Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại TP.HCM, khai trương văn phòng ở Hà Nội

P.V

Ngày 29/10/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) vừa chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính ở TP.HCM vào ngày 28/10/2026 và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới tại tòa nhà BRG Diamond Park Plaza vào ngày 29/10/2026.

Hai sự kiện mở ra một chương phát triển mới với diện mạo hiện đại, năng động hơn trên hành trình gần hai thập kỷ đồng hành với người dân Việt Nam, khẳng định tinh thần đổi mới không ngừng, khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững và cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng, đối tác, cộng đồng và sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Tòa nhà Trụ sở chính Daiichi Life Việt Nam tại TP.HCM chính thức khoác lên mình nhận diện thương hiệu mới từ ngày 28/10/2026
Tòa nhà Trụ sở chính Daiichi Life Việt Nam tại TP.HCM chính thức khoác lên mình nhận diện thương hiệu mới từ ngày 28/10/2026

Kế thừa giá trị và uy tín được xây dựng qua hơn 124 năm phát triển của Tập đoàn Daiichi Life, nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển trong giai đoạn mới.

Diện mạo mới thể hiện sự kết nối hài hòa giữa những giá trị truyền thống đã làm nên uy tín của thương hiệu với tinh thần hiện đại, năng động, lấy khách hàng làm trung tâm, qua đó mang đến trải nghiệm thuận tiện và thân thiện hơn ở mọi điểm chạm.

Lễ ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính ở TP.HCM và Lễ khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới đồng thời khởi đầu cho chiến dịch triển khai nhận diện thương hiệu mới trên toàn bộ mạng lưới văn phòng của Daiichi Life Việt Nam trên cả nước.

Đây là một phần trong chiến lược đồng bộ hóa thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp “Cùng bạn, mở tương lai”, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thương hiệu trong việc đồng hành cùng người Việt xây dựng cuộc sống an tâm và tương lai vững chắc.

Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp &quot;Sắc xanh tiên phong - Cùng bạn, mở tương lai&quot;
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp "Sắc xanh tiên phong - Cùng bạn, mở tương lai"

Tọa lạc trên tuyến phố Láng Hạ, một trong những khu vực tài chính và thương mại sôi động của Thủ đô, Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới sở hữu diện tích hơn 670 m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện. Không gian văn phòng được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và tiện ích, tích hợp các khu vực tiếp đón, tư vấn khách hàng, làm việc, đào tạo và hội thảo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Những thành tựu Daiichi Life Việt Nam đạt được trong suốt gần hai thập kỷ qua không chỉ được xây dựng trên uy tín của một thương hiệu hơn 124 năm đến từ Nhật Bản, mà còn là kết quả từ sự tận tâm, tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân viên, đại lý bảo hiểm và đối tác trên toàn quốc.

Chúng tôi tự hào về hành trình đã qua và trân trọng niềm tin mà hàng triệu khách hàng cùng gia đình đã dành cho Daiichi Life Việt Nam trong suốt thời gian qua. Việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm hiện thực hóa cam kết ‘Gắn bó dài lâu’, đồng hành với khách hàng xây dựng một tương lai an tâm và tươi sáng hơn.”

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều thách thức, Daiichi Life Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 84.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Ban Lãnh đạo Cấp cao Daiichi Life Việt Nam cắt băng khai trương và chúc mừng Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới
Ban Lãnh đạo Cấp cao Daiichi Life Việt Nam cắt băng khai trương và chúc mừng Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới

Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.100 tỷ đồng cho trên 196.000 trường hợp, đồng thời duy trì quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 62.000 tỷ đồng, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 95 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín, gồm: Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026; Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026; Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch – APEA 2026 và Thương hiệu Truyền cảm hứng – APEA 2026; Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số…

Daiichi Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Daiichi Life. Tập đoàn hiện sở hữu tổng tài sản hơn 463 tỷ USD, doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 43 tỷ USD (tính đến ngày 31/3/2026) và giữ vị trí Top 2 tại Nhật Bản.

Thành lập năm 2007, Daiichi Life Việt Nam đã trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường, hiện phục vụ hơn 5,2 triệu khách hàng thông qua mạng lưới hơn 200 văn phòng và tổng đại lý trên toàn quốc.

#Daiichi Life Việt Nam #nhận diện thương hiệu #văn phòng Hà Nội #bảo hiểm nhân thọ #Đặng Hồng Hải #Tập đoàn Daiichi Life

Cùng chuyên mục

Giá vàng tiếp tục giảm

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh sáng nay (30/10). Vàng miếng SJC mất thêm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng lùi về quanh 4.000 USD/ounce, thấp hơn gần 50 USD chỉ sau 1 ngày.

Người dân Nà Phung đồng thuận tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Mở rộng đường, mở lối phát triển kinh tế ở xã vùng cao Lào Cai

Những ngày này, về thôn Nà Phung, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai, không khí thi đua lao động, xây dựng nông thôn mới đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Nhờ sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tuyến đường Thác Xa - Nậm Đâu đang được mở rộng và đổ bê tông, mang theo niềm vui và kỳ vọng về một cuộc sống ấm no, phát triển hơn cho người dân trong thôn.

EVNHCMC có thêm 18 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

EVNHCMC có thêm 18 Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Tại hội nghị CAFEO lần thứ 44 được tổ chức tại Indonesia, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) có 18 cá nhân được đăng bạ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, nâng tổng số Kỹ sư ASEAN của toàn Tổng công ty lên 289 người.

Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành phát triển thế hệ kỹ sư điện tương lai

Panasonic Electric Works Việt Nam đồng hành phát triển thế hệ kỹ sư điện tương lai

Trong khuôn khổ các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng tới phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam, ngày 22/10/2026, Panasonic Electric Works Việt Nam phối hợp cùng Trường Cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao gói tài trợ thiết bị điện xây dựng trị giá 300 triệu đồng và Khánh thành phòng thực hành Thiết bị điện Panasonic. Cùng ngày, hội thảo “Giải pháp Thiết bị Điện Panasonic – An toàn, Trải nghiệm, Tiện nghi” cũng được tổ chức, mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn và những giải pháp thiết bị điện hiện đại cho sinh viên.

Gỡ vướng cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần quy trình, thời gian rõ ràng

Gỡ vướng cho người bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần quy trình, thời gian rõ ràng

TPO - Đề xuất mới của Bộ Tài chính gỡ vướng mắc xuất cảnh đối với người bị mạo danh lập doanh nghiệp mang lại kỳ vọng cho nhiều người đã phải chật vật chứng minh họ không liên quan vấn đề này. Họ bày tỏ mong muốn quá trình xử lý có thời hạn cụ thể và giải quyết triệt để cả hệ lụy về thuế, đăng ký doanh nghiệp.

Đề xuất cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp 'khai tử'

Đề xuất cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp 'khai tử'

TPO - Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, giảm tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khi đóng mã số thuế. Tuy nhiên, để xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, cần giảm gánh nặng tài chính đi cùng đơn giản hóa thủ tục giải thể.

Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

TPO - Những lời hứa bỏ ít tiền, thu lợi lớn cùng hình ảnh người chơi liên tục trúng thưởng khiến các phiên livestream khui ngọc trai, cào vé số trở thành chiếc bẫy. Khi người tham gia muốn nhận tiền, hàng loạt khoản phí lại xuất hiện.

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

Ngân hàng Nhà nước nói về việc không dùng tiền mặt mua, bán vàng

TPO - Trước vướng mắc về việc khách hàng mua vàng nhiều lần trong ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đặt câu hỏi liệu có phải thu hồi sản phẩm đã bán, hoàn tiền mặt và yêu cầu khách chuyển khoản lại. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt là từ 5 triệu đồng, tính theo tổng giá trị giao dịch trong ngày của một khách hàng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe