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10.000 công nhân, kỹ sư làm đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Hữu Huy

TPO - Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ bước vào giai đoạn mở rộng thi công trên toàn tuyến từ ngày 30/10. Nhà đầu tư dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và nhân lực kỹ thuật trong các đợt cao điểm, hướng đến hoàn thành công trình vào quý IV/2028.

Áp dụng công nghệ, đẩy nhanh tiến độ

Ngày 30/10, tại phường Tân Mỹ (TPHCM), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC tổ chức triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Theo nhà đầu tư, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ động thổ từ tháng 12/2025, với nhiều hạng mục chính đã thực hiện như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, depot Cần Giờ, các cầu Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà và những vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26. Ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai, đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên tại Bãi đúc số 1.

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Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (ở giữa) cùng ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM (trái) - kiểm tra khu vực thi công đúc dầm của dự án tại phường Tân Mỹ, sáng 30/10. Ảnh: Hữu Huy

Hiện tại, dự án chính thức bước sang giai đoạn mở rộng phạm vi thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường trong những giai đoạn cao điểm.

Các mũi thi công mới sẽ được tổ chức tại ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ, đồng thời triển khai cầu điển hình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Để rút ngắn thời gian, giảm khối lượng thi công trực tiếp tại hiện trường và chủ động về chất lượng, tiến độ, dự án sẽ tăng cường áp dụng các giải pháp thi công công nghiệp hóa và lắp dựng cấu kiện đúc sẵn.

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Lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM tặng quà động viên lực lượng thi công tại công trường. Ảnh: Hữu Huy.

Theo kế hoạch, 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được triển khai thi công tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng, với năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp/ngày tại mỗi bãi. Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32 m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn để phục vụ cho hạng mục này.

Với vai trò là điểm đầu tuyến, ga ngầm Bến Thành với chiều dài 565,85 m, hố móng sâu khoảng 34 m, kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, sẽ là một trong những hạng mục trọng điểm được tập trung tối đa nguồn lực thi công trong thời gian tới. Ngoài ra, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn, với chiều dài 2.019,45 m, tiếp nối với hầm đào hở Cut and Cover dài 321,7 m và hầm hở chữ U dài 266 m, cũng sẽ được đẩy mạnh thi công, sử dụng máy đào hầm đường kính 13 m tiên tiến.

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Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM (ở giữa) kiểm tra khu vực thi công đúc dầm của dự án tại phường Tân Mỹ, sáng 30/10. Ảnh: Hữu Huy

Các hạng mục trọng điểm khác bao gồm: khu vực Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ và các cầu đặc biệt trên tuyến... Trong đó, cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có thiết kế dây văng dầm giàn thép, hai trụ tháp chữ A, với nhịp chính dài 360 m và khoảng 4,4 km cầu dẫn hai đầu sẽ là một điểm nhấn đặc biệt.

Phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2028

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án sẽ được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý IV/2026. Việc thi công dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV/2028 để sẵn sàng chạy thử và chính thức đưa vào vận hành trong năm 2029.

Bà Trần Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện chủ đầu tư, cho biết: “Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo việc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được tổ chức đúng tiến độ và về đích đúng thời hạn đã đặt ra.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự tham gia chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự đồng hành, ủng hộ của chính quyền và người dân địa phương, dự án sẽ sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm thành phố với đô thị du lịch biển Cần Giờ, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thành phố và nâng tầm chất lượng sống cho người dân”.

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Bà Trần Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Hữu Huy

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ là dự án quy mô lớn, có công nghệ và kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao. Tuyến đường sắt này cùng dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh thuộc nhóm công trình có tính chất mới tại Việt Nam, đặt ra yêu cầu cao về công nghệ và năng lực thực hiện.

Ông Dinh đề nghị VinSpeed lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước, hợp tác với các tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới. Nhà đầu tư cần thành lập hội đồng chuyên gia cấp cao trong nước và quốc tế để giám sát, phản biện kỹ thuật, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

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Công tác đúc dầm được thực hiện vào sáng 30/10 tại công trường phường Tân Mỹ, TPHCM. Ảnh: Hữu Huy.

TPHCM sẽ phối hợp với nhà đầu tư, các sở, ngành và địa phương để thúc đẩy tiến độ. Ông Dinh bày tỏ tin tưởng Vingroup và VinSpeed chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, công nghệ, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng kêu gọi người dân trong khu vực dự án đồng thuận, phối hợp với các đơn vị thi công, cùng hướng đến mục tiêu đưa tuyến đường sắt sớm đi vào hoạt động.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ tối đa 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ chỉ còn từ 13 phút. Khi đi vào vận hành với tần suất chỉ 5 phút/chuyến, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ giúp cho việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến siêu đô thị sinh thái biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trở nên vô cùng thuận tiện, mở ra một phong cách sống mới và tạo động lực phát triển mạnh mẽ về hướng biển cho TPHCM.

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