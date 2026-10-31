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Hàng không - Du lịch

Gia Lai:

Hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya

Tiền Lê

TPO - Từng đoàn người đang đổ về ngắm mùa hoa dã quỳ nhuộm vàng núi lửa Chư Đang Ya thuộc địa phận làng Ia Gri, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, thưởng thức văn hoá, các chương trình hấp dẫn tại Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Núi lửa Chư Đang Ya.
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Đường vào núi lửa Chư Đang Ya với sắc vàng hoa dã quỳ﻿.
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Thời điểm này đến nơi đây khí hậu trong lành, mát lạnh cùng nắng vàng rực rỡ.
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Hoa dã quỳ như những "mặt trời nhỏ" đang cùng nhau toả nắng trên miền đất cao nguyên.
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Đây là thời điểm đẹp nhất để tới phía Tây tỉnh Gia Lai để ngắm hoa dã quỳ
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Núi lửa Chư Đang Ya từ trên cao như được thay lớp áo mới để đón du khách thập phương. Chư Đang Ya được công nhận là 1 trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới do tờ Daily Mail của Anh bình chọn năm 2018.
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Dưới chân núi Chư Đang Ya là nhà rông làng Ia Gri, nơi được tổ chức các hoạt động hấp dẫn, sôi nổi
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Muôn hoa đua nở thời điểm này ở làng Ia Gri
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Hoa dã quỳ nở từ cuối tháng 10 đến hết tháng 12 hàng năm.
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Xung quanh núi lửa Chư Đang Ya có rất nhiều điểm chụp ảnh đẹp, hấp dẫn.
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Các "sơn nữ" đang chuẩn bị tới nhà rông làng Ia Gri biểu diễn văn nghệ với các nhạc cụ truyền thống
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Những mặt hàng nông sản đặc trưng cùng rất nhiều món ăn ngon ở Gia Lai phục vụ du khách dưới chân núi lửa

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10-1/11 tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng và khu vực núi lửa Chư Đang Ya (đều thuộc xã Biển Hồ) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc; giao lưu các đội văn nghệ, nghệ nhân; phục dựng lễ cúng nhà rông mới của người Jrai; ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng.

Cùng với đó là các các hoạt động sôi nổi khác như Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn, giải thể thao các dân tộc thiểu số xã Biển Hồ, phiên chợ OCOP, giới thiệu đặc sản và ẩm thực truyền thống.

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#hoa dã quỳ #núi lửa Chư Đang Ya #làng Ia Gri #Festival cồng chiêng #du lịch #Gia Lai #văn hóa Jrai

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