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Robot, UAV diễn tập cứu hộ cháy nổ, tràn dầu trên biển TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Với tình huống giả định cháy nổ, sập đổ, tràn hóa chất trên đất liền và trên biển, cuộc diễn tập tại Hóa dầu Long Sơn huy động 2.571 người cùng 147 phương tiện, trong đó có nhiều robot, tàu chữa cháy tham gia.

Ngày 31/10, Bộ Công an và UBND TPHCM phối hợp với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp bộ tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, TPHCM).

Cuộc diễn tập huy động 2.571 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ. Trong đó có 27 xe chữa cháy, 8 xe thang, 5 xe cứu nạn, cứu hộ, 12 xe cứu thương, 6 robot chữa cháy và 8 tàu chữa cháy.

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Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp bộ tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, xã Long Sơn, TPHCM.

Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; công an TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh; lực lượng hàng hải, y tế và các đơn vị thuộc Cụm quy chế an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khu vực.

Theo kịch bản giả định, nhiều sự cố nghiêm trọng xảy ra đồng thời: cháy, nổ và sập đổ tại khu vực bồn chứa; cháy tàu, tràn naphtha tại cầu cảng; tai nạn giao thông gây rò rỉ axit clohydric (HCl). Các lực lượng đồng thời triển khai cứu người mắc kẹt dưới cấu kiện sập đổ, trên cao, trong phương tiện và trên biển.

Ngay khi phát hiện sự cố giả định, LSP kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cao nhất, huy động nguồn lực tại chỗ và triển khai hệ thống thông tin ứng cứu. Các nhiệm vụ chữa cháy, cứu người, cấp cứu y tế, kiểm soát rò rỉ hóa chất và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường được thực hiện đồng thời.

Khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, trung tâm chỉ huy thống nhất được thiết lập, phân chia khu vực tác chiến và điều phối lực lượng. Cơ chế ứng phó tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của các đơn vị thuộc bộ, TPHCM và địa phương lân cận.

Ông Kulachet Dharachandra - Tổng Giám đốc LSP - cho biết cuộc diễn tập có mức độ phức tạp cao, giúp doanh nghiệp kiểm chứng năng lực, nhận diện những điểm cần cải thiện và tăng cường khả năng phối hợp với cơ quan chức năng. Theo ông, khoảng 10 ngày một lần, LSP tổ chức diễn tập tình huống cháy trong tổ hợp để duy trì trạng thái sẵn sàng cho các lực lượng.

Dưới đây là hình ảnh ấn tượng tại buổi diễn tập:

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Lực lượng chức năng tiếp cận xe bồn bị cháy.
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Nhiều robot, phương tiện chữa cháy hiện đại được đưa vào sử dụng.
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Lực lượng cứu hộ vào cuộc tìm kiếm nạn nhân.
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Tàu chữa cháy vào cuộc trên biển.
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UAV vào cuộc cứu hộ trên biển.
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Nạn nhân được cứu hộ thành công.

Theo thông tin từ LSP, đơn vị này đã đầu tư hơn 100 triệu USD vào công nghệ phục vụ vận hành an toàn và bảo vệ môi trường. Đơn vị có trung tâm thông tin ứng cứu khẩn cấp, trung tâm y tế hoạt động 24/7, 600 camera thông minh và 2.000 thiết bị phát hiện cháy; duy trì lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở gồm 242 thành viên cùng đội chuyên ngành 48 nhân sự.

Từ cuộc diễn tập, doanh nghiệp xác định tiếp tục hoàn thiện quy trình, công tác huấn luyện và cơ chế phối hợp nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan, hóa chất phát tán, sự cố tràn đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và vùng nước xung quanh.

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