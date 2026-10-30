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Hàng không - Du lịch

Okela Tour và chiến lược khai thác tuyến du lịch Trung Quốc

P.V

Không dừng lại ở những điểm đến quen thuộc, Okela Tour khẳng định dấu ấn riêng trên bản đồ lữ hành khi đẩy mạnh khai thác các tuyến du lịch chuyên sâu, mang tính khám phá văn hóa - lịch sử tại Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Á Đinh, Tứ Đại Cố Đô, Con Đường Tơ Lụa hay hành trình Tam Quốc.

Hành trình chạm vào những miền đất huyền thoại

Trong hệ thống sản phẩm du lịch quốc tế của Okela Tour, thị trường Trung Quốc luôn giữ vị trí chủ lực. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào các hành trình truyền thống, doanh nghiệp này đã đầu tư nghiên cứu và phát triển chuỗi tour chuyên sâu, đưa du khách tiếp cận những vùng đất mang màu sắc huyền bí và giàu giá trị di sản.

Một trong những tuyến điểm ghi dấu ấn mạnh mẽ là hành trình khám phá Tây Tạng. Nơi đây hút khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Himalaya, những hồ nước linh thiêng trên cao nguyên và không gian văn hóa Phật giáo huyền bí. Để vận hành thành công tuyến tour này, Okela Tour chú trọng tối ưu hóa lịch trình giúp du khách dần thích nghi với độ cao, đồng thời sắp xếp các điểm dừng chân giàu giá trị trải nghiệm như cung điện Potala hay đền Jokhang.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm khám phá Á Đinh (Đạo Thành Á Đinh, Tứ Xuyên) cũng mang đến trải nghiệm khác biệt cho những tâm hồn mê xê dịch. Với những đỉnh núi tuyết vĩnh cửu, thung lũng nguyên sinh và hồ nước ngọc bích, hành trình này đòi hỏi khâu tổ chức hậu cần tỉ mỉ và sự am hiểu địa hình thực tế từ đội ngũ điều hành.

Không thể không nhắc đến sức hút từ đại ngàn Tân Cương – vùng đất thiên nhiên kỳ vĩ với những đồng cỏ mênh mông, hồ Thiên Trì xanh ngọc và nhịp sống văn hóa đa dạng của các dân tộc du mục. Hay hành trình vượt qua những thảo nguyên bao la tại Nội Mông, nơi du khách được hòa mình vào không gian tự do, trải nghiệm lưu trú trong những ngôi nhà lều truyền thống và thưởng thức ẩm thực đặc trưng vùng cao nguyên.

Ngược dòng thời gian cùng di sản lịch sử và Con Đường Tơ Lụa

Không chỉ dừng lại ở các cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, Okela Tour còn chinh phục những du khách yêu thích lịch sử thông qua tuyến sản phẩm "Tứ Đại Cố Đô" và hành trình "Dấu chân Tam Quốc". Du khách có cơ hội đến Tây An, Lạc Dương, Nam Kinh, Bắc Kinh; hay ghé thăm vùng đất Tứ Xuyên, Trùng Khánh.

Song song đó, tuyến tour Con Đường Tơ Lụa trải dài qua Cam Túc, Ninh Hạ đến Tân Cương lại mở ra một không gian giao thoa văn hóa Đông - Tây đầy màu sắc. Những ốc đảo trên sa mạc, hệ thống hang động Mạc Cao (Đôn Hoàng) hay những dấu tích thương hồ cổ xưa được tái hiện sinh động qua từng chặng dừng chân.

Sự đa dạng trong cách tiếp cận chủ đề giúp các sản phẩm của Okela Tour không bị trùng lặp, đáp ứng trọn vẹn sự tò mò và niềm đam mê khám phá của nhiều đối tượng khách hàng.

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Tối ưu hóa trải nghiệm trên từng chặng hành trình

Với các tuyến tour độc lạ và đường dài, thách thức lớn nhất đối với đơn vị lữ hành chính là đảm bảo sự an toàn, thoải mái và tính tiện ích cho du khách. Định vị thương hiệu bằng tuyên ngôn "Trải nghiệm tối đa" Okela Tour tập trung tối ưu hậu cần bằng quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ trong từng chuyến đi.

Doanh nghiệp phối hợp với các đối tác uy tín để sắp xếp lịch trình di chuyển hợp lý, chọn khách sạn và bữa ăn phù hợp với khẩu vị, thể trạng người Việt - đặc biệt trên các tuyến đường dài qua cao nguyên hay sa mạc. Bên cạnh đó, đội ngũ hướng dẫn viên theo đoàn đều vững kỹ năng xử lý tình huống và am hiểu văn hóa địa phương, giúp du khách an tâm trải nghiệm suốt hành trình.

Bên cạnh mảng khách lẻ, năng lực linh hoạt trong thiết kế lịch trình cũng giúp Okela Tour phát triển mạnh dòng sản phẩm Private Tour (tour riêng nhóm nhỏ) dành cho những du khách có nhu cầu trải nghiệm không gian riêng tư.

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Khẳng định vị thế từ sự thấu hiểu khách hàng

Gia nhập thị trường từ năm 2017, chặng đường gần một thập kỷ phát triển đã giúp Okela Tour tích lũy kinh nghiệm vận hành thực chiến phong phú. Việc liên tục mở rộng và làm mới bộ sản phẩm du lịch Trung Quốc từ các tuyến quen thuộc đến các tuyến di sản, thiên nhiên độc lạ là minh chứng cho năng lực thích ứng và tư duy đổi mới của doanh nghiệp.

Sự tỉ mỉ trong khâu thiết kế sản phẩm cùng cam kết đồng hành trách nhiệm chính là nền tảng vững chắc giúp Okela Tour tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và gia tăng thị phần trên thị trường lữ hành Việt Nam.

#Okela Tour #du lịch Trung Quốc

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