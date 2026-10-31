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Người lính

Tổng thống Zelensky: Tên lửa Patriot có thể bảo vệ Ukraine, nhưng việc giao hàng sẽ mất nhiều năm

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã phê duyệt khả năng bán 500 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho Ukraine, nhưng quá trình bàn giao có thể mất nhiều năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết việc Mỹ phê duyệt khả năng bán 500 tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot là bước tiến quan trọng, song cảnh báo quá trình bàn giao có thể mất nhiều năm.

Theo ông Zelensky, số tên lửa này có thể giúp Ukraine tăng cường đáng kể năng lực phòng không ngay từ mùa đông năm nay nếu được chuyển giao kịp thời. Vì vậy, Kiev đang đề nghị Mỹ và các đối tác tìm giải pháp điều chuyển tên lửa từ kho dự trữ hiện có, thay vì chờ các đơn hàng sản xuất mới.

"Chúng tôi đang yêu cầu các đối tác Mỹ tìm ra giải pháp cho thời điểm thực sự cần thiết phải sử dụng tên lửa đánh chặn PAC-3", tổng thống nhấn mạnh.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Nga đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này gần như mỗi ngày. Chỉ trong hai tuần cuối tháng 10, lực lượng Nga đã thực hiện hơn 30 cuộc tập kích nhằm vào các bộ phận trọng yếu của lưới điện.

Ông Zelensky cáo buộc Moscow đang triển khai chiến dịch nhằm làm tê liệt hoạt động của các thành phố Ukraine trước mùa đông, nhắm vào hệ thống điện, sưởi ấm, cấp nước và các công trình hạ tầng thiết yếu.

Ukraine đã đề nghị Mỹ hỗ trợ gói phòng không mùa đông, với nhu cầu khoảng 100 tên lửa Patriot mỗi tháng. Theo ông Zelensky, 500 tên lửa PAC-3 có thể đủ để tăng cường bảo vệ không phận Ukraine trong những tháng tới.

Tổng thống Ukraine đề xuất các đối tác phương Tây chuyển tên lửa từ kho dự trữ của mình trong mùa đông 2026-2027, sau đó bổ sung lại bằng nguồn cung từ năng lực sản xuất do Ukraine và các đồng minh ký hợp đồng, chi trả.

Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ, đồng thời cho biết gần đây đã thảo luận về vấn đề tên lửa PAC-3 với Ngoại trưởng Marco Rubio.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán 500 tên lửa PAC-3 MSE cùng các thiết bị liên quan cho Ukraine, với tổng trị giá khoảng 2,1 tỷ USD. Thương vụ dự kiến được các đối tác châu Âu tài trợ.

Tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn đang gây sức ép lớn lên hệ thống phòng không Ukraine. CNN đưa tin Kiev một lần nữa rơi vào tình trạng cạn kiệt tên lửa Patriot, trong khi ông Zelensky cho biết Mỹ hiện chỉ cung cấp khoảng 12 tên lửa loại này mỗi tháng.

Trong khi đó, Nga tiếp tục tập kích các mục tiêu hạ tầng. Tối 30/10, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở trọng yếu đã khiến một số khu vực ở thủ đô Kiev bị gián đoạn nguồn cung nước.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang mở rộng năng lực tấn công tầm xa, hướng tới khả năng đưa tên lửa và máy bay không người lái tới những mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga.

Ông cho biết đã nhận được báo cáo về kết quả các chiến dịch tập kích tầm xa của Ukraine trong tháng 9 và tháng 10, đồng thời đánh giá các cuộc tấn công này đang phát huy hiệu quả.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã xác định các lĩnh vực trọng điểm để tiếp tục mở rộng chiến dịch tập kích tầm xa. Các đơn vị chuyên trách sẽ được tăng cường, trong đó có Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, cùng các cơ quan tình báo và lực lượng quốc phòng khác.

Theo ông Zelensky, năng lực tấn công tầm xa là một trong những bảo đảm quan trọng giúp Ukraine duy trì nền độc lập trong thời chiến, đồng thời sẽ tiếp tục đóng vai trò trong chiến lược bảo đảm an ninh của nước này sau khi xung đột kết thúc.

RBC-Ukraine

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#tên lửa Patriot #PAC-3 #Tổng thống Volodymyr Zelensky #phòng không Ukraine #Mỹ #thương vụ tên lửa #chiến sự Nga Ukraine #tấn công mùa đông

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