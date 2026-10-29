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Hàng không - Du lịch

Sức sống từ điểm đến bốn mùa định hình chuẩn mực second home ven biển

P.V

Không chỉ dừng lại ở sức hút của các đại sự kiện văn hóa quy mô quốc gia, sự hoàn thiện của hệ sinh thái tiện ích hiện hữu tại Dragon Ocean Đồ Sơn đang tạo bệ phóng vững chắc cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, nơi giá trị sử dụng thực và sự riêng tư biệt lập được đặt lên hàng đầu.

Bảo chứng sức sống đô thị từ chuỗi sự kiện tầm cỡ

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Dragon Beach thuộc dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã thu hút hơn 3.000 khán giả theo dõi trực tiếp và hàng triệu lượt xem trên sóng truyền hình quốc gia.

Được dàn dựng tại quảng trường biển rộng 7 ha với sức chứa hơn 20.000 người, sân khấu sự kiện gây ấn tượng mạnh khi tựa lưng trực tiếp vào đại dương, lấy khoảng không bao la của biển đêm Đồ Sơn làm phông nền tự nhiên kết hợp cùng hệ thống ánh sáng công suất lớn và màn hình LED khẩu độ rộng. Quy mô dàn dựng đã góp phần khẳng định năng lực đáp ứng hạ tầng kỹ thuật của Đồi Rồng đối với các chương trình văn hóa biểu diễn quy mô quốc gia.

Sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Dragon Beach thuộc dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng
Sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Dragon Beach thuộc dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng

Tác động rõ nhất từ những đêm diễn với điểm đến bốn mùa như Đồi Rồng không dừng lại ở thời lượng vài tiếng trên sân khấu mà nằm ở việc khán giả và du khách có xu hướng đến sớm trước một ngày hoặc ở lại sau đêm diễn, kéo theo lượng tiêu thụ dịch vụ phòng nghỉ, nhà hàng và các khu vui chơi tăng nhanh. Sự kiện nghệ thuật đóng vai trò gợi mở, nhưng chính dòng khách thực tế ở lại chi tiêu mới đo lường được sức hút thật sự của điểm đến.

Chuỗi trải nghiệm đa tầng xóa nhòa rào cản mùa vụ

Thay vì chỉ tấp nập trong ba tháng hè rồi vắng lặng khi thời tiết chuyển lạnh, du lịch Đồ Sơn đang có thêm nguồn khách quanh năm nhờ sự xuất hiện của các tổ hợp dịch vụ khép kín. Tại Dragon Ocean Đồ Sơn, trải nghiệm của khách không còn bó hẹp ở việc tắm biển. Sân golf 27 hố Dragon Golf Links, công viên Legend Park, bãi biển nhân tạo được lọc nước trong xanh bên bờ cát trắng cùng khách sạn Dream Dragon Resort với hơn 300 phòng đã cùng Đồ Sơn đón tiếp hàng triệu lượt khách mỗi năm. Việc các hạng mục này phục vụ cùng lúc giúp du khách có thể trải nghiệm xuyên suốt từ sáng đến tối: chơi golf, tắm biển, vui chơi giải trí, khám phá rừng ngập mặn, khu du lịch tâm linh,…và thưởng thức ẩm thực tại chỗ.

Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô xuống còn hơn 60 phút, biến việc về biển thành lựa chọn quen thuộc mỗi dịp cuối tuần. Khi việc đi lại trở nên thuận tiện, nhiều gia đình bắt đầu chuyển hướng từ thuê phòng khách sạn ngắn ngày sang mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng để chủ động thời gian nghỉ ngơi.

Quần thể tiện ích vận hành hoàn chỉnh tại Dragon Ocean Đồ Sơn duy trì dòng khách ổn định quanh năm.
Quần thể tiện ích vận hành hoàn chỉnh tại Dragon Ocean Đồ Sơn duy trì dòng khách ổn định quanh năm.

Dream Dragon Villas: Ốc đảo riêng tư giữa lòng phố biển sôi động

Xuất phát từ nhu cầu sở hữu một không gian nghỉ dưỡng thực thụ cho cả gia đình, bộ sưu tập giới hạn chỉ 42 căn biệt thự Dream Dragon Villas được phát triển như một lời giải trọn vẹn cho tầng lớp khách hàng thượng lưu. Nằm tựa mình bên dải cát mịn của Bãi biển Rồng và làn nước biển trong xanh của biển Vụng Hương, 42 tư dinh được quy hoạch như một ốc đảo an yên tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp vận động ồn ào của đám đông du khách. Với các dòng Garden Villas, Ocean Villas và Pool Villas, dự án kiến tạo chuẩn mực resort tại gia đúng nghĩa: nơi gia chủ mỗi sớm mai thức giấc có thể đón trọn làn gió đại dương khoáng đạt, thư thả ngâm mình tại hồ bơi riêng biệt lập, nhưng chỉ cần vài bước chân là đã có thể kết nối ngay với thế giới tiện ích phồn hoa của toàn quần thể.

Dream Dragon Villas – 42 độc bản trong quần thể nghỉ dưỡng 5 sao
Dream Dragon Villas – 42 độc bản trong quần thể nghỉ dưỡng 5 sao

Khác với những căn nhà nghỉ dưỡng xa xôi chỉ ghé thăm một vài lần trong năm, Dream Dragon Villas mang lại giá trị sử dụng thực tế cao nhờ khả năng tiếp cận nhanh chóng từ các trung tâm kinh tế lớn. Ngôi nhà bên biển trở thành chốn về thân thuộc để tái tạo năng lượng sau chuỗi ngày làm việc bận rộn, nơi nhiều thế hệ trong gia đình cùng sum vầy, hay không gian trang nhã để tiếp đón đối tác trong bầu không khí trong lành của đại dương. Hạ tầng giao thông và tiện ích dịch vụ đã đi vào vận hành ổn định, vì thế giá trị của 42 căn biệt thự không chỉ dừng lại ở tính độc bản, mà còn là một tài sản tích lũy bền vững, giữ vững giá trị truyền đời theo chu kỳ phát triển của đô thị biển Hải Phòng.

#Dragon Ocean Đồ Sơn #Dream Dragon Villas

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