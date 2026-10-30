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Giá vàng tiếp tục giảm

Việt Linh

TPO - Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh sáng nay (30/10). Vàng miếng SJC mất thêm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng lùi về quanh 4.000 USD/ounce, thấp hơn gần 50 USD chỉ sau 1 ngày.

Sáng 30/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh giảm, đưa giá bán vàng miếng SJC về cùng mức 141,4 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, bán ra 138,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, vàng nhẫn giảm 800.000 đồng/lượng, xuống còn 137,4 - 140,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

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Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh trong sáng 30/10. Ảnh minh họa.

Như vậy, giá bán vàng miếng SJC hiện cao hơn vàng nhẫn SJC 2,7 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán vàng nhẫn tại SJC vẫn ở mức khá rộng, khiến người mua chịu rủi ro thua lỗ nếu giá tiếp tục biến động theo chiều hướng giảm.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lùi về quanh 4.000 USD/ounce, giảm gần 50 USD/ounce trong vòng 24 giờ. Trong phiên giao dịch ngày 29/10 theo giờ Mỹ, giá vàng giao ngay đã giảm 1,4%, xuống 4.008,76 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 12 cũng giảm 0,5%, còn 4.031,4 USD/ounce.

Diễn biến này xuất hiện sau khi các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng vẫn mạnh, trong khi áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP thực tế quý III tăng 3,4%, vượt kỳ vọng thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các dữ liệu trên làm gia tăng lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Trước đó, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với nhà đầu tư.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 7 đồng so với hôm qua, Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.355 - 26.919 VND/USD.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD hôm nay giao dịch ở mức 25.640 - 26.020 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 29/10. Tương tự, BIDV cũng giảm 15 đồng giá mua và bán USD, xuống còn 25.635 - 26.015 VND/USD (mua vào - bán ra).

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