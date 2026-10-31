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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng đi xe máy chặn đầu ô tô, tát tài xế ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Ông Lê Xuân Hưng bị cơ quan điều tra khởi tố sau khi chặn đầu ô tô, có hành vi véo mũi, tát tài xế trong vụ việc xảy ra trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, Hà Nội.

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Ông Hưng có hành vi véo mũi, tát tài xế ô tô. Ảnh cắt từ video.

Công an xã Thuận An, TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Xuân Hưng (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, sáng ngày 11/10, mạng xã hội đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người điều khiển xe máy chặn đầu ô tô.

Người này mặt đỏ bừng đứng bên kính lái và có lời nói tục, thách thức, và có hành động véo mũi, tát tài xế ô tô. Sau một lúc, người đàn ông lên xe máy rời đi.

Sự việc được xác định xảy ra trên đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An.

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Ông Lê Xuân Hưng tại cơ quan công an. Ảnh CAHN

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã xác minh và làm việc với người điều khiển xe máy là ông Lê Xuân Hưng. Tại cơ quan công an, ông Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Thuận An đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác theo quy định của pháp luật.

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#Lê Xuân Hưng #Công an xã Thuận An #Gây rối trật tự công cộng #Vi phạm giao thông #Khởi tố vụ án

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