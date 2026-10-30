Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vướng đàm phán giá, một số nhà máy nhỏ phải dừng phát điện

Dương Hưng

TPO - Một số nhà máy thủy điện nhỏ hết hạn hợp đồng mua bán điện nhưng chưa thống nhất được giá mới cho giai đoạn vận hành tiếp theo. Vướng mắc trong xác định chi phí, đặc biệt chi phí sửa chữa lớn và thay thế thiết bị khiến không ít nhà máy phải dừng phát điện kéo dài, gây lãng phí lớn.

Thủy điện nằm im, để nước chảy vì chưa chốt được giá

Hơn hai tháng nay, hai tổ máy H1-H2 với tổng công suất 5 MW của Nhà máy thủy điện Ea Krông Hin 2 (Đắk Lắk) phải dừng hoạt động dù vẫn còn khả năng phát điện. Nguyên nhân là hợp đồng mua bán điện (PPA) với Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hết hạn từ tháng 8/2026, nhưng hai bên chưa thống nhất được mức giá mới.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Nguyệt Phương - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Mê Kông, chủ đầu tư dự án, cho biết nhà máy có tổng công suất 6 MW. Trong đó, H1-H2 vận hành từ năm 2006; tổ máy H3 mở rộng công suất 1 MW hoàn thành lắp đặt vào cuối năm 2017.

Trong 20 năm vận hành thương mại, 5 năm đầu nhà máy bán điện theo giá cố định sau đó chuyển sang áp dụng biểu giá chi phí tránh được (BGCPTD) do Bộ Công Thương ban hành hằng năm, trong đó mức giá bình quân vào khoảng hơn 1.000 đồng/kWh.

Sau khi kết thúc thời hạn áp dụng biểu giá chi phí tránh được, EVNCPC đã đề xuất mức giá tạm thời chỉ xấp xỉ bằng 1/4 so với bình quân giá bán điện trước đó; kèm phương án thanh toán, bù trừ chênh lệch khi hai bên thống nhất giá chính thức.

Việc mức giá tạm thời thấp hơn nhiều so với giá cũ, trong khi hai bên chưa thống nhất được phương pháp xác định chi phí, đặc biệt là chi phí sửa chữa, đại tu…để tính giá mới đã khiến việc đàm phán bế tắc. Trong khi đó, theo quy định đời sống kinh tế dùng để tính toán giá đối với nhà máy thủy điện có công suất từ 3 MW - 20 MW là 35 năm.

dsc-5214-1.jpg
Nhà máy thủy điện Ea Krông Hin 2 dừng phát điện vì bế tắc trong việc đàm phán giá sau khi hợp đồng PPA kết thúc.

“Để tránh lãng phí nguồn điện, doanh nghiệp đề nghị tiếp tục phát điện lên lưới trong thời gian chờ ký hợp đồng mới, thậm chí không yêu cầu thanh toán tiền điện. Tuy nhiên, EVNCPC cho biết chưa có cơ sở chấp thuận khi hợp đồng cũ đã hết hiệu lực nên hiện nhà máy phải tạm dừng phát điện lên lưới”, ông Phương nói.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Nhà máy thủy điện Đắk Nông (B4), công suất 6,26 MW. Trong đó, hai tổ máy có tổng công suất 1,2 MW thậm chí đã phải dừng phát điện hơn một năm nay do chưa hoàn tất đàm phán giá mua điện sau khi hợp đồng PPA hết hạn.

Bà Nguyễn Khánh Vân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nguyên, chủ đầu tư dự án, cho biết khó khăn lớn nhất là xác định, bóc tách chi phí của nhà máy sau nhiều năm hoạt động.

Sau khi hợp đồng PPA kết thúc, doanh nghiệp phải đàm phán lại từ đầu, trong đó yêu cầu chứng minh rõ các chi phí hoạt động sản xuất điện. Tuy nhiên, theo bà Vân, do doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực, việc phân bổ riêng chi phí quản lý cho hoạt động thủy điện không đơn giản. Một số khoản chi phát sinh từ lâu nhưng hồ sơ, chứng từ không còn đầy đủ theo yêu cầu thẩm định.

img-2482.jpg
Không thống nhất được giá, nhiều nhà máy thuỷ điện phải để nước tràn qua đập lãng phí.

Bà Vân cho biết, doanh nghiệp được kiểm toán hằng năm và chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế, khi đàm phán giá điện vẫn phải giải trình chi tiết chi phí trong 5 năm gần nhất. Việc thẩm định qua nhiều bộ phận, với cách đánh giá khác nhau đối với một số khoản chi, khiến hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần.

“Mùa mưa vừa qua, nước về nhiều nhưng các tổ máy vẫn để im, khiến một phần nước phải xả tràn qua đập, rất lãng phí”, bà Vân chia sẻ.

Tìm lối ra cho những nhà máy hết hạn hợp đồng

Hiện không chỉ ở khu vực miền Trung và miền Nam, một số nhà máy thủy điện nhỏ phía Bắc cũng gặp vướng mắc khi hết hạn hợp đồng PPA. Các doanh nghiệp kiến nghị sớm có khung giá tham chiếu, hướng dẫn cách tính chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị để làm cơ sở đàm phán cho cả bên bán và bên mua.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, việc đàm phán giá điện đối với các nhà máy thủy điện nhỏ sau 20 năm vận hành gặp khó khăn do nhiều tài sản đã hết thời gian khấu hao, trong khi việc xác định, phân bổ các khoản chi phí cho giai đoạn tiếp còn chưa có hướng dẫn cụ thể. Đơn vị này đang chờ văn bản trả lời, hướng dẫn của Bộ Công Thương và EVN để có cơ sở xử lý.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương - cho biết cơ quan quản lý đã nắm được phản ánh về tình trạng một số nhà máy thủy điện nhỏ chưa thống nhất được giá điện mới sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng áp dụng BGCPTD.

Theo ông Vũ, phương pháp xác định giá phát điện chung hiện đã được quy định tại Thông tư 12/2025/TT-BCT. Tuy nhiên, khi chuyển sang đàm phán giá cho giai đoạn “hậu” BGCPTD, giá mua điện phải được xác định trên cơ sở đặc điểm và chi phí của từng nhà máy.

Ông Vũ thừa nhận điều này có một số khó khăn cho bên bán và bên mua do đặc điểm và cơ cấu chi phí của mỗi nhà máy khác nhau; một số dự án không còn đầy đủ hồ sơ thiết kế và chứng từ để xác định giá.

“Cục Điện lực đang nghiên cứu hướng xử lý, trong đó sẽ thu thập đầy đủ thông số và đặc tính của các nhà máy để xây dựng phương pháp xác định giá mới phù hợp”, ông Vũ thông tin.

Nói về việc các nhà máy dừng chạy, xả nước tràn qua đập gây lãng phí, nguy cơ mất an toàn, lãnh đạo Cục Điện lực cho rằng vấn đề này thuộc của các đơn vị mua điện, cần phải có phương án giá tạm thời.

Xem thêm

#thủy điện nhỏ #đàm phán giá điện #hợp đồng mua bán điện #EVNCPC #giá phát điện #Bộ Công Thương

Cùng chuyên mục

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh sáng nay (30/10). Vàng miếng SJC mất thêm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng lùi về quanh 4.000 USD/ounce, thấp hơn gần 50 USD chỉ sau 1 ngày.

Trụ cột doanh nghiệp và sứ mệnh kiến tạo tăng trưởng kinh tế quốc gia

Trụ cột doanh nghiệp và sứ mệnh kiến tạo tăng trưởng kinh tế quốc gia

TPO - Từ yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm đến đổi mới quản trị doanh nghiệp, Việt Nam đang khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phát triển. Khi thể chế trở thành bệ đỡ, doanh nghiệp được trao quyền tự chủ thực chất và cạnh tranh bình đẳng thì sức mạnh nội sinh của nền kinh tế sẽ được chuyển hóa thành năng suất, công nghệ, tăng trưởng. Doanh nghiệp chính là nội lực quốc gia, là lực lượng chiến lược trong cạnh tranh quốc tế.

Người dân Nà Phung đồng thuận tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Mở rộng đường, mở lối phát triển kinh tế ở xã vùng cao Lào Cai

Những ngày này, về thôn Nà Phung, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai, không khí thi đua lao động, xây dựng nông thôn mới đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhờ sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu đang được mở rộng và đổ bê tông, mang theo niềm vui và kỳ vọng về một cuộc sống ấm no, phát triển hơn cho người dân trong thôn.

EVNHCMC có thêm 18 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

EVNHCMC có thêm 18 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Tại hội nghị CAFEO lần thứ 44 được tổ chức tại Indonesia, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) có 18 cá nhân được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, nâng tổng số Kỹ sư ASEAN của toàn Tổng công ty lên 289 người.

Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành phát triển thế hệ kỹ sư điện tương lai

Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành phát triển thế hệ kỹ sư điện tương lai

Trong khuôn khổ các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng tới phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam, ngày 22/10/2026, Panasonic Electric Works Việt Nam phối hợp cùng Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao gói tài trợ thiết bị điện xây dựng trị giá 300 triệu đồng và Khánh thành phòng thực hành Thiết bị điện Panasonic. Cùng ngày, hội thảo “Giải pháp Thiết bị Điện Panasonic – An toàn, Trải nghiệm, Tiện nghi” cũng được tổ chức, mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn và những giải pháp thiết bị điện hiện đại cho sinh viên.

Gỡ vướng cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần quy trình, thời gian rõ ràng

Gỡ vướng cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần quy trình, thời gian rõ ràng

TPO - Đề xuất mới của Bộ Tài chính gỡ vướng mắc xuất cảnh đối với người bị mạo danh lập doanh nghiệp mang lại kỳ vọng cho nhiều người đã phải chật vật chứng minh họ không liên quan vấn đề này. Họ bày tỏ mong muốn quá trình xử lý có thời hạn cụ thể và giải quyết triệt để cả hệ lụy về thuế, đăng ký doanh nghiệp.

Đề xuất cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp 'khai tử'

Đề xuất cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp 'khai tử'

TPO - Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, giảm tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khi đóng mã số thuế. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, cần giảm gánh nặng tài chính đi cùng đơn giản hóa thủ tục giải thể.

Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

TPO - Những lời hứa bỏ ít tiền, thu lợi lớn cùng hình ảnh người chơi liên tục trúng thưởng khiến các phiên livestream khui ngọc trai, cào vé số trở thành chiếc bẫy. Khi người tham gia muốn nhận tiền, hàng loạt khoản phí lại xuất hiện.

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

TPO - Trước vướng mắc về việc khách hàng mua vàng nhiều lần trong ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đặt câu hỏi liệu có phải thu hồi sản phẩm đã bán, hoàn tiền mặt và yêu cầu khách chuyển khoản lại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt là từ 5 triệu đồng, tính theo tổng giá trị giao dịch trong ngày của một khách hàng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe