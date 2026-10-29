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Gia Lai:

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống đường băng mới hơn 3.200 tỷ tại Phù Cát

Trương Định

TPO - Sau hơn một năm thi công khẩn trương, đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát của tỉnh Gia Lai chính thức khánh thành, mở ra dư địa mới cho phát triển hàng không.

Sân bay Phù Cát đón chuyến bay quốc tế. Clip: Trương Định.

Ngày 29/10, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2, sân bay Phù Cát. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu vực bay cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng. Theo thiết kế, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.048m, rộng 45m.

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Đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

Tỉnh Gia Lai xác định dự án là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao năng lực khai thác cảng hàng không, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các loại tàu bay hiện đại, tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), quá trình triển khai dự án, đơn vị huy động tối đa nhân lực, tổ chức làm việc “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, có thời điểm thi công cả ngày lẫn đêm. Sau hơn một năm triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm, công trình đã hoàn thành theo kế hoạch.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

Với việc có hai cảng hàng không (Phù Cát và Pleiku), trong đó sân bay Phù Cát với hai đường băng, giúp tỉnh Gia Lai có thêm nhiều cơ hội để mở rộng và duy trì được các đường bay và nguồn khách ổn định, qua đó đẩy mạnh phát triển du lịch.

Sân bay Phù Cát sau khi nâng cấp có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: Đầu tư hoàn thành công trình mới chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn là khai thác hiệu quả công trình, biến lợi thế hạ tầng thành lợi thế cạnh tranh và biến cơ hội kết nối thành kết quả phát triển kinh tế cụ thể.

Tỉnh Gia Lai xác định Cảng hàng không Phù Cát không chỉ là đầu mối vận chuyển hành khách mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã triển khai dự án trọng điểm này về đích đúng hạn, đưa vào khai thác sử dụng kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Phó Thủ tướng, việc khánh thành đường cất hạ cánh số 2 của sân bay Phù Cát hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu cho một chặng đường mới. Để phát huy tối đa hiệu quả công trình, Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chuyên ngành và đơn vị quản lý khai thác, bảo đảm Cảng hàng không Phù Cát vận hành an toàn, đồng bộ, khai thác hiệu quả, đúng quy định.

Tỉnh Gia Lai cần chủ động làm việc với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế để tăng chuyến đến và đi Cảng hàng không Phù Cát; duy trì, mở rộng các chuyến bay nội địa, sớm tiếp nhận các chuyến bay quốc tế để quảng bá, khai thác các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương.

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Chuyến bay quốc tế đến sân bay Phù Cát.

Tại lễ khánh thành, tỉnh Gia Lai cũng tổ chức đón chuyến bay quốc tế từ Macau (Trung Quốc) đến Cảng hàng không Phù Cát do Bamboo Airways thực hiện với 166 hành khách theo kế hoạch.

Cùng với hoàn thiện sân bay, tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát nhằm thu hút khách du lịch quốc tế.

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#sân bay Phù Cát #đường băng số 2 #khánh thành đường băng #chuyến bay quốc tế #Gia Lai #Bamboo Airways #du lịch Gia Lai

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