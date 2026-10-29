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Hàng không - Du lịch

Chủ động thích ứng, tối ưu chi phí chuyến đi

P.V

Dù lo ngại lạm phát, thời tiết cực đoan và những rủi ro khi đi lại, 95% du khách Việt Nam vẫn sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch thay vì hủy chuyến. Khảo sát của Booking.com cho thấy, người Việt ngày càng chủ động thích ứng, ưu tiên trải nghiệm bản địa và cân nhắc chi phí để tận hưởng hành trình trọn vẹn hơn.

Du lịch không chỉ để nghỉ ngơi

Báo cáo Travel Happiness Index do Booking.com công bố ngày 29/10 cho thấy du lịch tiếp tục mang lại niềm vui, hỗ trợ sức khỏe tinh thần và tăng cường sự kết nối giữa con người trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Nghiên cứu được thực hiện với 10.136 người tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có 1.013 người Việt Nam.

Tại Việt Nam, có tới 99% người tham gia khảo sát cho biết du lịch mang lại những cảm xúc tích cực. Không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi, những chuyến đi còn góp phần cải thiện tâm trạng và giúp mỗi người cân bằng cuộc sống. Trong đó, 92% cho biết việc có một chuyến đi để mong chờ khiến tâm trạng tích cực hơn, còn 71% nhận định cảm giác háo hức trước chuyến đi giúp họ vượt qua áp lực thường ngày.

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Ngay cả quá trình lên kế hoạch cũng trở thành một phần của trải nghiệm, khi 62% du khách Việt Nam cảm thấy việc chuẩn bị cho chuyến đi là hoạt động thú vị.

Đáng chú ý, quan niệm về một chuyến du lịch đáng giá đang dần thay đổi. Thay vì chạy theo lịch trình dày đặc hay cố gắng khám phá thật nhiều điểm đến, du khách có xu hướng tìm kiếm những khoảnh khắc giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Theo khảo sát, 36% cho biết việc ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên góp phần tạo nên sự hài lòng, 28% đề cao trải nghiệm ẩm thực và 24% coi trọng thời gian chất lượng bên những người đồng hành.

Yếu tố kết nối cũng đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm du lịch. Có 68% du khách Việt Nam cho rằng những chuyến đi cùng gia đình mang lại nhiều niềm vui nhất. Điều này cho thấy giá trị của hành trình không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở những trải nghiệm chung và khoảng thời gian dành cho người thân.

Tuy nhiên, du lịch không phải lúc nào cũng mang lại cảm giác thư thái. Báo cáo ghi nhận 22% du khách Việt Nam đôi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức trong chuyến đi; 19% cảm thấy lo lắng, trong khi 16% cảm thấy bất an và 16% chịu áp lực phải tận dụng tối đa thời gian du lịch. Vì vậy, một hành trình thuận tiện, ít căng thẳng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh chất lượng trải nghiệm tại điểm đến.

Chủ động thích ứng, tối ưu chi phí chuyến đi

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, lạm phát và những bất ổn trên thế giới tiếp tục tác động đến kế hoạch cá nhân, du khách Việt Nam cho thấy khả năng thích ứng đáng chú ý.

Theo báo cáo, 33% du khách lo ngại về lạm phát, 32% quan tâm đến thời tiết cực đoan, 31% bận tâm về sức khỏe và vệ sinh, trong khi 28% đề cập đến tình hình tội phạm và bất ổn chính trị. Dù vậy, những rủi ro này không đồng nghĩa với việc du khách sẵn sàng từ bỏ kế hoạch.

Có tới 95% người tham gia khảo sát cho biết sẽ linh hoạt điều chỉnh thay vì hủy chuyến khi xuất hiện những thay đổi ngoài dự kiến. Trong đó, 25% sẽ lựa chọn điểm đến khác có trải nghiệm hoặc bầu không khí tương tự, 22% điều chỉnh thời gian và độ dài chuyến đi, còn 19% chọn hoãn lịch trình.

Xu hướng này đi cùng cách tiếp cận thực tế hơn khi lập kế hoạch du lịch. Có 77% du khách ưu tiên đưa ẩm thực địa phương và những trải nghiệm ý nghĩa vào hành trình, trong khi 71% cân nhắc các chương trình ưu đãi để lựa chọn thời gian hoặc điểm đến. Đáng chú ý, 74% sẵn sàng kéo dài chuyến đi để có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng và tận hưởng điểm đến.

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Về lưu trú, 32% du khách Việt Nam lựa chọn nhà nghỉ dưỡng, căn hộ hoặc các hình thức lưu trú độc đáo nhằm tối ưu chi phí. Tỷ lệ tương tự cho biết những loại hình này giúp họ trải nghiệm điểm đến chân thực hơn, gần gũi hơn với đời sống địa phương.

Công nghệ cũng đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng. Có 88% du khách Việt Nam cho rằng các công cụ số giúp việc lên kế hoạch và đặt dịch vụ thuận tiện hơn. Trong đó, 72% đánh giá công cụ tìm kiếm, nền tảng đặt chỗ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp việc tìm kiếm, so sánh lựa chọn dễ dàng hơn; 71% cho biết những công cụ này truyền cảm hứng khám phá các điểm đến và trải nghiệm mới. Đặc biệt, 93% cảm thấy an tâm hơn khi đặt dịch vụ thông qua một nền tảng uy tín.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, cho rằng du lịch ngày nay không chỉ gói gọn trong nhu cầu nghỉ ngơi mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và hành trình khám phá ý nghĩa. Theo ông, du khách Việt Nam đang lên kế hoạch cẩn trọng hơn, chủ động tìm kiếm trải nghiệm bản địa và tối ưu giá trị chuyến đi. Khả năng thích ứng, linh hoạt điều chỉnh lịch trình giúp họ tiếp tục theo đuổi những hành trình mong muốn ngay cả trong thời điểm thiếu ổn định.

Kết quả khảo sát cho thấy, dù các yếu tố kinh tế và xã hội có thể làm thay đổi cách du khách lựa chọn điểm đến, nhu cầu khám phá vẫn được duy trì. Thay vì chỉ quan tâm đến số lượng địa danh hay mức độ xa hoa của chuyến đi, du khách ngày càng chú trọng sự thuận tiện, cảm giác an tâm, giá trị trải nghiệm và thời gian dành cho những người thân yêu.

#Booking.com #Du lịch Việt Nam #Tâm lý du lịch #Du lịch trải nghiệm #Công nghệ du lịch

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