Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Steven Nguyễn là 'diễn viên nghìn tỷ' nhưng mặt búng ra phản diện

Đỗ Quyên - Khoa Nam

TPO - Steven Nguyễn cho rằng mình được chọn đóng Văn Cường trong ''Chị chị em em 3'' vì “mặt búng ra phản diện”. Được gọi là diễn viên nghìn tỷ, anh vui nhưng ngại, bởi vẫn đang học hỏi để thoát khỏi hình ảnh chỉ đóng được vai giang hồ.

Chia sẻ với Tiền Phong về vai Văn Cường trong Chị chị em em 3, Steven Nguyễn cho biết đây là nhân vật được thêm vào kịch bản để tạo thêm xung đột cho câu chuyện.

Khi nói về lý do được lựa chọn, nam diễn viên đùa: “Mặt tôi búng ra phản diện”.

Ngay lần đầu đọc kịch bản, Steven Nguyễn thấy Cường là nhân vật thú vị, có nhiều chi tiết để khai thác. Tuy nhiên, hình dung ban đầu về Cường có những điểm khác với phiên bản xuất hiện trên màn ảnh. Theo anh, nhân vật trong kịch bản là một tay giang hồ khô khan, không thể hiện tình thương với vợ như những gì khán giả được xem.

img-20261024.jpg
img-1278.jpg
img-20261024-164204.jpg
img-20261024-164950.jpg
Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, quy tụ Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Quốc Anh và Steven Nguyễn. Phim lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Trong phim, Văn Cường là chồng của Thị Liễu, do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai.

Steven Nguyễn trao đổi với đạo diễn, góp ý điều chỉnh để Cường có thêm chiều sâu tâm lý và tình cảm. Với anh, đây cũng là cơ hội được sáng tạo, tìm cách thể hiện nhân vật qua những chi tiết cụ thể.

Nam diễn viên cho biết đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng luôn tôn trọng diễn viên, sẵn sàng trao đổi khi làm việc. Trên trường quay, anh thường tham khảo ý kiến, cùng bàn luận để tìm những cách diễn khác nhau. Những cử chỉ như nháy mắt, đá lông nheo khi trò chuyện với các cô gái cũng là sáng tạo riêng của Steven Nguyễn để vai diễn thú vị hơn.

Steven Nguyễn xem Văn Cường là vai diễn trong quá trình khẳng định khả năng của mình. Anh muốn khán giả thấy được sự thay đổi qua từng nhân vật, thay vì chỉ nhớ đến dạng vai quen thuộc.

“Mọi người đóng khung tôi chỉ đóng được giang hồ. Khi có cơ hội nhiều hơn, tôi muốn trở thành diễn viên đa năng, cân được nhiều vai”, anh chia sẻ.

Trong phim, Steven Nguyễn có những cảnh diễn thân mật với Chi Pu. Từng làm việc chung trước đó, hai diễn viên có sự thân thiết và thường bàn bạc về cảnh quay. Anh đánh giá bạn diễn chuyên nghiệp, giúp quá trình phối hợp thuận lợi hơn.

Nói về cảnh nóng, Steven Nguyễn cho biết không khí thực tế có phần khác với hình dung của nhiều người. “Mọi người nghĩ căng thẳng, nhưng sự thật khá thoải mái, cứ vào cảnh quay là mắc cười”, anh kể.

Dù đã quen biết, nam diễn viên vẫn coi sự tôn trọng là điều cần thiết khi thực hiện các cảnh thân mật. Anh chủ động xin phép, trao đổi để cả hai cảm thấy thoải mái khi làm việc.

img-5352.jpg
img-1191.jpg
img-20261024-164252.jpg
img-20261024-164440.jpg
Steven Nguyễn cho biết anh vui nhưng ngại khi được gọi là “diễn viên nghìn tỷ”. Nam diễn viên tự nhận may mắn, còn phải học hỏi và hoàn thiện khả năng diễn xuất.

Steven Nguyễn khẳng định anh chưa từng gặp biến cố khiến mình nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Anh cho rằng một phần nhờ may mắn, phần khác đến từ cách nhìn mọi việc theo hướng tích cực.

Theo Steven Nguyễn, anh từng đi bán nước, làm công việc soát vé sân khấu những lúc không có vai diễn. Anh xem đó cơ hội học nghề. Có mặt tại sân khấu, anh được tiếp xúc với diễn xuất, quan sát các mảng miếng và tích lũy kinh nghiệm. Với nam diễn viên, đó là bài học quý, góp phần tôi luyện mình trước khi có thêm cơ hội đứng trước máy quay.

Sau giai đoạn ấy, Steven Nguyễn tham gia webdrama. Qua quá trình làm việc, anh nhận ra sự tiến bộ của bản thân và tiếp tục theo đuổi diễn xuất.

Khi được nhắc đến với danh xưng diễn viên nghìn tỷ, Steven Nguyễn nói anh vui vì được ưu ái, nhưng cũng ngại. Anh cho rằng mình may mắn, trong khi vẫn còn nhiều điều cần học và phải tiếp tục hoàn thiện khả năng diễn xuất.

“Tôi đang trên con đường hoàn thiện bản thân, cố gắng làm tốt công việc và phải nỗ lực hơn”, nam diễn viên bày tỏ.

Điều Steven Nguyễn muốn theo đuổi là trở thành diễn viên có thể đảm nhận nhiều dạng nhân vật. Anh cho biết bản thân mê diễn, luôn muốn làm việc hết sức và có trách nhiệm với vai được giao.

Xem thêm

#Steven Nguyễn #diễn viên nghìn tỷ #Chị chị em em 3 #Văn Cường #Steven Nguyễn đóng phản diện #Chi Pu #Ninh Dương Lan Ngọc

Cùng chuyên mục

Nữ diễn viên cắn tiếp viên hàng không, đòi mở cửa máy bay

Nữ diễn viên cắn tiếp viên hàng không, đòi mở cửa máy bay

TPO - Selma Blair lần đầu lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt vì cáo buộc hành hung tiếp viên hàng không trên chuyến bay của Delta Air Lines. Nữ diễn viên Cruel Intentions cho biết đang tập trung chăm sóc sức khỏe và không cung cấp thêm thông tin gì về vụ ồn ào.

Bạn gái khóc vì chờ mãi đám cưới với Quân A.P

Bạn gái khóc vì chờ mãi đám cưới với Quân A.P

TPO - Quân A.P và Lê Khanh có lễ cưới đặc biệt trong tập 14 Running Man Vietnam 2026. Trước sự chứng kiến của các thành viên, nam ca sĩ nói không tin mình được tổ chức đám cưới như thế, còn bạn gái bật khóc vì chờ đợi ngày này từ lâu.

Cả showbiz Hàn đau buồn

Cả showbiz Hàn đau buồn

TPO - Diễn viên gạo cội Choi Bool Am khiến nhiều đồng nghiệp thương tiếc. Trong đó, với tư cách con gái nuôi, Kim Hye Soo xuất hiện với đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều.

Steven Nguyễn quát Ninh Dương Lan Ngọc

Steven Nguyễn quát Ninh Dương Lan Ngọc

TPO - "Chị chị em em 3" gây sốt với mức doanh thu hơn 30 tỷ đồng chỉ sau một ngày công chiếu. Phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng lại thu hút khán giả nhờ mối quan hệ tình ái rắc rối, kịch tính giữa 5 mỹ nam mỹ nữ.

Con gà đẻ trứng vàng của Nhật Bản

Con gà đẻ trứng vàng của Nhật Bản

TPO - Ngành công nghiệp anime Nhật Bản đạt quy mô kỷ lục 28,18 tỷ USD trong năm 2025, tăng 15,8% nhờ sức bật từ cả thị trường nội địa và quốc tế. Đằng sau đà tăng trưởng này là chiến lược khai thác bản quyền, hàng hóa và sức mạnh của các thương hiệu anime trên toàn cầu.

Brooklyn Beckham đáp trả

Brooklyn Beckham đáp trả

TPO - Brooklyn Beckham tuyên bố “mê vợ như điếu đổ”, khẳng định Nicola Peltz hoàn hảo giữa những bình luận cho rằng anh đang thể hiện tình cảm quá mức trên mạng xã hội.

'Nữ hoàng nước mắt' phim Việt trở lại

'Nữ hoàng nước mắt' phim Việt trở lại

TPO - Nữ diễn viên Văn Phượng có đôi mắt đẹp u buồn, thường thể hiện vai phụ nữ có nhiều bi kịch, cuộc sống lận đận. Cô trở lại với "Nỗi đau ký ức" sau thời gian dài vắng bóng.

Con trai 18 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt

Con trai 18 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt

TPO - Knox Jolie là con trai út của cặp đôi "Ông bà Smith" Angelina Jolie và Brad Pitt. Ở tuổi 18, cậu được khen ngợi có ngoại hình điển trai, mạnh mẽ do nhiều năm tập Muay Thái.

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc

Mbappe gần như bị xóa sổ tại Trung Quốc

TPO - Sau khi những phát ngôn của siêu sao bóng đá Pháp Kylian Mbappe gây ra làn sóng phẫn nộ và phản ứng dữ dội ở Trung Quốc, các quan chức bóng đá Pháp và Tây Ban Nha liên tục lên tiếng bảo vệ anh.

Nụ cười của Shark Bình

Nụ cười của Shark Bình

TPO - “Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, Shark Bình nói trong phần xét hỏi sáng 30/10. Lời khai về tâm thế đối diện hình phạt được đưa ra sau khi nụ cười của bị cáo trong ngày đầu ra tòa khiến nhiều người tranh luận.

Muôn kiểu 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Muôn kiểu 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Giành học bổng hơn 500.000 USD từ 6 đại học Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Ngoại thương, đạt điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam… nhiều thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu thành tích học tập nổi bật.

Dàn em xinh đi gặp Big Bang

Kinh tế concert nhìn từ 750 tỷ đồng đổ về Hà Nội

TPO - Hai đêm concert Big Bang thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả, tổng thu du lịch Hà Nội trong dịp sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng. Từ sức hút này, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường phân tích cơ hội phát triển kinh tế concert, khi mỗi chuyến đi xem biểu diễn tạo nguồn thu cho nhiều ngành dịch vụ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe