Hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10-1/11 tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng và khu vực núi lửa Chư Đang Ya (đều thuộc xã Biển Hồ) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc; giao lưu các đội văn nghệ, nghệ nhân; phục dựng lễ cúng nhà rông mới của người Jrai; ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng.

Cùng với đó là các các hoạt động sôi nổi khác như Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn, giải thể thao các dân tộc thiểu số xã Biển Hồ, phiên chợ OCOP, giới thiệu đặc sản và ẩm thực truyền thống.