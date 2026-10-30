Daiichi Life Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại TP.HCM, khai trương văn phòng ở Hà Nội

Ngày 29/10/2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) vừa chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính ở TP.HCM vào ngày 28/10/2026 và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới tại tòa nhà BRG Diamond Park Plaza vào ngày 29/10/2026.

Hai sự kiện mở ra một chương phát triển mới với diện mạo hiện đại, năng động hơn trên hành trình gần hai thập kỷ đồng hành với người dân Việt Nam, khẳng định tinh thần đổi mới không ngừng, khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững và cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng, đối tác, cộng đồng và sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Tòa nhà Trụ sở chính Daiichi Life Việt Nam tại TP.HCM chính thức khoác lên mình nhận diện thương hiệu mới từ ngày 28/10/2026

Kế thừa giá trị và uy tín được xây dựng qua hơn 124 năm phát triển của Tập đoàn Daiichi Life, nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển trong giai đoạn mới.

Diện mạo mới thể hiện sự kết nối hài hòa giữa những giá trị truyền thống đã làm nên uy tín của thương hiệu với tinh thần hiện đại, năng động, lấy khách hàng làm trung tâm, qua đó mang đến trải nghiệm thuận tiện và thân thiện hơn ở mọi điểm chạm.

Lễ ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính ở TP.HCM và Lễ khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới đồng thời khởi đầu cho chiến dịch triển khai nhận diện thương hiệu mới trên toàn bộ mạng lưới văn phòng của Daiichi Life Việt Nam trên cả nước.

Đây là một phần trong chiến lược đồng bộ hóa thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp “Cùng bạn, mở tương lai”, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của thương hiệu trong việc đồng hành cùng người Việt xây dựng cuộc sống an tâm và tương lai vững chắc.

Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới với thông điệp "Sắc xanh tiên phong - Cùng bạn, mở tương lai"

Tọa lạc trên tuyến phố Láng Hạ, một trong những khu vực tài chính và thương mại sôi động của Thủ đô, Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới sở hữu diện tích hơn 670 m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện. Không gian văn phòng được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và tiện ích, tích hợp các khu vực tiếp đón, tư vấn khách hàng, làm việc, đào tạo và hội thảo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Daiichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Những thành tựu Daiichi Life Việt Nam đạt được trong suốt gần hai thập kỷ qua không chỉ được xây dựng trên uy tín của một thương hiệu hơn 124 năm đến từ Nhật Bản, mà còn là kết quả từ sự tận tâm, tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân viên, đại lý bảo hiểm và đối tác trên toàn quốc.

Chúng tôi tự hào về hành trình đã qua và trân trọng niềm tin mà hàng triệu khách hàng cùng gia đình đã dành cho Daiichi Life Việt Nam trong suốt thời gian qua. Việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới tại Trụ sở chính và khai trương Văn phòng Chi nhánh Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và lấy khách hàng làm trọng tâm nhằm hiện thực hóa cam kết ‘Gắn bó dài lâu’, đồng hành với khách hàng xây dựng một tương lai an tâm và tươi sáng hơn.”

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ còn nhiều thách thức, Daiichi Life Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 8.200 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 84.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Ban Lãnh đạo Cấp cao Daiichi Life Việt Nam cắt băng khai trương và chúc mừng Văn phòng Chi nhánh Hà Nội mới

Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 3.100 tỷ đồng cho trên 196.000 trường hợp, đồng thời duy trì quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 62.000 tỷ đồng, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng trong dài hạn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, trong hơn 19 năm hoạt động tại Việt Nam, Daiichi Life Việt Nam luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, tập trung vào bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 95 tỷ đồng.

Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty tiếp tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín, gồm: Top 500 Doanh nghiệp Lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2026; Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận Xuất sắc Việt Nam 2026; Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch – APEA 2026 và Thương hiệu Truyền cảm hứng – APEA 2026; Doanh nghiệp Xuất sắc trong đổi mới Sản phẩm, Dịch vụ và Chuyển đổi số…