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Hàng không - Du lịch

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Lâm Đồng - Thanh Hóa 'bắt tay' khôi phục đường hàng không

Phạm Trường

TPO - Lâm Đồng và Thanh Hóa đang thúc đẩy kết nối, khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân nhằm mở rộng không gian du lịch, tăng cường giao thương, thu hút đầu tư và tạo thêm cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Ngày 29/10, tại phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa), tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển, khôi phục đường bay Liên Khương - Thọ Xuân.

Đề xuất này có ý nghĩa quan trọng, nhằm mở ra cơ hội xây dựng các chương trình du lịch liên tuyến, kết nối những điểm đến đặc sắc của Tây Nguyên, Nam Trung Bộ với khu vực Bắc Trung Bộ.

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Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối phát triển, khôi phục đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết hai địa phương tuy cách xa nhau về địa lý nhưng sở hữu những lợi thế có tính bổ trợ. Thanh Hóa nổi bật với du lịch biển, văn hóa, di sản cùng các điểm đến như Sầm Sơn, Hải Tiến, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Pù Luông. Trong khi đó, Lâm Đồng có thế mạnh về khí hậu cao nguyên, cảnh quan thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch canh nông và không gian du lịch biển.

Liên kết giữa hai địa phương, không chỉ dừng ở việc kết nối các điểm đến mà cần mở rộng sang thị trường, hạ tầng, doanh nghiệp và chuỗi giá trị để tạo động lực tăng trưởng.

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Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại hội nghị.

“Việc khôi phục, mở lại đường bay mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng là tạo được nguồn khách ổn định, có nhu cầu thực chất và bảo đảm hiệu quả khai thác. Các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị cung ứng dịch vụ 2 tỉnh cần phối hợp xây dựng các gói sản phẩm kết hợp vé máy bay, lưu trú, vận chuyển và tham quan cho du khách”, ông Tùng nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho hay, sau khi hợp nhất, địa phương có không gian phát triển đa dạng từ cao nguyên, rừng núi đến vùng biển. Đây là lợi thế để thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại và du lịch.

“Tăng cường hợp tác với Thanh Hóa sẽ góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng và gia tăng cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh. Việc phát triển đường bay cũng cần được nghiên cứu trên cơ sở nhu cầu thị trường, khả năng khai thác và hiệu quả kinh doanh, hướng đến hoạt động ổn định, lâu dài”, ông Tuấn kỳ vọng.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn.

Đến với hội nghị lần này, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu danh mục 100 dự án, cơ hội đầu tư năm 2026. Địa phương này cũng thông tin về địa điểm, quy mô, định hướng phát triển, cơ sở pháp lý và hình thức tiếp cận đầu tư đã được số hóa nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tìm hiểu. Đáng chú ý, Lâm Đồng hiện có danh mục gần 500 dự án, cơ hội đầu tư đang tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa và cập nhật.

Hội nghị cũng giới thiệu tiềm năng du lịch của hai tỉnh, trong đó có Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, cùng các giải pháp hỗ trợ phục hồi đường bay và chính sách dành cho người dân, doanh nghiệp.

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Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ký kết biên bản ghi nhớ với các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Đây được kỳ vọng là cơ sở để cụ thể hóa các cam kết thành chương trình liên kết, dự án đầu tư và sản phẩm du lịch thiết thực, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế của mỗi địa phương.

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#đường bay Liên Khương - Thọ Xuân #Lâm Đồng #Thanh Hóa #xúc tiến đầu tư #kết nối du lịch #hợp tác doanh nghiệp

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