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Hàng không - Du lịch

Vua thịt nướng Nhật Bản - Yakiniku King khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam

P.V

Yakiniku King chính thức khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ở số 13 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với thực đơn hơn 150 món ăn và đồ uống được phục vụ theo hình thức gọi món tại bàn, kết hợp nghệ thuật ẩm thực Ngũ Hành cùng kỹ thuật chế biến độc quyền và công nghệ phục vụ hiện đại, nhà hàng mang đến trải nghiệm phong vị thịt nướng Nhật Bản nguyên bản ngay giữa lòng Thủ đô.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển đầu tiên của Yakiniku King thuộc Tập đoàn Monagatari Nhật Bản tại Việt Nam, bổ sung một điểm hẹn ẩm thực Nhật Bản giữa phố cổ Hà Nội. Nhà hàng mang đến thực đơn ăn và uống không giới hạn, nguyên liệu tuyển chọn cùng các loại nước xốt bí truyền, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và gặp gỡ của thực khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương nhà hàng Yakiniku King Hoàn Kiếm tại số 13 Hàng Gai, Hà Nội.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương nhà hàng Yakiniku King Hoàn Kiếm tại số 13 Hàng Gai, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai trương, đại diện Yakiniku King Hoàn Kiếm chia sẻ: “Kế thừa những kinh nghiệm phát triển và vận hành chuỗi 370 nhà hàng của Tập đoàn Monagatari - Yakiniku King Hoàn Kiếm chú trọng về chất lượng món ăn và dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản. Thực đơn hơn 150 món ăn và uống không giới hạn, nổi bật với 5 món bò thượng hạng, kết hợp nguyên liệu tuyển chọn cùng công thức xốt bí truyền, tạo nên hương vị đặc trưng và sự hài hòa theo phong cách nghệ thuật ẩm thực Ngũ Hành, với tốc độ phục vụ chỉ trong 3 phút sau khách hàng gọi món. Tinh thần hiếu khách và sự tận tâm của đội ngũ góp phần để mỗi bữa ăn tại Yakiniku King trở thành một trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản trọn vẹn.”

Nghệ thuật ẩm thực Ngũ hành: Hài hòa hương vị, tinh tế trong cách kết hợp

Yakiniku King tạo dấu ấn qua việc ứng dụng nghệ thuật ẩm thực Ngũ Hành (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ), dựa trên nền tảng tri thức ẩm thực Nhật Bản về Gomi Goshiki (Ngũ vị – Ngũ sắc) và Goho (Ngũ pháp). Nghệ thuật này đề cao sự cân bằng sinh học và mỹ học: cân bằng giữa đạm động vật và chất xơ, hài hòa giữa năm gam màu tự nhiên và kết hợp năm kỹ thuật chế biến truyền thống, giúp kích thích đa tầng giác quan mà vẫn đảm bảo sự thanh nhẹ cho cơ thể.

Thực đơn đa dạng gợi mở trải nghiệm ẩm thực lấy cảm hứng từ sự cân bằng Ngũ hành tại Yakiniku King Hoàn Kiếm.
Thực đơn đa dạng gợi mở trải nghiệm ẩm thực lấy cảm hứng từ sự cân bằng Ngũ hành tại Yakiniku King Hoàn Kiếm.

Thực đơn hơn 150 món, gồm thịt bò, thịt heo, thịt gà, hải sản và các món ăn kèm, mang đến nhiều lựa chọn kết hợp. Với đa dạng các set gọi món tại bàn, thực khách chủ động khám phá thực đơn ăn không giới hạn cùng đồ uống miễn phí đáp ứng theo khẩu vị và nhịp thưởng thức riêng.

Chất lượng món nướng được chú trọng từ kỹ thuật sơ chế. Hướng cắt, độ dày lát thịt và cách khía bề mặt được điều chỉnh phù hợp với từng phần thịt, giúp xốt tẩm ướp thấm đều, làm nổi bật hương vị tự nhiên và giữ độ mềm, mọng khi nướng.

Trong đó, King Kalbi là một trong những món đặc trưng của thương hiệu, sử dụng phần thịt hiếm với khối lượng chỉ khoảng 500g trên mỗi con bò; nạc và mỡ đan xen tạo vị đậm đà cùng độ béo ngọt hấp dẫn. Sukiyaki Kalbi Yakiniku kết hợp những lát thịt có độ dày phù hợp với xốt sukiyaki đặc trưng. Dải thịt sườn bò King được khía đều để thấm xốt tare, tỏa hương thơm trên bếp nướng

Vua thịt nướng Nhật Bản - Yakiniku King khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ảnh 3

Các món bò hảo hạng nhất định phải thử tại Yakiniku King Hoàn Kiếm

Công nghệ hiện đại kết hợp tinh thần hiếu khách Nhật Bản

Yakiniku King Hoàn Kiếm ứng dụng máy tính bảng tại bàn để thực khách thuận tiện xem thực đơn, lựa chọn và gọi thêm món. Robot hỗ trợ vận chuyển, phối hợp cùng đội ngũ nhân viên nhằm duy trì nhịp phục vụ nhanh chóng. Theo đại diện nhà hàng, quy trình được tổ chức để đưa món đến bàn trong vòng 3 phút sau khi tiếp nhận yêu cầu.

Trải nghiệm công nghệ phục vụ hiện đại tại Yakiniku King Hoàn Kiếm

Song hành với công nghệ là tinh thần Omotenashi - sự chu đáo, tận tâm của nhân viên trong việc tư vấn món, hướng dẫn cách thưởng thức và hỗ trợ khách hàng. Tinh thần Omotenashi được thể hiện qua sự quan tâm trong từng tương tác, tạo nên phong cách phục vụ chuyên nghiệp, gần gũi

Trải nghiệm ẩm thực càng trọn vẹn trong không gian kiến trúc Nhật Bản đương đại thanh lịch, nơi hệ thống bếp nướng âm bàn tích hợp công nghệ khử mùi công suất cao xử lý triệt để khói và ám mùi, mang lại sự thư thái, lịch thiệp tối đa cho những buổi sum vầy gia đình hay gặp gỡ đối tác.

Đại diện Tập đoàn Monogatari khẳng định: “Hơn 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực được chúng tôi đúc kết thành những tiêu chuẩn cụ thể trong từng món ăn và cách phục vụ. Tại Việt Nam, từ lựa chọn nguyên liệu, kỹ thuật sơ chế, chế biến đến công thức tẩm ướp và nước xốt đặc trưng, từng công đoạn đều phải đáp ứng đúng chuẩn yêu cầu nghiêm ngặt của thương hiệu. Chúng tôi cam kết gìn giữ những giá trị đã làm nên uy tín của Yakiniku King tại Nhật Bản, để thực khách Việt Nam có thể cảm nhận và tin tưởng vào chất lượng qua mỗi lần trải nghiệm”.

Từ dấu mốc khai trương nhà hàng đầu tiên, Tập đoàn Monogatari mong muốn cùng đối tác từng bước mở rộng hệ thống Yakiniku King tại Việt Nam. Tôn trọng văn hóa bản địa, lắng nghe ý kiến khách hàng và liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ là định hướng xuyên suốt để thương hiệu tạo dựng sự tin yêu, đồng hành lâu dài với thực khách Việt

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG

Chương trình áp dụng chung:

Nhân dịp chính thức ra mắt, Yakiniku King Hoàn Kiếm áp dụng ưu đãi giảm trực tiếp 15% trên toàn bộ menu thực đơn, từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

Ưu đãi đối tác thanh toán: Khách hàng thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng SeABank được hoàn tiền thêm 10% giá trị hóa đơn (tối đa 300.000đ/bàn).

Hãy đặt bàn ngay để thưởng thức phong vị thịt nướng Nhật Bản:

Địa chỉ: 13 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đặt bàn: 0815 168 968

Website: yakinikuking.vn

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