Quảng Ngãi: Xã đầu tiên cả nước tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư

TPO - Một xã ở Quảng Ngãi đang chủ động “mở cửa” mời gọi nhà đầu tư khi lần đầu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ở cấp xã, giới thiệu 30 dự án trên quỹ đất gần 1.500 ha, trải dài từ đô thị đến ven biển.

Từ lợi thế giao thông đến “mỏ vàng” đầu tư

Ngày 28/8, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, với sự tham dự của các đại biểu Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, địa phương đã giới thiệu đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư 30 dự án trải rộng từ khu vực đô thị đến ven biển, với quy mô quỹ đất lên đến gần 1.500 ha. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như phát triển đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng, y tế chất lượng cao, logistics, vận tải hàng hóa và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế giao thông.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư xã Tư Nghĩa.

Theo lãnh đạo xã Tư Nghĩa, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương có vị trí đặc biệt khi nằm ở cửa ngõ phía Nam trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Đây là khu vực có hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1A và tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

Đặc biệt, trong định hướng phát triển thời gian tới, Tư Nghĩa còn được hưởng lợi từ các công trình giao thông lớn, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đây được xem là những điều kiện quan trọng để địa phương phát triển đô thị, dịch vụ, logistics và các ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Đăng Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa - cho biết, địa phương đã xác định rõ những lợi thế của mình và đang từng bước cụ thể hóa bằng quy hoạch các phân khu, vùng chức năng để chủ động mời gọi đầu tư.

“Xã xác định được lợi thế đó và tổ chức lập quy hoạch từng phân khu, vùng để mời gọi nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ đầu tư phần khung trên cơ sở hạ tầng, hỗ trợ về chính sách để nhà đầu tư đến và đầu tư vào địa phương”, ông Vinh nói.

Ông Nguyễn Đăng Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa - giới thiệu các dự án và quỹ đất trên địa bàn.

Theo ông Vinh, mục tiêu lớn nhất của chính quyền và nhân dân địa phương là biến tiềm năng, lợi thế thành những dự án cụ thể, qua đó hình thành các trục động lực tăng trưởng mới cho Tư Nghĩa.

Trong danh mục dự án được giới thiệu lần này, bên cạnh các dự án đô thị và nghỉ dưỡng, Tư Nghĩa đặc biệt chú trọng thu hút các dự án logistics, vận tải và hạ tầng phục vụ lưu thông hàng hóa. Với vị trí kết nối thuận lợi giữa cao tốc, Quốc lộ 1A, đường ven biển và hệ thống đường sắt trong tương lai, Tư Nghĩa có dư địa để hình thành các trung tâm logistics, kho bãi, vận tải hàng hóa, qua đó tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía Nam và trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

“Trải thảm” bằng tinh thần đồng hành, nói đi đôi với làm

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, ông Lương Văn Tự - nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam gia nhập WTO - đánh giá cao sự chủ động của xã Tư Nghĩa trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư.

Ông Lương Văn Tự - nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam gia nhập WTO - chia sẻ tại hội nghị.

“Tôi rất vui vì đây là xã đầu tiên trong cả nước tiên phong tổ chức một sự kiện có ý nghĩa to lớn. Bản thân cấp ủy, chính quyền đã có góc nhìn riêng, xác định được lợi thế của mình và biến cách nghĩ thành hành động cụ thể”, ông Tự nói.

Theo ông Tự, điều quan trọng sau hội nghị không chỉ nằm ở số lượng dự án được giới thiệu mà là khả năng tạo ra sức lan tỏa và niềm tin để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và đồng hành với địa phương.

Ông Tự đề nghị lãnh đạo xã Tư Nghĩa phải thực sự lắng nghe doanh nghiệp, nhà đầu tư; xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, cầu thị, trong đó doanh nghiệp phải cảm nhận được sự đồng hành của chính quyền trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Tư Nghĩa cần tăng cường kết nối với các địa phương lân cận để hình thành các trục phát triển liên vùng, liên xã. Công tác quy hoạch cũng cần được thực hiện ổn định, có tầm nhìn lâu dài để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng của Tư Nghĩa, nhất là lợi thế về vị trí, quỹ đất và khả năng kết nối giao thông. Một số nhà đầu tư cho biết sẽ tiếp tục trở lại địa phương để tìm hiểu sâu hơn những dự án phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xã Tư Nghĩa.

Đáp lại sự quan tâm của các nhà đầu tư, Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh khẳng định, chính quyền địa phương xác định quan điểm xuyên suốt là đồng hành, kiến tạo và phục vụ doanh nghiệp.

“Những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, chúng tôi cam kết chỉ đạo xử lý rõ trách nhiệm, rõ thời gian và không để nhà đầu tư phải đi lại mất thời gian. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, địa phương sẽ tổng hợp, báo cáo, chủ động phối hợp với các sở, ngành để có hướng tháo gỡ”, ông Vinh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa khẳng định, khi đến với địa phương, nhà đầu tư sẽ được tiếp cận một chính quyền thân thiện, trách nhiệm, minh bạch và hành động. Những cam kết đưa ra phải được thực hiện bằng hành động cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, sự minh bạch và niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng đồng hành.