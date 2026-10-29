Chính thức khai thác đường băng số 2 sân bay Phú Quốc

TPO - Hội An không chỉ đối mặt với bài toán bảo tồn những ngôi nhà cổ xuống cấp mà còn đứng trước câu chuyện giữ người dân ở lại trong di sản. Theo ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, TP. Đà Nẵng, bảo tồn phố cổ phải đi cùng gìn giữ sinh kế, không gian sống và những giá trị văn hóa được cộng đồng trao truyền qua nhiều thế hệ.