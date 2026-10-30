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Hàng không - Du lịch

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'Du khách đến Quy Nhơn tắm biển, ăn hải sản xong rồi lại đi'

Trương Định

TPO - "Gia Lai là địa phương rất đẹp, có biển, rừng núi, giàu bản sắc văn hóa, nhưng sự liên kết các giá trị này chưa có. Du khách đến Quy Nhơn tắm biển, ăn hải sản xong rồi lại đi. Chính vì thế, sự liên kết để tạo sức hút với khách du lịch và phát triển bất động sản du lịch vẫn chưa có” - chuyên gia Nguyễn Văn Đính nói.

Giàu tài nguyên, thiếu liên kết

Phát biểu tham luận tại hội thảo "Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác" do UBND tỉnh Gia Lai, Báo Xây dựng và Tập đoàn FLC tổ chức ngày 30/10, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - cho biết, Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế du lịch, được phân bổ đều khắp lãnh thổ, từ cao nguyên, biên giới đến đồng bằng.

Ông Đính cũng nhận thấy rằng, một số địa phương trở thành điểm sáng khi cải thiện chất lượng du lịch, xây dựng những khu đô thị du lịch quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn hecta. Nhưng theo ông Đính, hiện các điểm du lịch còn khai thác cục bộ, thiếu tính liên kết vùng và chưa hiệu quả.

“Tôi lấy ví dụ, Gia Lai là địa phương rất đẹp, có biển, rừng núi, giàu bản sắc văn hóa, nhưng sự liên kết các giá trị này chưa có. Du khách đến Quy Nhơn tắm biển, ăn hải sản xong rồi lại đi. Chính vì thế, sự liên kết để tạo sức hút với khách du lịch và phát triển bất động sản du lịch vẫn chưa có”, ông Đính chia sẻ.

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Ông Nguyễn Văn Đính phát biểu tham luận.

Theo ông Lê Đăng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, phát triển bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trong chu kỳ mới không đơn thuần là mở rộng không gian xây dựng hay gia tăng nguồn cung bất động sản, mà là quá trình kiến tạo những điểm đến có giá trị, có bản sắc. Đối với tỉnh Gia Lai, đây vừa là cơ hội để chuyển hóa lợi thế biển và cao nguyên thành động lực tăng trưởng mới, vừa là trách nhiệm gìn giữ tài nguyên, cảnh quan và những giá trị văn hóa cho các thế hệ mai sau.

TS. Trần Du Lịch - Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Phó chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) - đánh giá tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng hình thành không gian phát triển bất động sản du lịch trong tương lai.
Tuy nhiên, theo ông Lịch, tiềm năng chỉ có thể trở thành giá trị thực tế khi được cụ thể hóa bằng quy hoạch phù hợp, hệ thống hạ tầng đồng bộ, cơ chế chính sách minh bạch và sự tham gia của các nhà đầu tư có năng lực.

Giá trị trải nghiệm tạo sức hút cho bất động sản du lịch

Tại phiên tọa đàm bàn về những yêu cầu và cơ hội mới đối với thị trường bất động sản du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho rằng, khi phát triển các sản phẩm du lịch, giải trí, cần xác định rõ giá trị cốt lõi tạo nên sức hút và sự khác biệt của mỗi điểm đến. Người dân và du khách sẽ lựa chọn đi đâu, trải nghiệm gì, sử dụng dịch vụ nào. Vì vậy, các yếu tố tạo nên giá trị cần được nghiên cứu và đầu tư bài bản.

Do đó, việc xây dựng cơ sở và định hướng phát triển phải dựa trên những giá trị thực chất, có tính đặc thù, tránh cách làm đại trà hoặc thiếu sự phân biệt giữa các địa phương, các dự án.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá 2026-2031, cùng với đòi hỏi khắt khe và thực chất hơn từ thị trường về sự đồng bộ, đa dạng tiện ích và chất lượng cao, tính thanh lọc của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang trở nên cao hơn.

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TS. Nguyễn Minh Phong phát biểu.

Xu hướng này thúc đẩy tính chuyên nghiệp, tạo áp lực buộc chủ đầu tư, nhà phân phối và đơn vị vận hành phải cải thiện toàn diện về sản phẩm lẫn chất lượng dịch vụ.

Ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn - cho rằng để xây dựng điểm đến du lịch hấp dẫn cần hội tụ nhiều yếu tố, từ hệ sinh thái du lịch phát triển hài hòa, hạ tầng giao thông vận tải, sự đa dạng của các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng cho đến hành lang pháp lý.

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Ông Ricky Ho - Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn (bên phải) - phát biểu chia sẻ.

Theo ông Ricky Ho, các điểm đến lân cận Gia Lai như Đà Nẵng, Nha Trang… đến Phú Quốc đều có sức hấp dẫn riêng. Vì vậy, để Gia Lai trở thành điểm đến nổi bật, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch cần đồng bộ hóa các yếu tố trong hệ sinh thái du lịch, từ hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ đến cơ chế, chính sách và khả năng kết nối các điểm đến.

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#bất động sản du lịch #du lịch Gia Lai #thị trường nghỉ dưỡng #liên kết vùng #Tập đoàn FLC

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