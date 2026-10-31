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Cần Thơ:

Cấm cán bộ tự ý thêm thủ tục, đẩy khó khăn cho dân

Cảnh Kỳ

TPO - Lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu, cấm việc tự ý đặt thêm thủ tục, đẩy khó khăn về phía người dân, doanh nghiệp.

UBND TP. Cần Thơ đánh giá, thời gian qua, thành phố đã có nhiều chỉ đạo nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tuy nhiên, thực còn một số nhiệm vụ chậm tiến độ, việc thực hiện tại một số nơi chưa thống nhất, chưa bám sát quy định, quy trình hành chính và yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc giải quyết TTHC còn khó khăn, vướng mắc, đặc biệt thủ tục liên thông, liên ngành.

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Cần Thơ chỉ đạo kiện toàn nhân sự, quy trình vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Để khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, lãnh đạo các sở ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động tham mưu, giải quyết công việc, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy, để chậm trễ công việc.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Chấn chỉnh kịp thời hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức công vụ. Nghiêm cấm việc tự ý đặt thêm TTHC, thành phần hồ sơ, giấy tờ hoặc điều kiện ngoài quy định của pháp luật, không đẩy khó khăn về phía người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương được yêu cầu khắc phục ngay tình trạng bố trí nhân sự không đáp ứng yêu cầu, chậm hoặc hướng dẫn không đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công...

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#TP Cần Thơ #thủ tục hành chính #kỷ luật hành chính #dịch vụ công #nhũng nhiễu #người dân doanh nghiệp

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