Nghiên cứu tuyến đường sắt kết nối Hà Nội với sân bay Gia Bình

TPO - Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát tổng thể hệ thống giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Hà Nội nghiên cứu phương án đường sắt kết nối trực tiếp, thuận tiện giữa sân bay với trung tâm Thủ đô.

Tại cuộc họp về kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, ngày 29/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc quy hoạch, đầu tư các tuyến giao thông phải được xem xét trong tổng thể mạng lưới của Hà Nội và các địa phương liên quan, tránh đầu tư riêng lẻ, thiếu kết nối.

Rà soát phương án đường sắt kết nối sân bay Gia Bình

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, theo chủ trương đầu tư đã được Quốc hội thông qua, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030; đến năm 2050 đạt 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng. Ảnh: Phương Nguyên.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải, hệ thống giao thông kết nối sân bay đang được nghiên cứu theo các hướng Hà Nội, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Hải Phòng và Quảng Ninh, bao gồm đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia và đường sắt liên vùng.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh yêu cầu kết nối trực tiếp, thuận tiện giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội.

Bộ Công an đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội, Bắc Ninh rà soát quy hoạch, nghiên cứu phương án đường sắt phù hợp, hạn chế việc hành khách phải đi vòng hoặc chuyển qua nhiều tuyến.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng, thành phố đang nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 8 qua Bắc Ninh đến sân bay Gia Bình. Hai địa phương đã cơ bản thống nhất về hướng kết nối.

Tuy nhiên, theo phương án đang nghiên cứu, hành khách từ sân bay muốn đến một số khu vực trung tâm Hà Nội vẫn phải chuyển sang tuyến khác. Hà Nội đang nghiên cứu thuê tư vấn độc lập để rà soát hướng tuyến và dự báo lưu lượng hành khách.

Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định, địa phương sẵn sàng tham gia thực hiện phương án kết nối theo hướng tuyến được cơ quan có thẩm quyền xác định, phù hợp với khả năng nguồn lực.

Bắc Ninh cũng kiến nghị bố trí đồng bộ hạ tầng đường sắt ngầm và không gian nhà ga ngay trong quá trình xây dựng sân bay, tránh phải thi công bổ sung sau khi công trình đi vào khai thác.

Xác định thứ tự ưu tiên và trách nhiệm thực hiện

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý việc quy hoạch khu vực sân bay cần gắn với phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, lưu trú, nhà ở cho người lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: VGP.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương liên quan rà soát tổng thể, đề xuất phương án kết nối giao thông giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, vùng Thủ đô và các trung tâm kinh tế.

Hà Nội cần làm rõ mối quan hệ giữa đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các loại hình vận tải khác; đề xuất phương án kết nối mạng lưới đường sắt đô thị với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài và trung tâm Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý Hà Nội nghiên cứu phương án ga trung tâm để kết nối các tuyến đường sắt, tạo thuận lợi cho hành khách.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh định hướng nghiên cứu kết nối liên thông, trực tiếp giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội, trên cơ sở tính toán kỹ phương án quy hoạch và tổ chức vận hành.