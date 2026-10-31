Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm PGS, TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Cơ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, lãnh đạo Bộ Y tế hiện gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực; ông Đỗ Xuân Tuyên; bà Nguyễn Thị Liên Hương; ông Lê Đức Luận và ông Đào Xuân Cơ.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế PGS.TS Đào Xuân Cơ.

Gần 30 năm công tác trong ngành y

PGS.TS Đào Xuân Cơ sinh năm 1973, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau khi tốt nghiệp, từ tháng 12/1996 đến tháng 11/2005, ông công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với vai trò bác sĩ điều trị.

Trong những năm đầu làm nghề, ông tập trung chuyên môn vào lĩnh vực hồi sức cấp cứu - một chuyên ngành đòi hỏi năng lực xử trí nhanh, chính xác đối với những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Năm 2005, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. Ba năm sau, ông có thời gian thực tập khoa học tại Bệnh viện St. Anthony và Mayo Clinic ở Mỹ. Đây là những cơ sở y tế có thế mạnh trong điều trị, nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu, giúp ông tiếp tục mở rộng kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Đến năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y dược lâm sàng 108.

Sau đó, PGS.TS Đào Xuân Cơ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, tham gia hoạt động chuyên môn, đào tạo và giảng dạy trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực. Đến tháng 6/2018, ông giữ chức Trưởng khoa Hồi sức tích cực.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, ông tham gia điều trị, đào tạo nhân lực và phát triển chuyên môn hồi sức cấp cứu. Đây cũng là lĩnh vực gắn liền với quá trình nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động quản lý của ông trong nhiều năm.

Năm 2016, ông đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam. Đến năm 2018, ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Tháng 4 đến tháng 9 năm 2019 ông được cử học khoá quản lý y tế và quản lý bệnh viện tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác Jica.

Tháng 8/2020, PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Trên cương vị này, ông tham gia công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động chuyên môn tại bệnh viện.

Sau thời gian phụ trách quản lý, điều hành bệnh viện, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai theo Quyết định số 766/QĐ-BYT ngày 25/3.

Ở cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông tiếp tục phụ trách công tác quản lý một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn của cả nước, đồng thời tham gia chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học của bệnh viện.

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học

Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện, PGS.TS Đào Xuân Cơ còn tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế.

Theo thông tin được công bố, ông có 35 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế. Các hoạt động nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực hồi sức cấp cứu, góp phần phục vụ công tác chuyên môn và đào tạo trong ngành y.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cũng là chủ biên cuốn Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa. Cuốn sách đạt giải A tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024.

Tác phẩm được xây dựng nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho hoạt động chẩn đoán, điều trị và đào tạo trong lĩnh vực nội khoa. Việc tham gia biên soạn sách chuyên ngành cũng thể hiện vai trò của ông trong công tác đào tạo và cập nhật kiến thức y khoa.

Đảm nhiệm nhiều vị trí trong đào tạo y tế

Ngoài nhiệm vụ tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ còn tham gia công tác quản lý và giảng dạy tại một số cơ sở đào tạo y khoa.

Hiện ông kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam.

Việc được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình công tác của PGS.TS Đào Xuân Cơ, từ bác sĩ điều trị, cán bộ chuyên môn, nhà nghiên cứu, giảng viên đến cán bộ quản lý tại bệnh viện và cơ quan quản lý ngành y tế.