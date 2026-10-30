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Khởi công quần thể du lịch hơn 16.200 tỷ đồng tại Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Ngày 30/10, Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối tại Quảng Trị được khởi công. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, đặt mục tiêu thu hút khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Quần thể có diện tích khoảng hơn 167 ha, trải dài trên địa bàn các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn. Dự án gồm hai phân khu hồ Thác Chuối và đỉnh U Bò, kết nối bằng hệ thống 5 tuyến cáp treo.

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Phối cảnh quần thể du lịch U Bò - Hồ Thác Chuối.

Dự án được triển khai theo bốn phân kỳ, từ quý IV/2026 đến quý II/2037. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, đưa vào vận hành hai tuyến cáp treo cùng các hạng mục hạ tầng nền tảng.

“Đến với vùng đất Quảng Trị, trước hết là tri ân, sau đó mới kinh doanh” - ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Tập đoàn Sun Group, chủ đầu tư dự án - chia sẻ.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, phân khu hồ Thác Chuối được định hướng phát triển thành không gian nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ, kết hợp các hoạt động văn hóa, thương mại và giải trí. Các hạng mục dự kiến gồm bảo tàng nghệ thuật - văn hóa, nhà hát ngoài trời, chợ truyền thống, khu ẩm thực nổi trên mặt nước và phố đi bộ.

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Phân khu ven hồ Thác Chuối.

Phân khu này còn có biệt thự ven đồi, cụm ba khách sạn với khoảng 950 phòng hướng hồ, quảng trường sự kiện và hệ thống nhà ga cáp treo.

Tại đỉnh U Bò, ở độ cao 1.009 m, chủ đầu tư dự kiến xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và nghỉ dưỡng. Trong đó, tổ hợp Nagara lấy cảm hứng từ kiến trúc đền tháp Kalan và vũ trụ quan Champa, kết hợp làng văn hóa dân tộc, hồ cảnh quan, tháp biểu tượng và đài ngắm cảnh.

Các sản phẩm giải trí dự kiến gồm trải nghiệm thực tế ảo, trình diễn ánh sáng, trình chiếu mapping về đêm, tàu hỏa leo núi, zipline và đường dạo bộ trên cao. Khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe bố trí quanh hồ trên đỉnh núi, với các dịch vụ spa thảo mộc, yoga, thiền cùng khách sạn, căn hộ dịch vụ và biệt thự.

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Phân khu trên đỉnh U Bò.

Theo phương án được giới thiệu, mật độ xây dựng tại khu vực đỉnh núi khoảng 18,8%. Chủ đầu tư cho biết các công trình sẽ được bố trí nương theo địa hình, ưu tiên bảo tồn rừng tự nhiên và hạn chế tác động đến cảnh quan.

Hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối hai phân khu có công suất thiết kế 3.500-4.500 lượt khách/giờ/tuyến, tạo hành trình trải nghiệm dài khoảng 7 km từ hồ Thác Chuối lên đỉnh U Bò.

Quảng Trị sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, từ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng đến biển đảo và hệ thống di tích lịch sử. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tổng thu du lịch khoảng 11.040 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 5,64 triệu lượt, tổng thu khoảng 6.486 tỷ đồng.

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Dự án có 5 tuyến cáp treo.

Quần thể U Bò - Thác Chuối được kỳ vọng bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, kết nối với các tuyến du lịch hang động, nghỉ biển và tham quan di tích. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

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