Đồng nghiệp vô tình bóp cò, nam công nhân bị súng bắn đinh xuyên cổ

TPO - Một nam công nhân ở Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu sau khi bị đồng nghiệp vô tình bắn đinh vào cổ bằng súng bắn đinh. Dị vật xuyên sâu, chọc thủng tĩnh mạch cảnh trong, nằm sát động mạch cảnh chung.

Ngày 1/11, đại diện Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu, lấy thành công dị vật kim loại khỏi vùng cổ một nam công nhân 33 tuổi.

Trước đó, ngày 30/10, trong lúc làm việc tại công trường, người này bị đồng nghiệp vô tình dùng súng bắn đinh bắn trúng vùng cổ.

Chiếc đinh xuyên sâu vào vùng cổ, nằm giữa hai mạch máu lớn.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có vết thương ở vùng cổ sau bên phải, đang rỉ máu. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật kim loại xuyên qua nhiều lớp cơ, đi vào bao cảnh phải, nằm giữa động mạch cảnh chung và tĩnh mạch cảnh trong bên phải.

Đánh giá đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do dị vật nằm sát các mạch máu lớn, ê-kíp nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật, đồng thời huy động bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mạch máu - vi phẫu phối hợp xử trí.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện chiếc đinh nhọn đã xuyên qua mô mềm dưới da, các lớp cơ vùng cổ và chọc thủng tĩnh mạch cảnh trong. Ê-kíp khẩn trương lấy dị vật, cầm máu và khâu phục hồi tĩnh mạch cảnh trong, bảo đảm lưu thông mạch máu cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống tốt, huyết động ổn định, vết mổ khô, vùng cổ không sưng nề và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Chiếc đinh được lấy ra khỏi vùng cổ bệnh nhân sau phẫu thuật.

Các bác sĩ cảnh báo, súng bắn đinh là thiết bị tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng nếu sử dụng thiếu an toàn. Người lao động cần tuân thủ quy trình vận hành, không hướng súng vào người, chỉ bóp cò khi đầu súng đã đặt đúng vị trí; khóa an toàn khi nạp đinh, di chuyển hoặc ngừng làm việc và sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ.

Đặc biệt, khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật ra ngoài vì có thể gây chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng. Cần giữ nguyên dị vật, sơ cứu phù hợp và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu.