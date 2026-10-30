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Dự án sân bay Long Thành 'chạy nước rút'

Văn Quân

TPO - Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng, với 4/16 gói thầu chính hoàn thành. Trong khi các nhà thầu đang chạy đua tiến độ để đưa sân bay vào khai thác thương mại tháng 12, phương án khai thác giai đoạn đầu dự kiến tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần.

Tiến độ những công trình quan trọng

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết tính đến ngày 9/10, các công trình thuộc dự án thành phần 3 - nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành - đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng tính theo giá trị hợp đồng.

Trong tổng số 16 gói thầu chính, 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung triển khai nhằm đáp ứng mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành, phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12. Tuy nhiên, một số hạng mục quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp vẫn đang chịu áp lực tiến độ.

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Sân bay Long Thành dự kiến khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay/tuần.

Các hạng mục như hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe đang được chủ đầu tư cùng các nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng cường thi công, đẩy nhanh công tác hoàn thiện.

Đây là những công trình quan trọng, liên quan trực tiếp đến khả năng tổ chức khai thác đồng bộ và phục vụ hành khách khi sân bay đi vào hoạt động.

Chạy đua hoàn tất các thủ tục

Bên cạnh tiến độ xây dựng, hàng loạt thủ tục pháp lý, kỹ thuật và vận hành cũng đang được triển khai để sân bay đủ điều kiện khai thác thương mại.

Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu trong tháng 11. Các thủ tục liên quan đến môi trường, an ninh hàng không và bố trí nhân lực khai thác dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 12.

Các đơn vị đang khẩn trương thực hiện việc cấp phép cho nhân viên, phương tiện hoạt động trong khu bay; hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không và các thủ tục chuyên ngành phục vụ hoạt động bay.

Việc công bố thông tin hàng không phục vụ khai thác chính thức dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

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Công tác nghiệm thu các gói thầu hoàn thành được ACV khẩn trương triển khai theo đúng tiến độ

Để đáp ứng yêu cầu vận hành, các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống nhiên liệu, cứu nạn cứu hỏa và an ninh hàng không cũng phải được hoàn thiện đồng bộ.

Đặc biệt, đài kiểm soát không lưu và các công trình bảo đảm hoạt động bay đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho các chuyến bay khi sân bay chính thức vận hành.

Như vậy, từ nay đến thời điểm khai thác thương mại dự kiến vào tháng 12, sân bay Long Thành không chỉ đối mặt với áp lực hoàn thành khối lượng xây dựng còn lại mà còn phải đáp ứng hàng loạt điều kiện về nghiệm thu, cấp phép và tổ chức vận hành.

Việc hoàn thành đồng bộ các hạng mục, thủ tục pháp lý và phương án khai thác sẽ là yếu tố quyết định khả năng đưa sân bay Long Thành vào hoạt động an toàn, thông suốt theo kế hoạch.

366 chuyến bay mỗi tuần

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành thủ tục pháp lý, ACV đang phối hợp với các cơ quan quản lý và hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức khai thác giai đoạn đầu.

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Sân bay Long Thành đã có 4 gói thầu hoàn thành và đang tiến hành dồn lực để thi công các gói thầu, hạng mục khác đảm bảo cho khai thác thương mại.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, trong đó có 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Trong khi đó, Vietjet Air dự kiến mở các đường bay nội địa kết nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Việc phân bổ chuyến bay giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác và hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối giờ cất, hạ cánh, nhu cầu khai thác thực tế và các quy định hàng không quốc tế.

ACV cho biết, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc khai thác tại Long Thành.

Tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi kiểm tra, đôn đốc tiến độ sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối tại TPHCM, Đồng Nai ngày 4/10.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn; kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục, gói thầu; không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

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#Đồng Nai #Sân bay Long Thành #ACV #Nghiệm thu #tiến độ

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