặt lên hàng đầu.
TPO - Sáng 29/10, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức khai thác đường cất - hạ cánh số 2 dài 3.300m, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không, hướng tới APEC 2027.