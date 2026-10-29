Chính thức khai thác đường băng số 2 sân bay Phú Quốc

TPO - Sáng 29/10, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức khai thác đường cất - hạ cánh số 2 dài 3.300m, đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không, hướng tới APEC 2027.
TPO - Tối 28/10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao khiến lối vào nhà hàng ở khu vực bán đảo Thanh Đa, TPHCM bị ngập sâu. Nhân viên nhà hàng phải dùng thuyền tự chế đưa đón khách.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nếu cơ quan công an đã có văn bản xác nhận tiếp nhận phản ánh và đang giải quyết vụ việc.
TPO - Một nam du khách quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện đột quỵ khi đi trên tàu SE48 từ TPHCM đến Khánh Hòa, buộc tàu phải dừng đột xuất tại ga Suối Kiết (Lâm Đồng) để đưa du khách đi cấp cứu. Thế nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
Ngày 27/10, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Vietravel Airlines chính thức tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A295, tiếp tục hiện thực hóa kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026.
TPO - Trong giai đoạn đầu khai thác sân bay Long Thành, vận tải đường bộ được xác định là phương thức kết nối chủ yếu với TPHCM. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu tổ chức xe buýt sân bay, xe trung chuyển liên sân bay và mạng lưới vận tải công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
TPO - Sức hút của các concert “Tổ quốc trong tim”, “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu từ du lịch, lưu trú, mua sắm và dịch vụ, góp phần khai thác công nghiệp văn hóa như một động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số tại TPHCM.
TPO - Chuyên gia nêu kịch bản tổng doanh thu từ du lịch trong thời gian diễn ra concert Big Bang tại Hà Nội có thể đạt khoảng 800 tỷ đồng đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ước tính này dựa trên giả định Hà Nội đón khoảng 160.000-180.000 lượt khách, với mức chi tiêu bình quân 5-6 triệu đồng/người.
TPO - Hội An không chỉ đối mặt với bài toán bảo tồn những ngôi nhà cổ xuống cấp mà còn đứng trước câu chuyện giữ người dân ở lại trong di sản. Theo ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, TP. Đà Nẵng, bảo tồn phố cổ phải đi cùng gìn giữ sinh kế, không gian sống và những giá trị văn hóa được cộng đồng trao truyền qua nhiều thế hệ.
Đón mùa du lịch cuối năm, Vietjet mang đến chương trình khuyến mãi kéo dài từ ngày 26/10 đến 1/11/2026 với hàng triệu vé Eco giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), mở ra cơ hội vi vu quốc tế với những hành trình kết nối khắp châu Á và châu Âu.
TPO - Ba thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã ra sân bay Nội Bài về Hàn Quốc sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở Mỹ Đình. Hai đêm diễn của họ đã thu hút khoảng 90.000 khán giả, tạo hiệu ứng lớn trong một thời gian dài.
Bánh cuốn bà Lộc ở Phan Phù Tiên (Hà Nội) từng được tạp chí Time Out gợi ý là địa chỉ ăn uống quen thuộc, ngon miệng tại Thủ đô. Quán ăn này đã mở hơn 40 năm, có lượng khách ổn định.
TPO - Từng được kỳ vọng thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp bên vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, dự án Minh Viễn - Lăng Cô trị giá 368 triệu USD triển khai từ 8 năm trước lại ngừng thi công, trong tình trạng dở dang sau đợt tái khởi động mới rầm rộ từ hơn năm trước.
TPO - Làng du lịch sinh thái Thái Hải gồm 30 nóc nhà của đồng bào dân tộc Tày, Nùng thuộc tỉnh Thái Nguyên. Ngôi làng giữ nguyên vẹn không gian sinh sống cộng đồng thu hút khách du lịch và được UN Tourism công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới.
TPO - Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm thanh toán số, khu ẩm thực tại Sóng Festival 2026 thu hút đông đảo khách trẻ với nhiều món ăn, đồ uống giá bình dân. Một số gian hàng áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1 với bánh ngọt, trà sữa có giá 15.000 đồng/chai.
TPO - Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi chiến tranh, Khe Sanh đang hướng tới phát triển cà phê gắn với văn hóa, lịch sử và du lịch trải nghiệm. Chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” là dịp nhìn lại hành trình cây cà phê bén rễ, hồi sinh và phát triển trên cao nguyên này.
TPO - Rất đông du khách tìm về bãi sậy sông Đầm (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) để được nhìn ngắm đàn cò. Nhiều năm qua, đàn cò cả ngàn con chọn nơi này là nhà, mỗi năm số lượng càng nhiều.