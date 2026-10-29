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Hàng không - Du lịch

Bánh Mì Anh Chín khởi động hành trình 'gói trọn hương vị Việt' qua lễ hội bánh mì tại Hội An

P.V

Từ một món ăn đường phố quen thuộc, Bánh Mì Anh Chín mở ra hành trình khám phá hương vị Việt qua những công thức kết hợp đặc trưng vùng miền, trong khuôn khổ Lễ hội Bánh Mì Anh Chín 2026 diễn ra tại Hội An trong tháng 10.

Một hành trình hương vị

Lễ hội Bánh Mì Anh Chín 2026 đã diễn ra tại Bel Marina Hoi An Resort vào ngày 04/10/2026, quy tụ các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc BelGroup Hospitality cùng tham gia phát triển và giới thiệu những công thức bánh mì khác nhau. Sự kiện đã thu hút hơn 450 khách tham dự, mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực với nhiều hương vị bánh mì cùng các hoạt động tương tác và giải trí.

Toàn cảnh Lễ hội Bánh Mì Anh Chín tại Bel Marina Hoi An Resort
Toàn cảnh Lễ hội Bánh Mì Anh Chín tại Bel Marina Hoi An Resort

Bánh Mì Anh Chín khởi động hành trình 'gói trọn hương vị Việt' qua lễ hội bánh mì tại Hội An ảnh 2

Nghi thức cắt bánh mì chính thức khai mạc Lễ hội Bánh Mì Anh Chín

Du khách thưởng thức ổ bánh mì nóng giòn ngay tại lễ hội

Một trong những điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Bánh Mì Di Sản” để tìm ra hương vị bánh mì được yêu thích nhất. Thông qua trải nghiệm và bình chọn của thực khách, những công thức được yêu thích sẽ tiếp tục trở thành nguồn tham khảo cho quá trình phát triển sản phẩm của Bánh Mì Anh Chín.

Bánh mì với phần nhân thịt chả nướng đậm đà cùng vỏ bánh mì giòn rụm được phục vụ tại chỗ
Bánh mì với phần nhân thịt chả nướng đậm đà cùng vỏ bánh mì giòn rụm được phục vụ tại chỗ

Không gian lễ hội quy tụ các gian hàng bánh mì với những công thức khác nhau, cùng các hoạt động tương tác như mini game đoán vị bánh mì, bốc thăm trúng thưởng, âm nhạc trực tiếp và các tiết mục nghệ thuật, văn hóa.

Du khách tham gia các trò chơi dân gian trong Lễ hội Bánh Mì Anh Chín

Bánh Mì Anh Chín khởi động hành trình 'gói trọn hương vị Việt' qua lễ hội bánh mì tại Hội An ảnh 6Tiết mục biểu diễn Lễ hội cầu ngư là một trong những tiết mục nghệ thuật văn hóa ấn tượng tại lễ hội

Du khách thích thú với hương vị bánh mỳ độc lạ trong minigame Ăn bánh mì nhanh nhất

Không chỉ là một lễ hội, mà là bước khởi đầu cho một thương hiệu bánh mì mới

Điểm khác biệt của Lễ hội Bánh Mì Anh Chín nằm ở việc những công thức xuất hiện tại sự kiện không đơn thuần được tạo ra để phục vụ một ngày hội. Kết quả trải nghiệm và bình chọn của thực khách sẽ trở thành một trong những cơ sở để BelGroup Hospitality tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn các công thức phù hợp cho dự án chuỗi Bánh Mì Anh Chín trong tương lai.

Theo đó, lễ hội đóng vai trò như một không gian thử nghiệm thực tế – nơi những ý tưởng về bánh mì được đưa đến gần thực khách, lắng nghe phản hồi và tiếp tục hoàn thiện.

Đây cũng là cách Bánh Mì Anh Chín bắt đầu câu chuyện của mình: không cố tạo ra một chiếc bánh mì hoàn toàn khác, mà tìm cách kể thêm những câu chuyện mới bên trong một món ăn đã rất quen thuộc với người Việt.

VỀ BÁNH MÌ ANH CHÍN

Bánh Mì Anh Chín là thương hiệu bánh mì Việt mang tinh thần “Vietnamese Banh Mi with a Local Fusion Twist”, được xây dựng từ tình yêu dành cho bánh mì, ẩm thực và những hương vị đặc trưng của các vùng miền Việt Nam. Giữ trọn cái hồn của bánh mì Việt trong từng ổ bánh, Anh Chín kết hợp những nguyên liệu và cách nêm nếm được lấy cảm hứng từ nhiều vùng đất để tạo nên những phần nhân vừa thân quen, vừa mới mẻ. Qua đó, mỗi ổ Bánh Mì Anh Chín không chỉ mang đến một trải nghiệm ẩm thực, mà còn kể một câu chuyện riêng về hương vị và văn hóa Việt.

Facebook: https://www.facebook.com/banhmianhchin.official/

BelGroup Hospitality là tập đoàn quản lý và phát triển khách sạn - khu nghỉ dưỡng, hiện đang vận hành các cơ sở lưu trú tại các điểm đến du lịch nổi bật như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang và Phan Thiết. Với cảm hứng từ bản sắc văn hóa và vẻ đẹp nguyên bản của từng vùng miền, BelGroup Hospitality mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng và ẩm thực kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và tinh thần hiếu khách chân thành. Mỗi điểm chạm dịch vụ đều được xây dựng để kể một câu chuyện địa phương, giúp du khách không chỉ lưu trú, mà còn cảm nhận sâu sắc tinh hoa văn hóa Việt Nam.

#Bánh Mì Anh Chín #lễ hội bánh mì #Hội An #BelGroup Hospitality #Bánh Mì Di Sản #ẩm thực Việt #bánh mì Việt

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