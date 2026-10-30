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Kinh tế

Nam A Bank ghi dấu ấn tại AEF 2026: Kết nối văn hóa trà, lan tỏa tài chính xanh và thúc đẩy chuyển đổi số

P.V

Thông qua chương trình CEO 500 – Tea Connect, các phiên tham luận chuyên sâu và không gian trải nghiệm tại GRECO 2026, Nam A Bank góp phần lan tỏa thông điệp kết nối nguồn lực, thúc đẩy tài chính xanh và đổi mới công nghệ tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 (AEF 2026).

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, AEF 2026 là diễn đàn kết nối cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức tài chính nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Tại sự kiện, Nam A Bank tạo dấu ấn với các hoạt động kết hợp văn hóa, công nghệ và tài chính, thể hiện định hướng đồng hành doanh nghiệp trong phát triển bền vững.

Nam A Bank ghi dấu ấn tại AEF 2026: Kết nối văn hóa trà, lan tỏa tài chính xanh và thúc đẩy chuyển đổi số ảnh 1

Toàn cảnh Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026.

CEO 500 – Tea Connect: Kết nối kinh tế qua ngoại giao văn hóa

Chương trình CEO 500 – Tea Connect là điểm nhấn đưa văn hóa trà trở thành cầu nối giao lưu giữa các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Không chỉ gắn với đời sống người Việt, trà còn đại diện cho tinh thần hiếu khách, sự sẻ chia và khả năng mở ra những cuộc đối thoại đa chiều.

CEO 500 – Tea Connect được mở màn bằng nghi thức mời trà quốc tế.
CEO 500 – Tea Connect được mở màn bằng nghi thức mời trà quốc tế.

Thông qua hoạt động này, Nam A Bank góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy kết nối đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế. Qua đó, văn hóa được nhìn nhận như một nguồn lực mềm hỗ trợ hội nhập, xây dựng niềm tin và phát triển quan hệ bền vững.

Tài chính xanh: Kết nối nguồn vốn, đồng hành doanh nghiệp

Tại các phiên tham luận chuyên sâu, hai Phó Tổng giám đốc Nam A Bank, ông Hà Huy Cường và ông Võ Hoàng Hải đã chia sẻ góc nhìn về ESG, kinh tế tuần hoàn và giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững.

Ông Hà Huy Cường chia sẻ góc nhìn về ESG, kinh tế tuần hoàn.
Ông Hà Huy Cường chia sẻ góc nhìn về ESG, kinh tế tuần hoàn.

Ở phiên thảo luận về ESG và kinh tế tuần hoàn, ông Cường nhấn mạnh vai trò tích hợp các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị vào quá trình đánh giá doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Bên cạnh các chỉ số tài chính truyền thống, việc xem xét dòng tiền dự kiến, phương án kinh doanh và lộ trình cải thiện ESG có thể góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp chuyển đổi bền vững.

Nam A Bank ghi dấu ấn tại AEF 2026: Kết nối văn hóa trà, lan tỏa tài chính xanh và thúc đẩy chuyển đổi số ảnh 4

Ông Võ Hoàng Hải chia sẻ giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững.

Còn trong khuôn khổ CEO 500 – Tea Connect, ông Võ Hoàng Hải đề cập các giải pháp khơi thông, tối ưu hóa dòng vốn quốc tế cho những dự án phát triển tại TP HCM, trong bối cảnh nhu cầu vốn cho hạ tầng, công nghệ và chuyển đổi xanh ngày càng gia tăng.

Nam A Bank ghi dấu ấn tại AEF 2026: Kết nối văn hóa trà, lan tỏa tài chính xanh và thúc đẩy chuyển đổi số ảnh 5

Nam A Bank ký kết hợp tác với các đối tác.

Đáng chú ý, Nam A Bank cùng Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (C4IR), Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) và Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Tư vấn Tài chính Bền vững (SCFC) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ SME chuyển đổi ESG, nâng cao khả năng tiếp cận tài chính xanh.

Các hoạt động cho thấy định hướng tài chính xanh của Nam A Bank được triển khai thông qua hợp tác đa bên, hỗ trợ năng lực doanh nghiệp và kết nối nguồn vốn với mục tiêu phát triển bền vững.

Đón đầu tiềm năng công nghệ mới

Song hành chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là một hoạt động trọng tâm tại AEF 2026. Trong phần chia sẻ tại Rising Star Arena, ông Nguyễn Vĩnh Tuyên – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank – giới thiệu định hướng phát triển Trung tâm lượng tử và tiềm năng ứng dụng công nghệ lượng tử trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Công nghệ này có thể mở ra những hướng tiếp cận mới trong tối ưu hóa danh mục đầu tư, quản trị rủi ro tín dụng, quản lý thanh khoản và phát hiện gian lận. Đồng thời, việc nghiên cứu bảo mật hậu lượng tử cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho khả năng bảo vệ dữ liệu và hạ tầng số trong tương lai.

Thông qua kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và đối tác quốc tế, Nam A Bank hướng đến mở rộng cơ hội nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới.

GRECO 2026: Giao thoa giữa văn hóa trà và công nghệ

Cũng trong khuôn khổ của AEF năm nay, Triển lãm quốc tế Công nghệ xanh và Sản phẩm tiết kiệm năng lượng (GRECO 2026) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), Nam A Bank giới thiệu không gian Tea – Tech - Talk, kết hợp cảm hứng văn hóa trà Việt với các trải nghiệm công nghệ tương tác.

Nam A Bank ghi dấu ấn tại AEF 2026: Kết nối văn hóa trà, lan tỏa tài chính xanh và thúc đẩy chuyển đổi số ảnh 6

Khách tham quan tại không gian trải nghiệm Nam A Bank.

Nổi bật là “Holofan” với hiệu ứng hình ảnh 3D giữa không trung, “Tea on Cam” sử dụng robot camera Glambot để ghi lại video slow-motion cá nhân hóa qua mã QR.

Không gian mang đến cách tiếp cận công nghệ trực quan, gần gũi, đồng thời tạo điểm chạm trải nghiệm giữa văn hóa, sáng tạo và hình ảnh ngân hàng hiện đại.

Từ CEO 500 – Tea Connect đến các phiên tham luận về tài chính xanh, công nghệ số và hoạt động tại GRECO 2026, Nam A Bank thể hiện định hướng kết hợp nguồn lực tài chính, đổi mới công nghệ và giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy hợp tác và hướng đến tăng trưởng bền vững.

#Nam A Bank #AEF 2026

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