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Hàng không - Du lịch

Chính thức khai thác đường băng số 2 sân bay Phú Quốc

Hồng Nhung

TPO - Sáng 29/10, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức khai thác đường cất - hạ cánh số 2 dài 3.300m, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không, hướng tới APEC 2027.

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Lúc 7h05 ngày 29/10, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng đường cất - hạ cánh (CHC) số 2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (PQC).
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Sau 8 tháng thi công, đường CHC số 2 hoàn thành với chiều dài 3.300m, rộng 45m, đáp ứng tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Công trình được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II có khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.
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Trong điều kiện thi công tại đảo, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân cùng các nhà thầu đã tổ chức làm việc ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ, trong khi sân bay vẫn duy trì hoạt động. Trước khi khai thác, đường băng trải qua các bước kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn theo quy định.
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Sau khi đường CHC số 2 đi vào hoạt động, đường CHC số 1 hiện hữu sẽ tạm đóng để nâng cấp từ 3.000m lên 3.500m, mở rộng tổng chiều rộng lên 75m. Trong khoảng 6 tháng thi công, toàn bộ hoạt động cất hạ cánh được chuyển sang đường băng mới nhằm duy trì khai thác. Đường CHC số 1 dự kiến hoạt động trở lại vào tháng 5/2027.
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Song song với hạ tầng đường băng, nhà ga hành khách T2 đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, dự kiến khai thác từ tháng 5/2027. Công trình do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, tích hợp các công nghệ như sinh trắc học, xử lý hành lý tự động, quầy làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống quản lý sân bay tổng thể. Theo kế hoạch, giai đoạn 1, sân bay Phú Quốc hướng tới công suất phục vụ 24 triệu lượt khách mỗi năm, với khả năng mở rộng lên 50 triệu lượt trong dài hạn. Năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn một nửa.
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Việc hoàn thiện hệ thống đường cất hạ cánh và nhà ga T2 được kỳ vọng giúp PQC nâng cao năng lực phục vụ, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch và hàng không quốc tế. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Phú Quốc đón các đoàn đại biểu, chuyến bay chuyên cơ, thuê chuyến và thương mại trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, hướng tới mục tiêu trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế của Việt Nam.

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#đường băng Phú Quốc #sân bay Phú Quốc #đường cất hạ cánh #APEC 2027 #Sun PhuQuoc Airways #Đường cất hạ cánh số 2 Phú Quốc đi vào khai thác

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